Спорт при похудении — самое главное

Нет, не самое. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, то в первую очередь пересмотрите свое питание. Врачи утверждают, что формула красивого тела выглядит так: 80% еда и 20% физические упражнения.

Более того, некоторым людям с ожирением вообще противопоказан фитнес. Лишний вес дает огромную нагрузку на суставы. А если добавить, например, приседания или прыжки, то результаты могут быть плачевны. Человек может приобрести проблемы с коленями, поясницей, позвоночником.

Так что диета стоит все же на первом месте. Но, кончено, красивое и здоровое тело без спорта вряд ли возможно.