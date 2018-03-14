Когда станут известны итоги выборов президента России

Когда подведут итоги выборов?

Имя нового президента страна узнает, скорее всего, уже на утро после выборов. 19 марта. Это будут предварительные результаты, но вряд ли они будут разительно отличаться от официальных итогов.

Официальные же итоги будут подведены к 29 марта 2018 года. Но сначала, до 20 марта итоги предстоит подвести Территориальным избирательных комиссиям. До 23 марта результаты определят на уровне регионов.

Официальный протокол об итогах выборов будет подписан и опубликован в течение трех дней с подведения итогов.