Как наши предки встречали Новый год?

Традиции праздника сильно не изменились. Праздник встречали тогда так же, как и сегодня — ночью.

В последний вечер уходящего года вся семья собиралась за накрытым столом. Стол было принято накрывать богатый, подавали только самые лучшие блюда.

Перед праздником было принято отдавать все долги. Важно было войти в Новый год без обид и ссор. Все, кто находился в конфликте, были обязаны помириться. Под Новый год выбрасывали из дома всю разбитую посуду, наводили порядок.