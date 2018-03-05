Кто получил главную награду киноакадемии, какой рекорд побил сценарист фильма "Зови меня своим именем" Джеймс Айвори и стоит ли увидеть эту картину, если вы еще ее не смотрели? Читайте нашу рубрику "Вопрос-ответ".
Кто получил главную премию киноакадемии?
Премию киноакадемии в номинации "Лучший фильм" получила "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.
Кто еще претендовал на эту премию?
Также на награду претендовали: "Зови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино), "Темные времена" (Джо Райт), "Дюнкерк" (Кристофер Нолан), "Прочь" (Джордан Пил), "Леди Берд" (Грета Гервиг), "Призрачная нить" (Пол Томас Андерсон), "Секретное досье" (Стивен Спилберг) и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (Мартин Макдонах).
О чем фильм "Зови меня своим именем"?
Фильм о том, как 17-летний Элио Перлман, проживающий со своими родителями в Италии в 1983 году, встречается с 24-летним учёным по имени Оливер. Оливер приехал погостить на вилле Перлманов. Между героями начинаются романтические отношения. Однако из-за жизненных обстоятельств им не суждено быть вместе.
В каких еще категориях фильм был номинирован?
Эту картину критики оценили довольно высоко. Фильм был удостоен многочисленных международных наград. Номинирован на премию "Оскар" 2018 года в категориях "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая песня".
Какой рекорд установил сценарист фильма Джеймс Айвори?
Заветную статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий" получил 89-летний Джеймс Айвори. Айвори установил новый рекорд. Он стал самым пожилым обладателем премии, побив рекорд Кристофера Пламмера, который получил "Оскар" в 2012 году в возрасте 82 лет в категории "Лучший актер второго плана".
Стоит ли смотреть картину?
Да, стоит. Эта лента получила множество наград. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 96 % на основе 271 рецензии со средним баллом 8,7 из 10. Это очень и очень неплохо. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 93 из 100 на основе 51 рецензии критиков, что соответствует статусу "всеобщее признание".
"На протяжении картины очень умело поддерживается баланс между чувственным и интеллектуальным, интонацией и сообщением, зыбким и зримым", — пишут критики.
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