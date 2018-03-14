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Когда станут известны итоги выборов президента России

, ИА "Амител"
И когда новый президент вступает в должность

Фото: novved.ru


Выборы прошли, что дальше? А дальше, после выборов 18 марта 2018 года, следует подведение итогов и официальное вступление в должность президента. Рассказываем, когда это произойдет.

1
Когда подведут итоги выборов?

Имя нового президента страна узнает, скорее всего, уже на утро после выборов. 19 марта. Это будут предварительные результаты, но вряд ли они будут разительно отличаться от официальных итогов.

Официальные же итоги будут подведены к 29 марта 2018 года. Но сначала, до 20 марта итоги предстоит подвести Территориальным избирательных комиссиям. До 23 марта результаты определят на уровне регионов.

Официальный протокол об итогах выборов будет подписан и опубликован в течение трех дней с подведения итогов.

2
Какой кандидат будет считаться избранным?

Избранным считается кандидат, который по итогам выборов наберет более 50% голосов проголосовавших избирателей.

Если же ни один кандидат не наберет более 50% голосов, было много нарушений на выборах и при подсчете голосов, если итоги голосования признаны недействительными, то выборы признаются недействительными.

Читайте также: Как проголосовать на выборах президента России в другой стране

3
Когда избранный президент вступит в должность?

По закону, новый президент вступает в должность, когда предыдущий отработал на посту ровно шесть лет (со дня вступления в должность).

По итогам выборов президента 4 марта 2012 года победителем стал Владимир Путин. Официально он вступил в должность 7 мая 2012 года. То есть новоизбранный президент должен вступить в должность сразу после 7 мая 2018 года.

Читайте также: Как проголосовать на выборах президента 18 марта без прописки

4
В каком случае возможны повторные выборы?

Повторные выборы назначаются, если по итогам выборов ни один кандидат не набрал более 50% голосов избирателей. ЦИК принимает решение назначить повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.

Проводится оно через 21 день со дня первого голосования.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2018 08:28
- гость -

Так основные итоги выборов уже известны. Или не так?

0  0
14.03.2018 08:35
- гость -

Итоги могу сейчас сообщить. И нечего было тратить миллиарды на цирк. А, ну да, надо же по закону...деньги пилить.

0  0
14.03.2018 08:41
- гость -

Парад Победы будет принимать уже Наш Новый Президент!!! Как это символично: и Победа в ВОВ, и Победа Нашего Президента!

0  0
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