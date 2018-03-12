Фото: ruspekh.ru
Уже в воскресенье, 18 марта 2018 года, вступят в силу изменения в правила дорожного движения. Водители будут обязаны надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных пунктов. Рассказываем, как должен выглядеть жилет и сколько он стоит.
Согласно правилам, водитель обязан надеть жилет, если автомобиль произвел остановку вне населенного пункта.
Также жилет необходим, если произведена вынужденная остановка в результате ДТП и водитель вынужден покинуть автомобиль.
Кроме того специальный жилет должен быть, если остановка на трассе совершена по любой причине в темное время суток или при плохой видимости.
В сигнальном жилете водителя будет хорошо видно на проезжей части для других участников дорожного движения. Тем самым снижается риск возникновения ДТП.
Дело в том, что, например, ночью, или во время сильного тумана, плохо видно человека на проезжей части. И случаи, когда водителя, совершившего вынужденную остановку, сбивали приезжающие мимо авто, увы, не редкость.
Допустимыми являются только три вида жилетов при соблюдении отступов полос от краёв жилета и друг от друга:
- две горизонтальные полосы и две вертикальные от верхней горизонтальной через плечи;
- одна горизонтальная полоса и две вертикальные от неё через плечи;
- две горизонтальные полосы без каких-либо других.
Жилет для водителей выполнен из 100% ПЭ оранжевого или лимонного цвета.
Нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от низа изделия.
Куртки, жилеты и жилет-накидки могут иметь две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм друг от друга. Нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от нижнего края куртки, жилета или жилета-накидки (при необходимости).
Жилет-накидка должна быть спроектирована таким образом, чтобы во всех размерах изделий боковой зазор между материалами составлял не более 50 мм.
Стоимость жилета составит от 150 рублей до 350-ти. Цена зависит от размера и магазина.
Комментарии
На Алиэкспрессе начинаются от 100 рублей.
Нужно много штрафов - больших и малых и вот тогда будем жить долго и счастливо.
А если водитель не одел жилет, то значит ему ничего не будет? Ведь обязанность есть, а штрафа нет.
Так, а если водитель остановился отлить?
12.03.2018 11:05
4ugun
Значит нужно одеть жилет со световозыращающей надписью "Я отлить". )))
12.03.2018 11:28
- гость -
А если водитель женского пола?
а женщины не отливают?
12.03.2018 11:33
- гость -
А разница в чем? Или женский пол не отливает?