FatSecret

Бесплатное приложение с удобным интерфейсом. Помогает считать общую калорийность пищи, количество белков, жиров и углеводов, которые вы потребляете за день. Кроме БЖУ программа покажет, сколько сахара, клетчатки, натрия, холестерина попадает в ваш организм.

Удобно, что в приложении собрана большая база продуктов, есть даже ресторанные блюда.

Также учитывается расход калорий исходя из вашей активности. Вот только имейте ввиду, что расчет довольно приблизительный. Дело в том, что узнать, какой у вас метаболизм и сколько энергии вы тратите приложение точно не сможет. Зато программа покажет статистику: за день, текущую и прошлую неделю.

Единственный момент: придется "вбивать" немало информации и вносить все, что вы едите.