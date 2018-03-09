Пятница, 9 Март, 10:28

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что вы планируете подарить своей женщине на 8 марта?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,8
€ 70,53
516229
-7°
Обь
274см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное 8 марта-2018Комфортная среда. Барнаул-2018Выборы президента - 2018
Вопрос дня



И снова про выборы: отвечаем на вопросы читателей

, ИА "Амител"
Можно ли проголосовать в пути, как выбрать президента дома и можно ли прийти на участок без прописки

Фото: kladvsebe.ru


На портале Amic.ru есть рубрика "Вопрос-ответ". В ней мы очень много пишем на выборные темы: как проголосовать не по прописке, как принять участие в выборах президента, если в этот день находитесь в пути, можно ли фотографироваться на участке и многое другие. Но и в редакцию приходит много вопросов на эту темы. Мы собрали наиболее важные из них и готовы ответить. Это реальные вопросы, пришедшие в редакцию.

1
Я работаю 18 марта смену с 8.00 до 20.00, как мне проголосовать?

Если у вас нет возможности отлучиться с работы и сбегать на участок, то проголосовать вы не сможете. Досрочное голосование доступно только живущим в отдаленных и труднодоступных местностях, морякам, находящимся в плавании, полярникам и некоторым другим узким категориям граждан.

Читайте также: Будет ли на выборах президента 18 марта 2018 года досрочное голосование

2
Как зарегистрироваться для голосования в Славгороде, если прописка в Новосибирске?

Вы можете прийти в одно из мест подачи заявления хоть в Славгороде, хоть в Новосибирске и написать заявление.

Вот, куда можно прийти:
в любую Территориальную избирательную комиссию (с 31 января по 12 марта);
в любую Участковую избирательную комиссию (с 25 февраля по 12 марта);
в любой филиал Многофункционального центра (с 31 января до 12 марта);
заполнить заявление онлайн на сайте "Госуслуги" (с 31 января до 12 марта);
в свою (по прописке) Участковую избирательную комиссию (с 13 марта по 14:00 часов 17 марта).

3
А если муж не зарегистрирован на сайте Госуслуг, нельзя проголосовать не по прописке?
Можно, просто для этого надо будет прийти лично и написать заявление. Сделать это можно:
в любой Территориальной избирательной комиссии (с 31 января по 12 марта);
в любой Участковой избирательной комиссии (с 25 февраля по 12 марта);
в любом филиале Многофункционального центра (с 31 января до 12 марта);
в своей (по прописке) Участковой избирательной комиссии (с 13 марта по 14:00 часов 17 марта).
4
В марте я буду в командировке в Республике Беларусь. Как я смогу проголосовать?

Чтобы проголосовать в другой стране, вам надо заранее написать заявление о голосовании по месту пребывания.

В Белоруссии  в день выборов будет работать 13 участков в городах Минск, Брест, Гродно, Витебск, Гомель, Могилев, Клецк-2, Бобруйск, Островец, Барановичи, Борисов, Полоцк, Орша.

Найти адрес участка можно несколькими способами:

  • На сайте ЦИК России в разделе "Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации" (кликните на баннер "Выборы Президента Российской Федерации") или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России по номеру: +7 (495) 727-20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов по московскому времени, с 9 марта 2018 года – круглосуточно).
  • В дипломатическом представительстве, консульском учреждении РФ в другой стране.
  • В МИД России.
  • В организациях Россотрудничества за рубежом.

Но чтобы проголосовать в другой стране надо также подать заявление. Как это сделать, смотрите выше или в материале: Как проголосовать на выборах президента России в другой стране.

5
Какие документы необходимо взять на своем избирательном участке (по месту регистрации), чтобы проголосовать на другом (по месту нахождения)?

Если вы написали заявление о желании проголосовать по месту нахождения в срок до 12 марта включительно, то никаких документов кроме паспорта вам не потребуется. Вас заранее внесут в список на "новом" участке. Но в заявлении надо будет указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке.

Где и как написать заявление читайте в материале портала Amic.ru "Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года".

Если же вы пишите заявление в срок с 13 марта по 14:00 часов 17 марта, то на руки вы получите свое заявление с наклеенной на него защитной маркой. Заявление вам вернут, с ним и паспортом надо будет подойти на участок, где вы будете голосовать.

Читайте также: Можно ли проголосовать на выборах без паспорта?

6
Если я голосую по месту пребывания в другом регионе РФ, прибавляется ли мой голос в списочный состав этого региона, или я остаюсь в списочном составе по месту регистрации?
Ваш голос остается там, где вы проголосовали. Но помните, что на участок по месту пребывания вас прикрепляют временно. Но любых следующих выборах вы снова будете приписаны к своему "старому" участку.
7
Отцу 78 лет, он без ног, на коляске не сидит, не выходит из дома 8 лет. Как ему можно проголосовать?"
Люди, которые по инвалидности и состоянию здоровья не могу прийти на участок, тоже имеют право проголосовать. К таким избирателям выборы приходят на дом. А точнее члены комиссии с бюллетенями и переносной урной.
Но чтобы к вам домой пришли, нужно подать заявление. Либо лично прийти в участковую комиссию, либо позвонить в свою участковую комиссию. Сделать это можно до 14:00 18 марта. Заявку может оставить и сам избиратель или человек, которые которого избиратель попросит, например, родственник или сосед.
Адрес и телефон своей комиссии можно узнать через сервис "Найди свой избирательный участок" на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или по телефону "горячей линии" краевого избиркома: 8 (3852) 36-30-62.
8
Предлагают ли за подписи деньги или другие льготы, где и кто?

Если вы имеете ввиду сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах, то он проходил до 31 января 2018 года. За такую подпись, возможно, могли предлагать деньги, но редакции о таких фактах не известно. А если бы и было известно, мы бы вам не сказали, потому что считаем это недобросовестным поступком.

Если же вы имеете ввиду плату за голос, за то, чтобы поставить в бюллетене галочку за кандидата, за которого вам якобы предлагают деньги, то это незаконно. И карается вплоть до уголовного срока, как для организатора такой платы, так и для исполнителя.

9
Я гражданин РФ, но у меня нет регистрации-прописки, а я хочу проголосовать. Как поступить, подскажите?

Проголосовать вы можете. Главное, что должно у вас быть — гражданство России. Традиционно в крупных городах даже образуются так называемые участки для лиц без определенного места жительства. Чтобы проголосовать без прописки, нужно до 12 марта подать заявление для включения в список избирателей по месту своего фактического нахождения.

Это опять же можно сделать в любой Территориальной избирательной комиссии, Участковой избирательной комиссии, филиале Многофункционального центра или на сайте "Госуслуги".

Адрес участка можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии "Найти свой избирательный участок".

В Алтайском крае в день выборов будет работать 68 участков для голосования лиц без регистрации. Их перечень можно посмотреть по ссылке. На эти участки можно в день выборов, 18 марта. Там нужно будет написать заявление с просьбой проголосовать на этом участке. При себе обязательно иметь паспорт.

10
Как проголосовать, если я буду в пути в поезде?

В поезде проголосовать нельзя. Но вы сможете проголосовать на некоторых вокзалах с 8:00 до 20:00 по местному времени города, где находится вокзал.

Узнать, будет ли участок в аэропорту или на вокзале, через которые вы отправляетесь или прибываете в другой город 18 марта 2018 года, можно через интерактивную карту избирательных комиссий РФ по ссылке. Введите в поле для поиска интересующий вокзал или аэропорт. Система найдет его и покажет, есть ли там участок. Если нет, то будут указаны все контактные данные.

Также узнать, в каких аэропортах или на железнодорожных вокзалах размещены избирательные участки, можно при подаче заявления о голосовании по месту нахождения, на сайте ЦИК России, позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: 8 (800) 707-20-18 (бесплатный).

Читайте также: Можно ли проголосовать на выборах президента в аэропорту или на вокзале и как

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

9.03.2018 09:04
- гость -

И главный вопрос - стоит ли идти на выборы, чтобы помочь с явкой действующей уже 18 лет власти?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
10:17
Мешок с отрубленными человеческими кистями нашли в Хабаровске 0
09:39
Волжский русский народный хор выступит в Барнауле 9 марта 0
09:05
Слова Порошенко о разрушении России назвали началом истерики 0
08:38
Каток: жителей Алтайского края предупредили о сильном гололеде на трассах 0
08:23
Почти полчаса тушили полыхающую сторожку в Бийске 0
07:53
И снова про выборы: отвечаем на вопросы читателей 1
07:29
Избиратель, что ты знаешь о своих правах? Тест 11
07:15
Александр Карлин о создании геопарка в Белокурихе: "Здравая идея" 0
07:10
Каток закрыли в Центральном парке Барнаула 0
06:48
То самое чувство: в Барнауле пройдет концерт подростковой группы Open Kids 2
06:39
Быть куклой: самые знаменитые живые Барби 0
06:02
Сильная гололедица: о погоде в Алтайском крае на 9 марта 0
23:04
Российский фильм "Лед" выходит в прокат в Швейцарии 1
22:05
Почти час тушили полыхающий жилой дом в Алтайском крае 0
21:06
Стрельба произошла в школе в американском штате Алабама 0
20:04
Телеведущая Ксения Бородина проводит свой день рождения в Италии 5
19:34
Канадские врачи протестуют против повышения своих зарплат 11
19:02
Каблуки и стиль Casual: Мария Захарова назвала секреты своей женственности 0
18:24
Неизвестный обстрелял из гранатомета ресторан в центре Киева 3
18:02
Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев отмечает 60-летний юбилей 6
17:25
Дмитрий Медведев поздравил россиянок с праздником 8 Марта 1
17:06
От -24 до +4: прогноз погоды в Алтайском крае на 9 марта 0
16:35
Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала об особой миссии материнства 0
16:01
Микроавтобус загорелся в Барнауле утром 8 марта 0
15:23
Житель Алтайского края стал инвалидом после ДТП 1
15:02
Названа модель смартфона для лучших селфи 2
14:20
Поздравление под пикантным соусом: что готовят известные мужчины Барнаула 0
14:04
Боевики "Джейш аль-Ислам" взяли ответственность за крушение Ан-26 в Сирии 9
13:35
Политики увидели след Путина в желании Синтии Никсон участвовать в выборах 0
13:06
ЦИК не нашел оснований для снятия Грудинина с выборов 14
12:36
Иллюминацию Эйфелевой башни изменили в преддверии 8 Марта 1
12:00
Цветы, эклеры, "Руки вверх": жительницы Барнаула делятся снимками подарков 3
11:27
Иномарка оказалась на аллее проспекта Ленина в Барнауле после ДТП 3
11:04
McDonald's впервые истории изменил логотип в честь 8 Марта 3
10:34
Президент Путин поздравил женщин с 8 Марта стихами Дементьева 3
10:04
Ксения Собчак попала в базу данных "Миротворца" 4
09:34
Губернатор Алтайского края Карлин поздравил женщин с 8 Марта 1
09:12
Что за праздник день обретения мощей святой блаженной старицы Матроны 1
08:48
Депутат Госдумы Александр Терентьев поздравил жительниц Алтая с 8 марта 1
08:26
Семь пожарных тушили горящий дом в Камне-на-Оби 0
08:11
Украинская поп-рок-группа "Нервы" презентует в Барнауле новые песни 1
07:53
Как сотрудницы полиции Алтайского края сразились в вокальном баттле 3
07:31
Из прошлого с любовью: советские открытки к 8 Марта 0
07:15
Барнаульские онкологи выявили несколько случаев рака за один день осмотра 5
07:07
Какие фильмы посмотреть с любимой женщиной 8 марта в Барнауле 0
06:45
Мужчины Amic.ru поздравляют всех женщин с 8 марта 1
06:32
Карлин прокомментировал информацию о продаже Алтайкрайэнерго "МРСК Сибири" 2
06:26
Почему Международный женский день отмечают 8 марта? 33
06:03
Метель и гололедица: прогноз погоды в Алтайском крае на 8 марта 0
05:49
Президент поздравил женщин с 8 Марта стихотворением Андрея Дементьева 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.