Фото: tokyo2020.org
Олимпийские игры — это, пожалуй, главное спортивное событие не только для атлетов, но и для обычных людей. Совсем недавно прошло закрытие зимний Игр-2018, а многие уже ждут следующей Олимпиады. Рассказываем, когда и где она пойдет.
Она пройдет в Токио. Официальные заявки на проведения Игр были поданы до 1 сентября 2011 года. А 7 сентября 2013 года в Буэнос-Айресе, на своей 125-й сессии, МОК объявил столицу Олимпиады.
В программу Олимпийских игр-2020 включены 15 новых дисциплин. Такое решение было принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК), состоявшегося в швейцарской Лозанне.
В плавании было добавлено две новых дистанции — 800 и 1500 метров, а также смешанная эстафета 4х100. Аналогичное командное состязание также вошло в легкоатлетическую программу.
Баскетбол пополнился соревнованиями в формате три на три, велоспорт на треке — "мэдисоном", фехтование — командными соревнованиями у мужчин и женщин. Смешанные командные соревнования появятся в стрельбе из лука, дзюдо, триатлоне и настольном теннисе.
Также некоторые дисциплины в парусном спорте и стрельбе, а также ряд весовых категорий в боксе, в которых выступали только мужчины, теперь станут и "женскими". При этом в тяжелой атлетике исключили один мужской вес для "равенства полов", пишет РГ.
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