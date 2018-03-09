И снова про выборы: отвечаем на вопросы читателей

Фото: kladvsebe.ru

На портале Amic.ru есть рубрика "Вопрос-ответ". В ней мы очень много пишем на выборные темы: как проголосовать не по прописке, как принять участие в выборах президента, если в этот день находитесь в пути, можно ли фотографироваться на участке и многое другие. Но и в редакцию приходит много вопросов на эту темы. Мы собрали наиболее важные из них и готовы ответить. Это реальные вопросы, пришедшие в редакцию.

1 Я работаю 18 марта смену с 8.00 до 20.00, как мне проголосовать? Если у вас нет возможности отлучиться с работы и сбегать на участок, то проголосовать вы не сможете. Досрочное голосование доступно только живущим в отдаленных и труднодоступных местностях, морякам, находящимся в плавании, полярникам и некоторым другим узким категориям граждан. Читайте также: Будет ли на выборах президента 18 марта 2018 года досрочное голосование

2 Как зарегистрироваться для голосования в Славгороде, если прописка в Новосибирске? Вы можете прийти в одно из мест подачи заявления хоть в Славгороде, хоть в Новосибирске и написать заявление. Вот, куда можно прийти:

в любую Территориальную избирательную комиссию (с 31 января по 12 марта);

в любую Участковую избирательную комиссию (с 25 февраля по 12 марта);

в любой филиал Многофункционального центра (с 31 января до 12 марта);

заполнить заявление онлайн на сайте "Госуслуги" (с 31 января до 12 марта);

в свою (по прописке) Участковую избирательную комиссию (с 13 марта по 14:00 часов 17 марта).

3 А если муж не зарегистрирован на сайте Госуслуг, нельзя проголосовать не по прописке? Можно, просто для этого надо будет прийти лично и написать заявление. Сделать это можно:

в любой Территориальной избирательной комиссии (с 31 января по 12 марта);

в любой Участковой избирательной комиссии (с 25 февраля по 12 марта);

в любом филиале Многофункционального центра (с 31 января до 12 марта);

в своей (по прописке) Участковой избирательной комиссии (с 13 марта по 14:00 часов 17 марта).

4 В марте я буду в командировке в Республике Беларусь. Как я смогу проголосовать? Чтобы проголосовать в другой стране, вам надо заранее написать заявление о голосовании по месту пребывания. В Белоруссии в день выборов будет работать 13 участков в городах Минск, Брест, Гродно, Витебск, Гомель, Могилев, Клецк-2, Бобруйск, Островец, Барановичи, Борисов, Полоцк, Орша. Найти адрес участка можно несколькими способами: На сайте ЦИК России в разделе "Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации" (кликните на баннер "Выборы Президента Российской Федерации") или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России по номеру: +7 (495) 727-20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов по московскому времени, с 9 марта 2018 года – круглосуточно).

В дипломатическом представительстве, консульском учреждении РФ в другой стране.

В МИД России.

В организациях Россотрудничества за рубежом. Но чтобы проголосовать в другой стране надо также подать заявление. Как это сделать, смотрите выше или в материале: Как проголосовать на выборах президента России в другой стране.

6 Если я голосую по месту пребывания в другом регионе РФ, прибавляется ли мой голос в списочный состав этого региона, или я остаюсь в списочном составе по месту регистрации? Ваш голос остается там, где вы проголосовали. Но помните, что на участок по месту пребывания вас прикрепляют временно. Но любых следующих выборах вы снова будете приписаны к своему "старому" участку.

7 Отцу 78 лет, он без ног, на коляске не сидит, не выходит из дома 8 лет. Как ему можно проголосовать?" Люди, которые по инвалидности и состоянию здоровья не могу прийти на участок, тоже имеют право проголосовать. К таким избирателям выборы приходят на дом. А точнее члены комиссии с бюллетенями и переносной урной. Но чтобы к вам домой пришли, нужно подать заявление. Либо лично прийти в участковую комиссию, либо позвонить в свою участковую комиссию. Сделать это можно до 14:00 18 марта. Заявку может оставить и сам избиратель или человек, которые которого избиратель попросит, например, родственник или сосед. Адрес и телефон своей комиссии можно узнать через сервис " Найди свой избирательный участок " на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или по телефону "горячей линии" краевого избиркома: 8 (3852) 36-30-62.

8 Предлагают ли за подписи деньги или другие льготы, где и кто? Если вы имеете ввиду сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах, то он проходил до 31 января 2018 года. За такую подпись, возможно, могли предлагать деньги, но редакции о таких фактах не известно. А если бы и было известно, мы бы вам не сказали, потому что считаем это недобросовестным поступком. Если же вы имеете ввиду плату за голос, за то, чтобы поставить в бюллетене галочку за кандидата, за которого вам якобы предлагают деньги, то это незаконно. И карается вплоть до уголовного срока, как для организатора такой платы, так и для исполнителя.

9 Я гражданин РФ, но у меня нет регистрации-прописки, а я хочу проголосовать. Как поступить, подскажите? Проголосовать вы можете. Главное, что должно у вас быть — гражданство России. Традиционно в крупных городах даже образуются так называемые участки для лиц без определенного места жительства. Чтобы проголосовать без прописки, нужно до 12 марта подать заявление для включения в список избирателей по месту своего фактического нахождения. Это опять же можно сделать в любой Территориальной избирательной комиссии, Участковой избирательной комиссии, филиале Многофункционального центра или на сайте "Госуслуги". Адрес участка можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии "Найти свой избирательный участок". В Алтайском крае в день выборов будет работать 68 участков для голосования лиц без регистрации. Их перечень можно посмотреть по ссылке. На эти участки можно в день выборов, 18 марта. Там нужно будет написать заявление с просьбой проголосовать на этом участке. При себе обязательно иметь паспорт.