Что такое МРОТ?

МРОТ — это минимальный размер месячной оплаты труда, который устанавливается федеральным законом. Зарплата сотрудника не может быть ниже МРОТ. Также минимальный размер оплаты труда используется для определения размера налогов и штрафов, которые исчисляются в соответствии с законодательством РФ в зависимости от минимального размера оплаты труда.

Часть 1 ст. 133 Трудового кодекса РФ устанавливает правило о том, что минимальный размер оплаты труда, который устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом, не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.