Фото: nn-stories.ru
До старта мундиаля остается ровно три месяца. В ходе продажи билетов путем случайной жеребьевки, который длилась с 5 декабря по 31 января было распределено 568 448 билетов. Кроме того, на первом этапе продаж уже было распределено 735 168 билетов. Таким образом, с сентября 2017 года, когда начались продажи, на данный момент в общей сложности распределено 1 303 616 билетов.
Продажи возобновились 13 марта на сайте fifa.com/bilet и проходят в порядке живой очереди. Это значит, что болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени (при условии их наличия). В продаже есть билеты на все матчи, кроме матча Аргентина — Исландия и финала. Покупать билеты рекомендуется в самом начале данного этапа продаж, так как вновь ожидается большой спрос, и билеты, скорее всего, быстро раскупят.
Что произошло 13 марта с сайтом ФИФА и на что жаловались болельщики?
14 марта очередь пока составляет не более 1-2 минут. Правда, самих билетов осталось в наличии немного. Причем в большей части это 1-ая и 2-ая категория (самые дорогие). Есть матчи, куда билетов (если верить инфографике на сайте ФИФА) уже не осталось в принципе.
До какого времени будут идти продажи билетов?
Когда можно получить билеты тем, кто приобрел их ранее или сделает это в срок до 3 апреля?
Билеты, приобретенные в ходе первых двух этапов продаж, начнут доставлять болельщикам незадолго до начала турнира — в апреле-мае 2018 года.
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Комментарии
На матч Панамы еще есть билеты, на плэй офф уже нет
Фиолетово.
Знакомый парень утверждает что желает приобрести билет на любой топовый матч,
но билетов в продаже нет.
И даже на сборную калек (хозяев) билеты проданы!
мундиаль, блин. этим словом всё и сказано