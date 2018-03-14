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На просторах интернета можно найти много, даже слишком много информации о ЗОЖ. Некоторые советы, безусловно, правдивы. Однако многие рекомендации не имеют ничего общего с истиной. Разбираемся, что правда, а что ложь.
Нет, не самое. Если вы хотите избавиться от лишнего веса, то в первую очередь пересмотрите свое питание. Врачи утверждают, что формула красивого тела выглядит так: 80% еда и 20% физические упражнения.
Более того, некоторым людям с ожирением вообще противопоказан фитнес. Лишний вес дает огромную нагрузку на суставы. А если добавить, например, приседания или прыжки, то результаты могут быть плачевны. Человек может приобрести проблемы с коленями, поясницей, позвоночником.
Так что диета стоит все же на первом месте. Но, кончено, красивое и здоровое тело без спорта вряд ли возможно.
Вот только способность наращивать крупные мускулы напрямую зависит от уровня тестостерона, а у женщин он в среднем ниже. Если женщина не принимает специальные гормоны, чтобы "вырастить" мышцы, она не сможет "накачаться" до форм Арнольда Шварценеггера.
Более того, поднимать веса очень полезно для мышц и для здоровья в целом. При условии правильной техники и при условии, что вес вам по силам.
Нет, это не так. Хотя даже две тренировки в неделю лучше, чем их отсутствие. Но для структурированной программы упражнений необходимы минимум три тренировки.
При этом тренеры и врачи говорят, что физическая активность должна быть каждый день. Речь идет о простоя зарядке, пешей прогулке или плаванию. Это не считая полноценных тренировок три раза в неделю.
Заветные кубики пресса на животе появятся, если каждый день качать эту мышцу, думают многие. Однако если в районе талии есть жир, то эти упражнения от него не избавят. И ваши кубики никто не увидит.
Эксперты говорят, что выполнение упражнений на пресс сделают мышцы сильными, однако при этом необходимо ввести тренировки на жиросжигание. А еще решение проблемы в правильной диете с низким содержанием углеводов, повышенным количеством белка, здоровыми жирами, а также фруктами и овощами с низким гликемическим индексом (ГИ).
Комментарии
Работать с гирями надо уметь, иначе точно появятся проблемы со спиной, да и запястья отбить можно