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Языческий Новый год: почему отмечали в марте и какие традиции соблюдали

, ИА "Амител"
Славянский Новый год отмечают 14 марта. Рассказываем об истории и традициях праздника


В старину На Руси было принято отмечать Новый год 1 марта (14 марта по старому стилю), когда приступали к весенним сельскохозяйственным работам. О том как праздновали Новый год наши предки, читайте в рубрике вопрос-ответ.

1
Почему Новый год было принято отмечать 14 марта?
Наши предки считали, что весной, когда земля пробуждается, начинается новая жизнь. В это время уже начинались весенние сельскохозяйственные работы. Даже после принятия христианства люди продолжали отмечать Новый год 14 марта, с началом весны.
2
Когда Новый год перенесли на 1 сентября?

Такое решение было принято в 325 году на Первом Вселенском соборе в Никее. Тогда постановили, что начало Нового года переносится с 1 марта на 1 сентября.

Затем в 1699 году Петр I снова перенес дату праздника и установил ее на 1 января.

3
Как наши предки встречали Новый год?

Традиции праздника сильно не изменились. Праздник встречали тогда так же, как и сегодня — ночью.

В последний вечер уходящего года вся семья собиралась за накрытым столом. Стол было принято накрывать богатый, подавали только самые лучшие блюда.

Перед праздником было принято отдавать все долги. Важно было войти в Новый год без обид и ссор. Все, кто находился в конфликте, были обязаны помириться. Под Новый год выбрасывали из дома всю разбитую посуду, наводили порядок.

4
Как праздновали Новый год 1 сентября?

После того, как Новый год перенесли на 1 сентября, праздник начали отмечать с большим размахом.

Традиция накрывать богатый стол осталась. Как и то, что Новый год начинали встречать накануне вечером. В полночь в тишине в городах гремели выстрелы вестовых пушек, которые возвещали о наступлении Нового года. В церквях начинали звонить колокола. Люди обнимались, троекратно целовали друг друга, поздравляли, желали добра и мира.

Интересно, что последний раз осенний Новый год был отпразднован 1 сентября 1698 года.

5
Что изменилось, когда праздник перенесли на 1 января?

Указ Петра предписывал отмечать это событие особенно торжественно.

"А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в веселии друг друга поздравлять с Новым годом... чинить стрельбу из небольших пушечек и ружей, и пускать ракеты, сколько у кого случиться, и зажигать огни", — было сказано в документе.

Одну из главных и любимых традиций, которая сохранилась и сегодня, Петр I перенял у Германии. Речь идет об украшении елки.

Историки отмечают, что царь очень строго следил за тем, как его подданные украшают дома. Он лично на Новый год объезжал дома ближних стольников, и хозяина дома, в котором он не находил елки, приказывал нещадно бить батогами.

Впервые наряженная ель засветилась огоньками в 1852 году в Санкт-Петербурге. Лесная красавица была установлена в помещении Екатерининского (Московского) вокзала.

А карнавалы и карнавальные маски появились в России после 1721 года. Тогда был впервые был устроен пышный маскарад в честь заключения мира со шведами. Впоследствии эту форму празднования перенесли и на новогодние торжества.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

14.03.2018 11:53
- гость -

В марте логичней.

0  0
14.03.2018 12:15
- гость -

Сегодня новый год-это чисто политический праздник, повышающий в десятки раз экономику страны!
Я за, чтобы осенью - ведь тогда собран урожай, есть свежие и натуральные продукты, которые не надо покупать в тридорога

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