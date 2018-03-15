Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным

Фото: Александра Черданцева
В день выборов президента России 18 марта 2018 года мало просто прийти на участок. Нужно еще правильно заполнить избирательных бюллетень, как это сделать, читайте в материале портала Amic.ru. Больше о главном политическом событии года читайте в сюжете "Выборы президента — 2018".
Только один бюллетень. Если никто из кандидатов не снимется с выборов, то в нем будет восемь фамилий.
И будут они в этом порядке:
- Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"),
- Павел Грудинин (КПРФ),
- Владимир Жириновский (ЛДПР),
- Владимир Путин (самовыдвижение),
- Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"),
- Максим Сурайкин ("Коммунисты России"),
- Борис Титов ("Партия роста"),
- Григорий Явлинский ("Яблоко").
В бюллетене в кабинке для голосования вам надо поставить всего один знак (галочка, крестик, другое) в пустом квадрате напротив кандидата, которого вы считаете достойным поста президента.
На бюллетене не надо писать что-то еще, в том числе свою фамилию. Но в целом надписи не запрещены. Если в квадрате напротив одного кандидата стоит метка (галочка, крестик или другое), но есть посторонние рисунки или надписи не в окошке напротив любого из кандидатов, бюллетень будет считаться действительным. Но не рекомендуем вам что-то дополнительно рисовать кроме крестика или галочки за кандидата, чтобы не было повода сомневаться в вашем бюллетене.
На избирательных участках будут лупы, если вы плохо видите, то попросите ее у членов комиссии.
Если вы сами не можете заполнить бюллетень по состоянию здоровья, вы можете попросить помощи у другого избирателя. Только заранее предупредите членов комиссии об этом. Кстати, члены комиссии, наблюдатели, кандидаты, журналисты, чиновники, находящиеся на участке, не имеют права заполнять бюллетень за избирателя, даже если он об этом попросил сам.
Ваш бюллетень не будет засчитан, если:
- в нем не будет меток в квадратике напротив одного из кандидатов,
- в нем будут метки за двух и более кандидатов,
- от бюллетеня оторвана или отрезана часть, где наклеена специальная марка и стоят подписи членов комиссии, или этого на бюллетене вообще не было,
- бюллетень "левый", неустановленного образца.
Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Комментарии