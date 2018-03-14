Где пройдет "Евровидение-2018"?

63-ий конкурс впервые пройдет в Португалии в городе Лиссабоне. Столица принимает исполнителей благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе, который проходил в 2017-ом году в Киеве, Украина.

В 2018 году в конкурсе примет участие 43 страны.