В старину На Руси было принято отмечать Новый год 1 марта (14 марта по старому стилю), когда приступали к весенним сельскохозяйственным работам. О том как праздновали Новый год наши предки, читайте в рубрике вопрос-ответ.
Такое решение было принято в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее. Тогда постановили, что начало Нового года переносится с 1 марта на 1 сентября.
Затем в 1699 году Петр I снова перенес дату праздника и установил ее на 1 января.
Традиции праздника сильно не изменились. Праздник встречали тогда так же, как и сегодня — ночью.
В последний вечер уходящего года вся семья собиралась за накрытым столом. Стол было принято накрывать богатый, подавали только самые лучшие блюда.
Перед праздником было принято отдавать все долги. Важно было войти в Новый год без обид и ссор. Все, кто находился в конфликте, были обязаны помириться. Под Новый год выбрасывали из дома всю разбитую посуду, наводили порядок.
После того, как Новый год перенесли на 1 сентября, праздник начали отмечать с большим размахом.
Традиция накрывать богатый стол осталась. Как и то, что Новый год начинали встречать накануне вечером. В полночь в тишине в городах гремели выстрелы вестовых пушек, которые возвещали о наступлении Нового года. В церквях начинали звонить колокола. Люди обнимались, троекратно целовали друг друга, поздравляли, желали добра и мира.
Интересно, что последний раз осенний Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 года.
Указ Петра предписывал отмечать это событие особенно торжественно.
"А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с Новым годом... чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, и пускать ракеты, сколько у кого случиться, и зажигать огни", — было сказано в документе.
Одну из главных и любимых традиций, которая сохранилась и сегодня, Петр I перенял у Германии. Речь идет об украшении елки.
Историки отмечают, что царь очень строго следил за тем, как его подданные украшают дома. Он лично на Новый год объезжал дома ближних стольников, и хозяина дома, в котором он не находил елки, приказывал нещадно бить батогами.
Впервые наряженная ель засветилась огоньками в 1852 году в Санкт-Петербурге. Лесная красавица была установлена в помещении Екатерининского (Московского) вокзала.
А карнавалы и карнавальные маски появились в России после 1721 года. Тогда был впервые был устроен пышный маскарад в честь заключения мира со шведами. Впоследствии эту форму празднования перенесли и на новогодние торжества.
Комментарии
В марте логичней.
Сегодня новый год-это чисто политический праздник, повышающий в десятки раз экономику страны!
Я за, чтобы осенью - ведь тогда собран урожай, есть свежие и натуральные продукты, которые не надо покупать в тридорога