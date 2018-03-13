Россиян ожидает повышение МРОТ до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года. Что такое минимальный размер оплаты труда, влияет ли размер МРОТ на зарплату, кому будут платить больше, а кому, по закону, можно установить зарплату ниже МРОТ, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
МРОТ — это минимальный размер месячной оплаты труда, который устанавливается федеральным законом. Зарплата сотрудника не может быть ниже МРОТ. Также минимальный размер оплаты труда используется для определения размера налогов и штрафов, которые исчисляются в соответствии с законодательством РФ в зависимости от минимального размера оплаты труда.
Часть 1 ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает правило о том, что минимальный размер оплаты труда, который устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом, не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
С 1 мая 2018 года МРОТ вырастет до 11 163 рублей в месяц. Закон, который сравнял минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, подписал президент России Владимир Путин.
Отметим, что это второе повышение МРОТ в 2018-ом году. Так с 1 января МРОТ увеличили до 9489 рублей.
МРОТ влияет на расчет различных пособий. Например, больничных или по беременности. Но при важном условии: МРОТ берут за основу для вычетов в том случае, когда сотруднику не хватает стажа или его зарплата ниже минимального порога. Если же со стажем все в порядке, да и зарплата, скажем, 25 тысяч рублей в месяц официально, тогда МРОТ на расчет ваших пособий не повлияет.
-
Прожиточный минимум: как прожить на десять тысяч рублей в Алтайском крае?Сумма прожиточного минимума для трудоспособного населения Алтайского края составляет 9 тыс. 383 рубля. Для пенсионеров и того меньше – 7 тыс. 120 рублей. ИА "Амител" выяснило, можно ли прожить на эту сумму, или людям приходится просто выживать?10161 105
А вот для безработных или сотрудников, кто получает ниже минимального размера оплаты труда, повышение МРОТ — хорошая новость. Им будут платить несколько больше. Однако важно понимать, что больше будут платить тем, кто пойдет в декрет или отпуск по уходу за ребенком не раньше 1 мая 2018-го.
Тех, кто уже получает вышеперечисленные пособия, повышение МРОТ не коснется.
Нет, нет и еще раз нет. Прожиточный минимум — это стоимостная оценка потребительской корзины. Под ней подразумевается минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. А еще прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы.
Этот индикатор необходим для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий населению.
На деле прожиточный минимум несколько важнее МРОТ. От него зависят выплаты на первого и второго ребенка, доплаты к пенсиям и алименты. Причем важен не только федеральный, но и региональный прожиточный минимум.
Размер прожиточного минимума для пенсионеров в Алтайском крае на 2018 год установлен на уровне 8543 рублей. Это на 180 рублей больше, чем было в 2017 году.
Глобальных изменений не предвидится. Просто придется платить сотрудникам не меньше МРОТ с учетом правил в вашем регионе. Зарплата должна быть не меньше минимальной до вычета НДФЛ, а не после.
Если работодатель платит сотрудникам ниже МРОТ, то его могут оштрафовать.
Комментарии
Ну то есть, теперь техничка и воспитатель детсада будут одинаково получать?)
У нас уже в конторе технички получают как некоторые инженеры или специалисты. Не забывайте что сперва высчитывается МРОТ, а потом на него еще сверху накручивается районный коэффициент.
"Зарплата должна быть не меньше минимальной до вычета НДФЛ, а не после." Про декабрьское решение КС РФ Амик, видимо, не слышал? 11163*15%=12837,45, а в барнауле 11163*20%=13395,60.
13.03.2018 10:51
- гость - совершенно верно.
говорили же сначала, что с 1 января, потом с 1 марта. Теперь с 1 мая.
а с чего это в Барнауле коэффициент 20%, по всему краю он 15%
13.03.2018 10:51
- гость -
Ну то есть, теперь техничка и воспитатель детсада будут одинаково получать?)
0 0
13.03.2018 10:57
- гость -
У нас уже в конторе технички получают как некоторые инженеры или специалисты. Не забывайте что сперва высчитывается МРОТ, а потом на него еще сверху накручивается районный коэффициент.
Заныли, блин. Нет бы возмутиться, что воспитатель мало получает, так для вас беда, что вы с техничкой вровень получать будете. Так переходите в технички!.
И не 3,14, нигде технички десятку не получали и получать не будут. Переведут их на 4-х часовой день, а пахать будут как и раньше. А вот "инженеры" нынешние и уборщицких зарплат недостойны. Только и знаете, что в компьютерах играете, бездари.
13.03.2018 11:52
- гость -
с каким количеством инженеров вы знакомы?
В общем, денег не будет, как и прежде, но народ уже грызется))
Одна техничка отписалась)) злая почему то) а речь о том, что подняли мрот, нужно следом все тарифные ставки повысить, иначе глупо все это выглядит... Парень вундеркинд с родителями правильное решение приняли.
13.03.2018 12:10
- гость -
13.03.2018 11:52
- гость -
с каким количеством инженеров вы знакомы?
Со многими. Будем знакомы-политех г. Томска. Знаю и тех, кто плачет про зарплаты маленькие. Те кто не плачет-просто работают, некогда им считать сколько уборщицы получают, поэтому работают и кому не нравится, то пытаются найти работу лучше. Специалисты находят чаще всего, плаксивые-нет.
Кому завидно-идите работать техничками дворниками будете работать по 3-4 ч на штанах сэкономите Потому так и живем -много зависти а еще больше лени которая вперед вас родилась