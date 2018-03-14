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1 Сколько билетов уже продано на чемпионат мира по футболу к настоящему времени? До старта мундиаля остается ровно три месяца. В ходе продажи билетов путем случайной жеребьевки, который длилась с 5 декабря по 31 января было распределено 568 448 билетов. Кроме того, на первом этапе продаж уже было распределено 735 168 билетов. Таким образом, с сентября 2017 года, когда начались продажи, на данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.

2 Как выглядят стадионы в России перед чемпионатом мира по футболу 2018 года Фото всех 12 арен на данный момент 3184 8 Сколько билетов досталось иностранцам по итогам второго этапа продаж? Большая часть билетов, что логично, досталась российским болельщикам (197 832), а остальные — болельщикам из других стран. В число лидеров по этому показателю вошли Колумбия (33 048), Бразилия (24 656), Перу (21 946), Германия (21 639), США (20 347), Мексика (18 155), Австралия (15 906), Аргентина (15 214), Англия (14 890) и Польша (13 686). Всего болельщикам из-за рубежа в рамках завершившегося этапа продаж путем случайной жеребьевки распределено 65% билетов.

3 Когда стартовал очередной этап продаж билетов на чемпионат мира по футболу и в чем его особенности? Продажи возобновились 13 марта на сайте fifa.com/bilet и проходят в порядке живой очереди. Это значит, что болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени (при условии их наличия). В продаже есть билеты на все матчи, кроме матча Аргентина — Исландия и финала. Покупать билеты рекомендуется в самом начале данного этапа продаж, так как вновь ожидается большой спрос, и билеты, скорее всего, быстро раскупят.

4 Авиарейсы из Барнаула в Казань запустят к чемпионату мира по футболу Алтайский край и Республика Татарстан субсидируют этот рейс 1403 0 Что произошло 13 марта с сайтом ФИФА и на что жаловались болельщики? Сразу после возобновления продаж болельщики при попытке купить билеты на матчи чемпионата мира-2018 столкнулись с очередью, которая оказалась бесконечна. Часть желающих попыталась "занять место" на сайте заблаговременно, но это не помогло. Желающим купить билеты сообщалось следующее: "Вы сможете получить доступ к сайту через: более часа". Причем у некоторых период ожидания неожиданно увеличивался в разы. Как оказалось, даже отстояв в очереди, можно не добраться до билетов. После заполнения всех необходимых полей с указанием личных данных, можно наткнуться на сообщение "Ждите, идет загрузка".

5 Как среагировала на эти накладки ФИФА? Спустя несколько часов после старта продаж, ФИФА выступила со специальным заявлением, извинившись за возникшие сложности. Проблемы были связаны с огромным числом болельщиков, которые зашли на платформу.

6 Что изменилось за сутки с сайтом продаж? 14 марта очередь пока составляет не более 1-2 минут. Правда, самих билетов осталось в наличии немного. Причем в большей части это 1-ая и 2-ая категория (самые дорогие). Есть матчи, куда билетов (если верить инфографике на сайте ФИФА) уже не осталось в принципе.