В Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В катастрофе погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать технические неполадки.
По сообщению Минобороны России, огневого воздействия на самолет не было.
СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").
Также начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов Главная военная прокуратура. Создана оперативно-следственная группа.
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев попросил воздержаться от преждевременных выводов о причинах катастрофы до оглашения результатов экспертиз.
Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено 1 тыс. 398 бортов. В настоящее время около 450 бортов находятся в эксплуатации.
Ан-26 построен по аэродинамической схеме цельнометаллического свободнонесущего двухмоторного моноплана с высокорасположенным крылом, однокилевым вертикальным оперением.
Комментарии
32 года самому молодому самолету
Известно, что погибли 39 наших ребят.
Известно что это были ОФИЦЕРЫ.
Известно что офицеры наши, а погибли на чужбине.
Известно что в 39 семей пришло горе и эти семьи оплакивают сыновей, отцов, братьев, которыми по праву гордились.
Только неизвестно зачем нам всем эта затея с чужой страной и с такими жертвами.