Трагическая новость: умер актер, режиссер, народный артист СССР Олег Табаков. Ему было 82 года. О лучших фильмах и ролях артиста,
а также его биографию, историю болезни и причине смерти читайте в материале портала Amic.ru.
Олег Табаков родился в Саратове 18 августа 1935 года. Отец и мать были по профессии врачами. Во время второй мировой войны отец ушел на фронт, мать работала в военном госпитале. После Великой Отечественной родители расстались.
Когда Табаков учился в восьмом классе, он начал заниматься в детском театре "Молодая гвардия". Руководителем театра была Наталья Иосифовна Сухостав. Позже Табаков назовет ее своей крёстной матерью в актёрской профессии.
После окончания саратовской школы Табаков решил отправиться в Москву, чтобы поступить в театральное училище.
Еще когда Табаков был студентом, он начал сниматься в кино. Первое время будущий народный артист снимался в массовке. Однако в 1956 году ему досталась главная роль в фильме "Тугой узел".
В конце 1970-х Табаков основал собственный театр ("Табакерка"). А уже в 1983-м по приглашению Олега Ефремова перешел из "Современника" во МХАТ. Первой его ролью на сцене Художественного театра стал Сальери в спектакле по пьесе П. Шеффера "Амадей".
Знаменитый тетр появился только благодаря стараниям Олега Павловича. Чтобы "Табакерка" заработала, пришлось пройти огромный путь. В 1977 году Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а. Ремонт заброшенного помещения проводил сам артист и его студенты.
Год спустя, в 1978-ом, прошла премьера "подвала" — спектакль "С весной я вернусь к тебе" по пьесе А. Казанцева. Потом были были "Две стрелы", "Прощай, Маугли!", "Белоснежка и семь гномов", "Страсти по Варваре". Студенты Табакова обучались мастерству, ежедневно участвуя в спектаклях. Вскоре "Табакерка" стала известна не только в Москве.
С 1979 года о студии стали писать лучшие журналисты и критики того времени. А после гастролей в Венгрии стало понятно, что появился новый театр. Однако официального статуса "Табакерке" тогда не дали. Два года, с 1980 по 1982, выпускники Табакаева были вынуждены разойтись по разным театрам. Однако продолжали собираться в "подвале" по ночам, репетировать и даже выпускали премьеры.
В 1986 году первый заместитель министра культуры подписал приказ о создании трёх московских театров-студий, одним из которых был театр-студия под руководством Олега Табакова. Начиная с этого времени, в частности с постановки "Ревизора", Табаков много и плодотворно работает за рубежом в качестве режиссёра-постановщика и преподавателя. В театрах Венгрии, Финляндии, Германии, Дании, Австрии, США им поставлена русская, советская и зарубежная классика, всего более 40 спектаклей.
А с 2000-го Олег Табаков был руководителем Московского Художественного театра имени Чехова.
Табаков снялся более чем в 120 фильмах. Он не всегда играл главную роль, но всегда его персонажи запоминались, "уходили в народ". Его партнерами по съемочной площадке становились не менее известные актеры. В легендарном сериале о Штирлице "Семнадцать мгновений весны" с Табаковым снимались Вячеслав Тихонов и Леонид Броневой. В "12 стульях" партнерами "голубого воришки" Табакова стали Андрей Миронов и Анатолий Папанов.
А еще он играл в "Каштанке", снялся в лентах "Человек с бульвара Капуцино", "Сирота казанская", "Москва слезам не верит", "Д'артаньян и три мушкетёра", "Ширли-мырли", "Московские каникулы"... Перечислять можно очень долго.
С его участием вышло на экраны большое количество детских фильмов и киносказок. В "Мэри Поппинс, до свидания" Табаков играл мисс Эндрю, а в фильме "После дождичка в четверг" Олег Павлович сыграл Кощея Бессмертного. Одна из самых известных его работ стала тем редким случаем, когда актер остался за кадром. Зато его голосом говорил легендарный кот Матроскин в культовом мультфильме "Простоквашино". Много позже Табаков озвучил и голливудского кота Гарфилда в одноименном мультфильме.
Олег Табаков — обладатель массы премий и наград. В разное время артиста наградили:
- Заслуженный артист РСФСР (1969);
- Народный артист РСФСР (7 января 1977 года);
- за заслуги в области советского киноискусства;
- Народный артист СССР (1988);
- Государственная премия СССР (1967);
- Государственная премия РФ (1997) Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени (17 августа 2010);
- Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени (17 августа 2005);
- Орден ""За заслуги перед Отечеством" III степени (23 октября 1998);
- Орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени (29 июня 2015);
- Орден Дружбы народов (10 ноября 1993);
- Орден Трудового Красного Знамени (28 июня 1982 года);
- Орден "Знак Почёта" (27 октября 1967 год);
- Орден Креста земли Марии III степени (Эстония, 2005);
-Офицерский крест Ордена Почётного легиона (Франция, 2013);
- Медаль "За доблестный труд" (Татарстан) (2010);
- Памятная медаль "150-летие А. П. Чехова" (2010);
- Премия Московского комсомола (1967);
- Премия мэрии Москвы в области литературы и искусства (1997).
Первая жена Табакова — актриса Людмила Крылова. Они прожили вместе 25 лет. От первой жены у Олега Павловича двое детей — сын Антон и дочь Александра. Вторая жена актера — актриса Марина Зудина. Разница в возрасте между Табаковым и Зудиной, которая годилась актеру в дочери, составляла 30 лет.
Олег Табаков и Марина Зудина расписались в 1995 году после 10-летнего романа. Зудина в 1995 году родила Олегу Павловичу сына Павла, а в 2006 году — дочь Марию.
Сын Павел пошел по стопам отца. Он окончил школу-студию Олега Табакова. Сегодня он играет в спектаклях МХТ им. Чехова. На его счету участие в таких известных картинах, как "Звезда", "Дуэлянт", "Орлеан".
У Олега Табакова три внука: Никита, Аня и Полина.
О том, что у Табакова проблемы со здоровьем, стало известно в ноябре 2017-го года. Артиста госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии Первой городской больницы имени Н. И. Пирогова с подозрением на воспаление легких.. Точной информации о болезни не сообщалось. Говорили о нагноении в зубном имплантате, позже у Табакова позже обнаружили "синдром глубокого оглушения" и сепсис. Олега Павловича подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провели трахеостомию. В СМИ возникали сообщения об ухудшении состояния народного артиста.
25 декабря врачи сообщили об ухудшении состояния Табакова. Его пришлось ввести в искусственную кому. Легендарный актер ушел из жизни 12 марта 2018 года, его отключили от аппарата жизнеобеспечения. Олег Табаков умер в больнице в окружении семьи.
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