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Гарсиа Маркес: что известно о писателе, ставшем классиком еще при жизни

, ИА "Амител"
6 марта 1927 года в колумбийском городке родился известный на весь мир писатель-прозаик Габриэль Гарсиа Маркес


Автору известного романа "Сто лет одиночества" 6 марта 2018 года исполнился бы 91 год. Маркес — лауреат Нобелевской премии по литературе, его произведения "Осень патриарха", "Полковнику никто не пишет" стали классикой мировой литературы еще при жизни колумбийского писателя.

В день рождения легендарного Габриэля Гарсиа Маркеса портал Amic.ru собрал подборку не самых известных фактов о жизни писателя.

1
Старший ребенок
Габриэль Гарсиа Маркес (Габо) — старший ребенок в семье простого телеграфиста Элихио Гарсиа и Луизы Сантьяго Маркес Игуаран. У Маркеса, на секундочку, было 15 братьев и сестер.
2
История любви

История любви родителей Маркеса — это пьеса "Ромео и Джульетта" на колумбийский мотив и со счастливым концом. Это была любовь с первого взгляда. Родители Луизы категорически не принимали возлюбленного дочери. Отец стрелял по Элихио из окна спальни, когда тот пел серенады под окном его дочери.

Но родители все же сменили гнев на милость и благословили бракосочетание Луизы Сантьяго Маркес Игуаран с Элихио Гарсиа.

3
Две версии

Не все понятно с датой рождения писателя. Есть целых две версии, когда родился Маркес. По одной, он родился с открытыми глазами в захолустном городишке Аракатака 6 марта 1928 года.

По другой версии, Маркес не мог родиться в 1928 году. Дело в том, что в церковной книге прихода Сан-Хосе (Аракатака) 8 сентября 1928 года записана информация о рождении его младшего брата Луиса Энрике. Так что, скорее всего, автор известных романов родился 6 марта 1927 года. Тем более что на этой версии упорно настаивал его отец.

4
Без родителей
До восьми лет Маркеса воспитывали бабушка и дедушка.
5
Музыкант в баре
Если бы Маркес не стал писателем, он бы работал музыкантом в баре, чтобы "помогать влюбленным еще сильнее любить друг друга". Об этом заявил сам писатель.
6
Нет рекламы кока-колы
В своем эссе о СССР Маркес написал, что удивлен тому, что на этой территории нет рекламы кока-колы.
7
80 песо
Целых 80 песо не хватало писателю, чтобы отправить рукопись романа "Сто лет одиночества". Ему пришлось заложить миксер и фен своей жены Мерседес. Когда она узнала об этом, то воскликнула: "Не хватает только, чтобы роман оказался плохим".
8
Детские сказки
Маркес мог бы писать и детские сказки. Но от этого его отговорили сыновья. После прочтения одной из сказок они спросили отца, неужели он действительно думает, что дети настолько глупы?
9
Билл Клинтон
Президент США Билл Клинтон признавался, что роман "Сто лет одиночества" – одно из его самых любимых произведений.
10
Жил где придется
Когда Маркес только начинал карьеру писателя, ему часто не хватало денег на собственный угол, поэтому ему нередко приходилось жить в публичных домах.

 

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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