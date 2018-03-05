С чего начать?

Прежде чем садиться на строгую диету, было бы идеально провериться у врача: иногда ограничение в еде может вызвать обострение хронических заболеваний или спровоцировать новые. Если врач дает зеленый свет — начинайте новую жизнь под знаком ЗОЖ.

Далее необходима консультация специалиста, чтобы определить, сколько у вас лишних кило и как вам лучше всего от них избавиться. Это, опять же, лучше сделать врачу-диетологу или эндокринологу. Также консультацию может провести фитнес-тренер. Вот только есть опасность, что инструктор в тренажерном зале окажется не самым компетентным специалистом. В общем, сто раз подумайте, кому лучше доверить ваш внешний вид и ваше здоровье.