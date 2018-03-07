В Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26. В катастрофе погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной трагедии могли стать технические неполадки.

1 Когда произошла трагедия? Катастрофа произошла 6 марта в Сирии при посадке на базе Хмеймим. На борту Ан-26 находились шесть членов экипажа и 33 пассажира, все погибли. Воздушное судно столкнулось с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Материалы по теме Появились данные о летевших в разбившемся в Сирии Ан-26 Самолет базировался на сирийском аэродроме как откомандированный в Сирию 2437 1

2 Что могло стать причиной трагедии? Сейчас комиссия Минобороны РФ изучает все возможные версии трагедии. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

3 Самолет могли сбить? По сообщению Минобороны России, огневого воздействия на самолет не было.

4 Как идет расследование? СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним"). Также начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов Главная военная прокуратура. Создана оперативно-следственная группа. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев попросил воздержаться от преждевременных выводов о причинах катастрофы до оглашения результатов экспертиз.

5 Будет ли родственникам погибших оказана помощь? Да, будет. Родственники погибших получат всю необходимую помощь. Об этом сообщил во вторник председатель правительства России Дмитрий Медведев.