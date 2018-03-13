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Повышение МРОТ: на что это повлияет и кому будут платить больше

, ИА "Амител"
На что повлияет размер МРОТ и кому по закону могут платить меньше установленной суммы?


Россиян ожидает повышение МРОТ до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года. Что такое минимальный размер оплаты труда, влияет ли размер МРОТ на зарплату, кому будут платить больше, а кому, по закону, можно установить зарплату ниже МРОТ, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.

1
Что такое МРОТ?

МРОТ — это минимальный размер месячной оплаты труда, который устанавливается федеральным законом. Зарплата сотрудника не может быть ниже МРОТ. Также минимальный размер оплаты труда используется для определения размера налогов и штрафов, которые исчисляются в соответствии с законодательством РФ в зависимости от минимального размера оплаты труда.

Часть 1 ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает правило о том, что минимальный размер оплаты труда, который устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом, не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

2
А что будет работодателю, если он платит зарплату ниже МРОТ?
Выплата работникам заработной платы в размере ниже прожиточного уровня (минимального размера заработной платы, предусмотренного ст. 133 Трудового кодекса РФ) влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
3
МРОТ сильно вырастет с мая 2018-го года?

С 1 мая 2018 года МРОТ вырастет до 11 163 рублей в месяц. Закон, который сравнял минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, подписал президент России Владимир Путин.

Отметим, что это второе повышение МРОТ в 2018-ом году. Так с 1 января МРОТ увеличили до 9489 рублей.

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4
Как МРОТ повлияет на мою зарплату?
Размер МРОТ не повлияет на зарплату, если, конечно, вам не платят минимальную сумму. Работодатель не имеет права платить ниже МРОТ сотруднику, который работатет на полной ставке и при полном рабочем дне.
5
Кто может получать ниже МРОТ? И законно ли это?
Ниже МРОТ могут получать те, кто работает на полставки, по совместительству или только два дня в неделю. Тогда зарплата сотрудника будет ниже МРОТ. И да, — это законно.
6
На что влияет МРОТ?

МРОТ влияет на расчет различных пособий. Например, больничных или по беременности. Но при важном условии: МРОТ берут за основу для вычетов в том случае, когда сотруднику не хватает стажа или его зарплата ниже минимального порога. Если же со стажем все в порядке, да и зарплата, скажем, 25 тысяч рублей в месяц официально, тогда МРОТ на расчет ваших пособий не повлияет.

А вот для безработных или сотрудников, кто получает ниже минимального размера оплаты труда, повышение МРОТ — хорошая новость. Им будут платить несколько больше. Однако важно понимать, что больше будут платить тем, кто пойдет в декрет или отпуск по уходу за ребенком не раньше 1 мая 2018-го.

Тех, кто уже получает вышеперечисленные пособия, повышение МРОТ не коснется.

7
МРОТ и прожиточный минимум — это одно и тоже?

Нет, нет и еще раз нет. Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины. Под ней подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. А еще прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.

Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.

На деле прожиточный минимум несколько важнее МРОТ. От него зависят выплаты на первого и второго ребенка, доплаты к пенсиям и алименты. Причем важен не только федеральный, но и региональный прожиточный минимум.

Размер прожиточного минимума для пенсионеров в Алтайском крае на 2018 год установлен на уровне 8543 рублей. Это на 180 рублей больше, чем было в 2017 году.

8
Что изменится для работодателей с повышением МРОТ?

Глобальных изменений не предвидится. Просто придется платить сотрудникам не меньше МРОТ с учетом правил в вашем регионе. Зарплата должна быть не меньше минимальной до вычета НДФЛ, а не после.

Если работодатель платит сотрудникам ниже МРОТ, то его могут оштрафовать.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.03.2018 10:51
- гость -

Ну то есть, теперь техничка и воспитатель детсада будут одинаково получать?)

0  0
13.03.2018 10:57
- гость -

У нас уже в конторе технички получают как некоторые инженеры или специалисты. Не забывайте что сперва высчитывается МРОТ, а потом на него еще сверху накручивается районный коэффициент.

0  0
13.03.2018 11:02
Пацифист

"Зарплата должна быть не меньше минимальной до вычета НДФЛ, а не после." Про декабрьское решение КС РФ Амик, видимо, не слышал? 11163*15%=12837,45, а в барнауле 11163*20%=13395,60.

0  0
13.03.2018 11:03
- гость -

13.03.2018 10:51
- гость - совершенно верно.

0  0
13.03.2018 11:27
- гость -

говорили же сначала, что с 1 января, потом с 1 марта. Теперь с 1 мая.

0  0
13.03.2018 11:51
- гость -

а с чего это в Барнауле коэффициент 20%, по всему краю он 15%

0  0
13.03.2018 11:52
- гость -

13.03.2018 10:51
- гость -
Ну то есть, теперь техничка и воспитатель детсада будут одинаково получать?)
0 0
13.03.2018 10:57
- гость -
У нас уже в конторе технички получают как некоторые инженеры или специалисты. Не забывайте что сперва высчитывается МРОТ, а потом на него еще сверху накручивается районный коэффициент.

Заныли, блин. Нет бы возмутиться, что воспитатель мало получает, так для вас беда, что вы с техничкой вровень получать будете. Так переходите в технички!.
И не 3,14, нигде технички десятку не получали и получать не будут. Переведут их на 4-х часовой день, а пахать будут как и раньше. А вот "инженеры" нынешние и уборщицких зарплат недостойны. Только и знаете, что в компьютерах играете, бездари.

0  0
13.03.2018 12:10
- гость -

13.03.2018 11:52
- гость -
с каким количеством инженеров вы знакомы?

0  0
13.03.2018 12:16
- гость -

В общем, денег не будет, как и прежде, но народ уже грызется))

0  0
13.03.2018 12:27
- гость -

Одна техничка отписалась)) злая почему то) а речь о том, что подняли мрот, нужно следом все тарифные ставки повысить, иначе глупо все это выглядит... Парень вундеркинд с родителями правильное решение приняли.

0  0
13.03.2018 12:31
- гость -

13.03.2018 12:10
- гость -
13.03.2018 11:52
- гость -
с каким количеством инженеров вы знакомы?

Со многими. Будем знакомы-политех г. Томска. Знаю и тех, кто плачет про зарплаты маленькие. Те кто не плачет-просто работают, некогда им считать сколько уборщицы получают, поэтому работают и кому не нравится, то пытаются найти работу лучше. Специалисты находят чаще всего, плаксивые-нет.

0  0
13.03.2018 12:42
ГОСТЬ

Кому завидно-идите работать техничками дворниками будете работать по 3-4 ч на штанах сэкономите Потому так и живем -много зависти а еще больше лени которая вперед вас родилась

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