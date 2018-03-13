Что еще известно о летних Играх-2020?

В программу Олимпийских игр-2020 включены 15 новых дисциплин. Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), состоявшегося в швейцарской Лозанне.

В плавании было добавлено две новых дистанции — 800 и 1500 метров, а также смешанная эстафета 4х100. Аналогичное командное состязание также вошло в легкоатлетическую программу.

Баскетбол пополнился соревнованиями в формате три на три, велоспорт на треке — "мэдисоном", фехтование — командными соревнованиями у мужчин и женщин. Смешанные командные соревнования появятся в стрельбе из лука, дзюдо, триатлоне и настольном теннисе.

Также некоторые дисциплины в парусном спорте и стрельбе, а также ряд весовых категорий в боксе, в которых выступали только мужчины, теперь станут и "женскими". При этом в тяжелой атлетике исключили один мужской вес для "равенства полов", пишет РГ.