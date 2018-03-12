Театр "Табакерка"

Знаменитый тетр появился только благодаря стараниям Олега Павловича. Чтобы "Табакерка" заработала, пришлось пройти огромный путь. В 1977 году Табакову удалось получить бывший угольный склад на улице Чаплыгина, 1а. Ремонт заброшенного помещения проводил сам артист и его студенты.

Год спустя, в 1978-ом, прошла премьера "подвала" — спектакль "С весной я вернусь к тебе" по пьесе А. Казанцева. Потом были были "Две стрелы", "Прощай, Маугли!", "Белоснежка и семь гномов", "Страсти по Варваре". Студенты Табакова обучались мастерству, ежедневно участвуя в спектаклях. Вскоре "Табакерка" стала известна не только в Москве.

С 1979 года о студии стали писать лучшие журналисты и критики того времени. А после гастролей в Венгрии стало понятно, что появился новый театр. Однако официального статуса "Табакерке" тогда не дали. Два года, с 1980 по 1982, выпускники Табакаева были вынуждены разойтись по разным театрам. Однако продолжали собираться в "подвале" по ночам, репетировать и даже выпускали премьеры.

В 1986 году первый заместитель министра культуры подписал приказ о создании трёх московских театров-студий, одним из которых был театр-студия под руководством Олега Табакова. Начиная с этого времени, в частности с постановки "Ревизора", Табаков много и плодотворно работает за рубежом в качестве режиссёра-постановщика и преподавателя. В театрах Венгрии, Финляндии, Германии, Дании, Австрии, США им поставлена русская, советская и зарубежная классика, всего более 40 спектаклей.

А с 2000-го Олег Табаков был руководителем Московского Художественного театра имени Чехова.