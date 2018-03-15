Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным

Как нужно заполнить избирательных бюллетень?

В бюллетене в кабинке для голосования вам надо поставить всего один знак (галочка, крестик, другое) в пустом квадрате напротив кандидата, которого вы считаете достойным поста президента.

На бюллетене не надо писать что-то еще, в том числе свою фамилию. Но в целом надписи не запрещены. Если в квадрате напротив одного кандидата стоит метка (галочка, крестик или другое), но есть посторонние рисунки или надписи не в окошке напротив любого из кандидатов, бюллетень будет считаться действительным. Но не рекомендуем вам что-то дополнительно рисовать кроме крестика или галочки за кандидата, чтобы не было повода сомневаться в вашем бюллетене.

На избирательных участках будут лупы, если вы плохо видите, то попросите ее у членов комиссии.

Если вы сами не можете заполнить бюллетень по состоянию здоровья, вы можете попросить помощи у другого избирателя. Только заранее предупредите членов комиссии об этом. Кстати, члены комиссии, наблюдатели, кандидаты, журналисты, чиновники, находящиеся на участке, не имеют права заполнять бюллетень за избирателя, даже если он об этом попросил сам.