Автору известного романа "Сто лет одиночества" 6 марта 2018 года исполнился бы 91 год. Маркес — лауреат Нобелевской премии по литературе, его произведения "Осень патриарха", "Полковнику никто не пишет" стали классикой мировой литературы еще при жизни колумбийского писателя.
В день рождения легендарного Габриэля Гарсиа Маркеса портал Amic.ru собрал подборку не самых известных фактов о жизни писателя.
История любви родителей Маркеса — это пьеса "Ромео и Джульетта" на колумбийский мотив и со счастливым концом. Это была любовь с первого взгляда. Родители Луизы категорически не принимали возлюбленного дочери. Отец стрелял по Элихио из окна спальни, когда тот пел серенады под окном его дочери.
Но родители все же сменили гнев на милость и благословили бракосочетание Луизы Сантьяго Маркес Игуаран с Элихио Гарсиа.
Не все понятно с датой рождения писателя. Есть целых две версии, когда родился Маркес. По одной, он родился с открытыми глазами в захолустном городишке Аракатака 6 марта 1928 года.
По другой версии, Маркес не мог родиться в 1928 году. Дело в том, что в церковной книге прихода Сан-Хосе (Аракатака) 8 сентября 1928 года записана информация о рождении его младшего брата Луиса Энрике. Так что, скорее всего, автор известных романов родился 6 марта 1927 года. Тем более что на этой версии упорно настаивал его отец.
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