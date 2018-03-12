Сколько полос должно быть на сигнальном жилете?

Допустимыми являются только три вида жилетов при соблюдении отступов полос от краёв жилета и друг от друга:

- две горизонтальные полосы и две вертикальные от верхней горизонтальной через плечи;

- одна горизонтальная полоса и две вертикальные от неё через плечи;

- две горизонтальные полосы без каких-либо других.