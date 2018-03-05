Стоит ли смотреть картину?

Да, стоит. Эта лента получила множество наград. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 96 % на основе 271 рецензии со средним баллом 8,7 из 10. Это очень и очень неплохо. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 93 из 100 на основе 51 рецензии критиков, что соответствует статусу "всеобщее признание".

"На протяжении картины очень умело поддерживается баланс между чувственным и интеллектуальным, интонацией и сообщением, зыбким и зримым", — пишут критики.