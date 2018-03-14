В начале мая состоится, пожалуй, главный музыкальный конкурс — "Евровидение-2018". Рассказываем, где и когда он пройдет, а также с какой песней выступит Юлия Самойлова.
63-ий конкурс впервые пройдет в Португалии в городе Лиссабоне. Столица принимает исполнителей благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois" на конкурсе, который проходил в 2017-ом году в Киеве, Украина.
В 2018 году в конкурсе примет участие 43 страны.
На этот вопрос ответила сама Юлия в разговоре с журналистами.
"Это песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", — приводит пресс-служба Первого канала слова Самойловой.
Кроме того детали выступления Самойловойдержатся в секрете. Общая идея, однако, по словам Алексея Голубева, выглядит так: "Это будет метафора зарождения жизни и любви, а главное — веры".
Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в г. Ухта (Коми). Многократно побеждала и становилась лауреатом различных музыкальных конкурсов и фестивалей как в России, так и за рубежом.
Юлия — финалистка музыкального телепроекта "Фактор А", обладательница награды "Золотая звезда Аллы" (премия Аллы Пугачевой), принимала участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи (песня "Вместе").
В 2017 году должна была представлять Россию на Евровидении с песней Flame Is Burning, но принимающая страна запретила певице въезд.
Девушка с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет 1-ю группу инвалидности. При этом Юля не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.
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