Биография Стивена Хокинга

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. Его родители работали медиками. Отец Фрэнк занимался научно-исследовательской деятельностью, мать Изабель занимала должность секретаря медицинского учреждения.

Стив был не единственным ребенком в семье. Он рос в компании двух сестёр и сводного брата Эдварда, которого усыновила семья Хокингов.

После окончания средней школы он поступил в Оксфордский университет, в 1962-ом году получил степень бакалавра.

Уже спустя всего два с половиной года, в 1966 году, Стивен стал одним из первых докторов философии колледжа Тринити-Холл при Кембриджском университете.