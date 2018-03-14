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Не надо так: мифы о фитнесе, которые не имеют ничего общего с правдой

, ИА "Амител"
Не верьте всему, что пишут в интернете, или Каким утверждениям о фитнесе и диетах не стоит верить?

Фото: proka4aem.ru


На просторах интернета можно найти много, даже слишком много информации о ЗОЖ. Некоторые советы, безусловно, правдивы. Однако многие рекомендации не имеют ничего общего с истиной. Разбираемся, что правда, а что ложь.

1
Спорт при похудении — самое главное

Нет, не самое. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, то в первую очередь пересмотрите свое питание. Врачи утверждают, что формула красивого тела выглядит так: 80% еда и 20% физические упражнения.

Более того, некоторым людям с ожирением вообще противопоказан фитнес. Лишний вес дает огромную нагрузку на суставы. А если добавить, например, приседания или прыжки, то результаты могут быть плачевны. Человек может приобрести проблемы с коленями, поясницей, позвоночником.

Так что диета стоит все же на первом месте. Но, кончено, красивое и здоровое тело без спорта вряд ли возможно.

2
От силовых тренировок можно поправиться
Не совсем так. За счет силовых тренировок можно набрать мышечную массу. Вес тела действительно увеличится, зато качество тело станет много лучше. Но не надо смотреть на весы, смотрите в зеркало.
3
Тренироваться можно только ранним утром
Это стереотип, которому не стоит доверять. Ученые давным-давно доказали, что день и вечер так же подходят для тренировок, как и раннее утро.
4
Женщинам запрещено поднимать гири
Некоторые считают, что женщины не должны заниматься силовыми тренировками, иначе у них будет мужская фигура.

Вот только способность наращивать крупные мускулы напрямую зависит от уровня тестостерона, а у женщин он в среднем ниже. Если женщина не принимает специальные гормоны, чтобы "вырастить" мышцы, она не сможет "накачаться" до форм Арнольда Шварценеггера.

Более того, поднимать веса очень полезно для мышц и для здоровья в целом. При условии правильной техники и при условии, что вес вам по силам.
5
Двух тренировок в неделю вполне хватает

Нет, это не так. Хотя даже две тренировки в неделю лучше, чем их отсутствие. Но для структурированной программы упражнений необходимы минимум три тренировки.

При этом тренеры и врачи говорят, что физическая активность должна быть каждый день. Речь идет о простоя зарядке, пешей прогулке или плаванию. Это не считая полноценных тренировок три раза в неделю.

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6
Надо качать пресс, чтобы был плоский живот

Заветные кубики пресса на животе появятся, если каждый день качать эту мышцу, думают многие. Однако если в районе талии есть жир, то эти упражнения от него не избавят. И ваши кубики никто не увидит.

Эксперты говорят, что выполнение упражнений на пресс сделают мышцы сильными, однако при этом необходимо ввести тренировки на жиросжигание. А еще решение проблемы в правильной диете с низким содержанием углеводов, повышенным количеством белка, здоровыми жирами, а также фруктами и овощами с низким гликемическим индексом (ГИ).

7
Можно работать только над проблемными зонами
Нет, это невозможно. Истина в том, что наше тело решает, где сжигать жир, на основе генетических механизмов. И это не зависит от вашего желания "похудеть только в области талии". Так что вместо того, чтобы работать только над одной зоной, тратьте свое время на полноценные тренировки всего тела, которые сожгут больше калорий и принесут ощутимо больше пользы.
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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2018 08:10
Filin

Работать с гирями надо уметь, иначе точно появятся проблемы со спиной, да и запястья отбить можно

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