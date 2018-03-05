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Худеют все: обзор популярных диет, которые помогут привести тело в порядок

, ИА "Амител"
Как выбрать подходящую диету и на что обратить внимание, чтобы похудение было эффективным и безопасным?


До лета осталось совсем немного. Обычно в начале весны не протолкнуться в тренажерных залах: многие начинают усиленно готовиться к пляжному сезону. Однако спортивные нагрузки – это, конечно, хорошо, но успеха в похудении не будет без правильного питания. Рассказываем, как выбрать диету и на что обратить внимание при создании фигуры своей мечты.

1
С чего начать?

Прежде чем садиться на строгую диету, было бы идеально провериться у врача: иногда ограничение в еде может вызвать обострение хронических заболеваний или спровоцировать новые. Если врач дает зеленый свет — начинайте новую жизнь под знаком ЗОЖ.

Далее необходима консультация специалиста, чтобы определить, сколько у вас лишних кило и как вам лучше всего от них избавиться. Это, опять же, лучше сделать врачу-диетологу или эндокринологу. Также консультацию может провести фитнес-тренер. Вот только есть опасность, что инструктор в тренажерном зале окажется не самым компетентным специалистом. В общем, сто раз подумайте, кому лучше доверить ваш внешний вид и ваше здоровье.

2
Как выбрать диету?

Прежде всего, выбирайте ту, в которой есть необходимое содержание белков, жиров и углеводов. Если организму не будет хватать важных элементов, то пострадает здоровье и внешний вид. Например, недостаток жиров (это масло, орехи, красная рыба) пагубно скажется на состоянии волос, ногтей и кожи.

Недостаток углеводов снизит вашу физическую и умственную активность.

Еще один важный момент: выбирайте диету из доступных продуктов, которые есть в большинстве магазинов. Тогда приготовить еду не составит такой проблемы и меньше рисков, что вы "сорветесь".

Еще одно правило: диета должна включать те продукты, которые вы любите. Тогда процесс похудения будет вкусным и не принесет страданий, как часто бывает. Например, если вы ненавидите гречку, то лучше не выбирать диету, которая подразумевает включение этого продукта в рацион каждый день.

3
Дефицит калорий
Диета — это дефицит калорий. Меньше есть и больше расходовать энергии, за счет этого и происходит похудение. Узнайте свой уровень метаболизма. Допустим, в состоянии покоя (без активных тренировок и долгих пеших прогулок) ваш организм расходует 1200 калорий. В этом случае вам не придется сильно урезать рацион и сидеть только на диетических продуктах. Возможно, будет достаточно отказаться от простых углеводов: сахара, булочек, белого хлеба, всевозможных сладостей. И, наоборот, включить в свой рацион больше овощей и ягод. И добавить физическую нагрузку. Такой образ жизни даже диетой-то назвать нельзя.
4
Диета без соли

Диета подойдет тем, у кого не так много лишнего веса. Если вам надо сбросить пару-тройку килограммов, то просто откажитесь на десять дней от соли. Доказано, что она задерживает воду в организме, вызывает отеки, за счет чего и появляется лишний вес.

Соль, безусловно, полезна для организма. Но он ее получит из других продуктов. Например, сыра или слабосоленой рыбы. Уберите из рациона магазинные соусы, откажитесь от копченостей и солений, а во время готовки используйте эту специю по минимуму.

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5
Японская диета

Такая диета может дать хороший результат в похудении. Базируется она на употреблении морепродуктов, но все блюда должны готовиться без соли.

Главные запреты — на сладкое, мучное, жирное и соленое. В рацион вводится рыба, морепродукты, овощи.

Примерный рацион на день: сразу после пробуждения выпить стакан воды, на завтрак чашка кофе с тостом, вареное яйцо. На обед два яйца, салат из пекинской капусты, стакан томатного сока. Ужин – рыба на пару.

Долго на такой диете "сидеть" нельзя, организму не будет хватать важных жиров и углеводов.

6
Голливудская диета

Свое название получила благодаря тому, что ее придерживались многие голливудские звезды. Ее плюс в простом выполнении и приспособленности к быстрому питанию.

Особенность диеты — ограничение углеводов и жиров. Предпочтительны продукты с высоким содержанием белка (яйца, мясо, рыба) и растительной клетчатки.

Диета длится 14 дней, и на две недели придется забыть о завтраке. Также запрещены алкоголь, хлеб, кондитерские изделия, овощи и фрукты с высоким содержанием крахмала. Запрещен сахар и все его производные (можно добавлять безуглеводные сахарозаменители). Пищу надо готовить без жира и масел (только отваривать или готовить на пару).

Примерный рацион на день:

- Обед: одно куриное или два перепелиных яйца, средний помидор, чашка кофе (лучше заменить на зеленый чай).

- Ужин: салат из капусты или огурцов, половина грейпфрута, одно куриное или два перепелиных яйца.

7
Диета Дюкана

Это одна из популярнейших систем снижения веса. Для начала необходимо вычислить лишний вес при помощи специального калькулятора. Это необходимо, чтобы понять, сколько дней будет длиться первый этап. Его суть в том, что несколько дней придется питаться только белковыми продуктами.

Дело в том, что процесс переваривания протеинов намного сложнее, чем жиров и углеводов. Организму требуется больше усилий и энергии, на получение которой расходуются собственные жировые запасы. Дальше в рацион диеты вводятся овощи, которые обогащают его клетчаткой и витаминами.

Важные принципы диеты: количество соли необходимо свести к минимуму, в день выпивать не менее двух литров воды, белковые продукты разрешается употреблять неограниченно, в любое время.

Примерный рацион на первые дни:

- яйца;

- нежирные сорта мяса;

- обезжиренная молочная продукция.

Далее постепенно вводятся в рацион фрукты (кроме винограда и бананов) и овощи. Иногда разрешен цельнозерновой хлеб.

Важно помнить, что переизбыток белка в рационе создает повышенную нагрузку на все органы, особенно почки, печень, сосуды, а также ведет к повышению холестерина в крови.

8
Монодиета

Монодиеты крайне популярны среди худеющих. За несколько дней они позволяют избавиться от пары-тройки лишних кило.

Суть в том, что вам придется несколько дней употреблять один продукт. Популярны гречка, кефир, зеленые яблоки.

Примеры монодиеты: за день в пять приемов необходимо выпивать один литр кефира без сахара и других наполнителей (ягоды, банан). Кефир должен быть обязательно свежим. Если голод просто одолевает, можно добавить еще пол-литра (всего 1,5 л).

Гречневая монодиета: гречку залить кипятком и оставить на ночь; варить не надо. Гречку следует потреблять без соли и специй. Ее можно дополнить кефиром 1% жирности, но не более 1 литра в сутки.

Однако такие диеты резко снижают поступление жизненно важных веществ, что, безусловно, весьма плачевно отражается на здоровье.

Также питание может чередоваться: например, один день белковый (творог, мясо, рыба), второй день углеводный (различные каши), третий день фруктовый (яблоки, апельсины и др.) и так далее.

9
Джусинг

Джусинг — это соковый детокс или соковая диета. Новый модный способ быстро похудеть. Пить можно только натуральные соки из фруктов и овощей, пакетированные под запретом, так как в них содержится сахар.

Важные правила:

- соки желательно разводить пополам с водой, чтобы снизить нагрузку на поджелудочную железу. Особенно это актуально, когда за день нужно выпить 2–3 литра напитка.

- Кроме сока, пить только питьевую или негазированную минеральную воду.

- Учитывайте особенности вашего организма и состояния здоровья. Например, нельзя употреблять кислые напитки при заболеваниях ЖКТ, слишком сладкие – при диабете.

Запрещено "сидеть" на этой диете:

- при беременности;

- в период грудного вскармливания;

- при наличии гастроэнтерологических или эндокринных заболеваний;

- при аллергии или индивидуальной непереносимости определенного вида фруктов, овощей, ягод.

При диете можно пить практически все соки, приготовленные из ягод, фруктов, овощей и зелени.

При самом жестком варианте диеты на соках весь дневной рацион составляют 2-3 литра сока (яблочный, овощной, гранатовый и другие), выпивать которые надо по стакану более-менее равномерно в течение дня. Кроме соков, можно в неограниченном количестве пить простую и минеральную воду, зеленый чай, отвар шиповника, травяные чаи. И никакой твердой пищи.

Еще один вариант такой диеты:

- 1 л апельсинового фреша;

- 1 л апельсинового и 0,5 л томатного фреша;

- 1 л апельсинового фреша, 0,5 кефира с зеленью петрушки;

- 1 л апельсинового фреша, 100 г ржаных сухарей.

Указанные объемы жидкостей следует разделить на равные порции и употреблять на протяжении дня через одинаковые интервалы времени.

 

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.03.2018 14:29
- гость -

А с сои, лапши и технического пальмового масла полнеют?

0  0
5.03.2018 15:46
Катерина

Все эти диеты - стресс для организма. не лучше ли нормлаизовать питание и заняться физ.нагрузками? пить больше воды, меньше кофе и минимизировать/исключить алкоголь и газированные напитки. Соки магазинные кстати тоже, ибо сахара в них не меньше чем в той же коле

0  0
5.03.2018 17:06
- гость -

Меньше жрать, больше двигаться .

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