До лета осталось менее трех месяцев, еще есть шанс привести себя в порядок к пляжному сезону. Нет времени или желания ходить в тренажерный зал, но есть упрямство и сила воли? Тогда, возможно, вам пригодятся спортивные приложения, которые учат и поддерживают тех, кто решился худеть к лету.
Обзор популярных приложений для ЗОЖ, читайте на портале Amic.ru.
Бесплатное приложение с удобным интерфейсом. Помогает считать общую калорийность пищи, количество белков, жиров и углеводов, которые вы потребляете за день. Кроме БЖУ программа покажет, сколько сахара, клетчатки, натрия, холестерина попадает в ваш организм.
Удобно, что в приложении собрана большая база продуктов, есть даже ресторанные блюда.
Также учитывается расход калорий исходя из вашей активности. Вот только имейте ввиду, что расчет довольно приблизительный. Дело в том, что узнать, какой у вас метаболизм и сколько энергии вы тратите приложение точно не сможет. Зато программа покажет статистику: за день, текущую и прошлую неделю.
Единственный момент: придется "вбивать" немало информации и вносить все, что вы едите.
Весьма и весьма популярное приложение. Оно обещает улучшить форму и нарастить мышечную массу, не выходя из дома.
Разработчики пишут, что комплексы составлены профессиональными тренерами по фитнесу на основе научный рекомендаций. Если будете придерживаться плану, говорится в описании, то за 30 дней получится эффективно улучшить форму и убрать лишний вес.
Вы сможете смотреть запись результатов тренировки в автоматическом режиме, вам каждый день будут напоминать о занятиях, получите доступ к видеоуркам и возможность делиться результатами в социальных сетях. Интенсивность занятий будет нарастать постепенно.
Умное приложение, по совместительству личный диетолог. Программа считает, сколько вы съели, а также может подобрать подходящие продукты, чтобы вы худели согласно выбранному плану, быстро или по щадящей схеме.
Важно, что программа может и не ограничивать вас в выборе пищи, а просто порекоменжует уменьшить размер порции. Еще одна функция приложения — счетчик объёма выпитой воды.
Одно из самых стильных и профессиональных приложений для телефонов. В программе более 150 тренировок для разных уровней подготовки. Это кардиотренировки, силовые, бег, йога, растяжка. Можно выбрать программу для новичка или "продвинутого" пользователя. Также есть варианты тренировок на всё тело или только на определённые мышцах.
Также есть тренировки без инвентаря, с минимальным набором, например, лента, пара гантель, так и для спортивного зала.
Технику упражнений показывают инструкторы.
Отдельно можно отметить удобный, интуитивно понятный интерфейс и оформление приложения.
Это приложение для кардиотренировок и отслеживания активности. Оно подойдет для бегунов, велосипедистов и любителей прогуляться пешком. Программа учитывает время, затраченное на упражнение, а также скорость и расстояние.
Среди опций, которые можно выбрать для тренировок на свежем воздухе, не только бег и ходьба, но и велосипед, лыжи, ролики и другие способы перемещаться в пространстве во имя здоровья.
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