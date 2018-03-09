И снова про выборы: отвечаем на вопросы читателей

Фото: kladvsebe.ru
На портале Amic.ru есть рубрика "Вопрос-ответ". В ней мы очень много пишем на выборные темы: как проголосовать не по прописке, как принять участие в выборах президента, если в этот день находитесь в пути, можно ли фотографироваться на участке и многое другие. Но и в редакцию приходит много вопросов на эту темы. Мы собрали наиболее важные из них и готовы ответить. Это реальные вопросы, пришедшие в редакцию.
Если у вас нет возможности отлучиться с работы и сбегать на участок, то проголосовать вы не сможете. Досрочное голосование доступно только живущим в отдаленных и труднодоступных местностях, морякам, находящимся в плавании, полярникам и некоторым другим узким категориям граждан.
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Вы можете прийти в одно из мест подачи заявления хоть в Славгороде, хоть в Новосибирске и написать заявление.
Вот, куда можно прийти:
в любую Территориальную избирательную комиссию (с 31 января по 12 марта);
в любую Участковую избирательную комиссию (с 25 февраля по 12 марта);
в любой филиал Многофункционального центра (с 31 января до 12 марта);
заполнить заявление онлайн на сайте "Госуслуги" (с 31 января до 12 марта);
в свою (по прописке) Участковую избирательную комиссию (с 13 марта по 14:00 часов 17 марта).
в любой Территориальной избирательной комиссии (с 31 января по 12 марта);
в любой Участковой избирательной комиссии (с 25 февраля по 12 марта);
в любом филиале Многофункционального центра (с 31 января до 12 марта);
в своей (по прописке) Участковой избирательной комиссии (с 13 марта по 14:00 часов 17 марта).
Чтобы проголосовать в другой стране, вам надо заранее написать заявление о голосовании по месту пребывания.
В Белоруссии в день выборов будет работать 13 участков в городах Минск, Брест, Гродно, Витебск, Гомель, Могилев, Клецк-2, Бобруйск, Островец, Барановичи, Борисов, Полоцк, Орша.
Найти адрес участка можно несколькими способами:
- На сайте ЦИК России в разделе "Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации" (кликните на баннер "Выборы Президента Российской Федерации") или по телефону информационно-справочного центра ЦИК России по номеру: +7 (495) 727-20-18 (ежедневно с 9 до 18 часов по московскому времени, с 9 марта 2018 года – круглосуточно).
- В дипломатическом представительстве, консульском учреждении РФ в другой стране.
- В МИД России.
- В организациях Россотрудничества за рубежом.
Но чтобы проголосовать в другой стране надо также подать заявление. Как это сделать, смотрите выше или в материале: Как проголосовать на выборах президента России в другой стране.
Если вы написали заявление о желании проголосовать по месту нахождения в срок до 12 марта включительно, то никаких документов кроме паспорта вам не потребуется. Вас заранее внесут в список на "новом" участке. Но в заявлении надо будет указать причину, по которой вы не сможете проголосовать на своем участке.
Где и как написать заявление читайте в материале портала Amic.ru "Как проголосовать не по прописке на выборах президента 18 марта 2018 года".
Если же вы пишите заявление в срок с 13 марта по 14:00 часов 17 марта, то на руки вы получите свое заявление с наклеенной на него защитной маркой. Заявление вам вернут, с ним и паспортом надо будет подойти на участок, где вы будете голосовать.
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Если вы имеете ввиду сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах, то он проходил до 31 января 2018 года. За такую подпись, возможно, могли предлагать деньги, но редакции о таких фактах не известно. А если бы и было известно, мы бы вам не сказали, потому что считаем это недобросовестным поступком.
Если же вы имеете ввиду плату за голос, за то, чтобы поставить в бюллетене галочку за кандидата, за которого вам якобы предлагают деньги, то это незаконно. И карается вплоть до уголовного срока, как для организатора такой платы, так и для исполнителя.
Проголосовать вы можете. Главное, что должно у вас быть — гражданство России. Традиционно в крупных городах даже образуются так называемые участки для лиц без определенного места жительства. Чтобы проголосовать без прописки, нужно до 12 марта подать заявление для включения в список избирателей по месту своего фактического нахождения.
Это опять же можно сделать в любой Территориальной избирательной комиссии, Участковой избирательной комиссии, филиале Многофункционального центра или на сайте "Госуслуги".
Адрес участка можно найти на сайте Центральной избирательной комиссии "Найти свой избирательный участок".
В Алтайском крае в день выборов будет работать 68 участков для голосования лиц без регистрации. Их перечень можно посмотреть по ссылке. На эти участки можно в день выборов, 18 марта. Там нужно будет написать заявление с просьбой проголосовать на этом участке. При себе обязательно иметь паспорт.
В поезде проголосовать нельзя. Но вы сможете проголосовать на некоторых вокзалах с 8:00 до 20:00 по местному времени города, где находится вокзал.
Узнать, будет ли участок в аэропорту или на вокзале, через которые вы отправляетесь или прибываете в другой город 18 марта 2018 года, можно через интерактивную карту избирательных комиссий РФ по ссылке. Введите в поле для поиска интересующий вокзал или аэропорт. Система найдет его и покажет, есть ли там участок. Если нет, то будут указаны все контактные данные.
Также узнать, в каких аэропортах или на железнодорожных вокзалах размещены избирательные участки, можно при подаче заявления о голосовании по месту нахождения, на сайте ЦИК России, позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по номеру: 8 (800) 707-20-18 (бесплатный).
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Комментарии
И главный вопрос - стоит ли идти на выборы, чтобы помочь с явкой действующей уже 18 лет власти?