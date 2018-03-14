О том, что скончался известный британский физик Стивен Хокинг сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на семью Хокинга. Всемирно признанному популяризатору науки было 76 лет. О том, чем болел физик, а также какие открытия совершил и его биографию читайте в материале Amic.ru.
Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. Его родители работали медиками. Отец Фрэнк занимался научно-исследовательской деятельностью, мать Изабель занимала должность секретаря медицинского учреждения.
Стив был не единственным ребенком в семье. Он рос в компании двух сестёр и сводного брата Эдварда, которого усыновила семья Хокингов.
После окончания средней школы он поступил в Оксфордский университет, в 1962-ом году получил степень бакалавра.
Уже спустя всего два с половиной года, в 1966 году, Стивен стал одним из первых докторов философии колледжа Тринити-Холл при Кембриджском университете.
В детстве он был здоровым ребенком, не болел даже в подростковом возрасте.
Однако в молодости ему поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз. Симптомы заболевания развивались с огромной скоростью.
Из-за болезни Стивен стал полностью парализованным. Но даже в инвалидном кресле он не останавливался в умственном развитии. Будущий ученый с мировым именем занимался самообразованием, изучал научную литературу, посещал семинары.
В 1974 году он получил постоянное членство в Лондонском королевском обществе.
В 1985 году Стивен Хокинг перенес операцию на гортани из-за осложнившейся пневмонии. После этого ученый полностью перестал разговаривать. На помощь пришли его друзья — инженерами Кембриджского университета. Они специально для Стивена разработали синтезатор речи.
У Хокинга осталась подвижной только мимическая мышца щеки. Сенсор, который был установлен напротив этой мышцы, помог ученому в управлении компьютером, с помощью которого он общался с окружающими.
Основная специализация Стивена Хокинга – космология и квантовая гравитация. Он исследовал термодинамические процессы, возникающие в кротовых норах, чёрных дырах и тёмной материи. Его именем названо явление, описывающее и характеризирующее "испарение черных дыр" — "излучение Хокинга".
В 1997 году Стивен Хокинг заключил пари с Кипом Торном против Джона Филиппа Прескилла. Это стало началом в революционном исследовании Стивена Хокинга, с докладом о котором он выступил на специальной пресс конференции 2004 года.
Он оспорил мнение его коллеги о том, что в волнах, которые излучают чёрные дыры, есть некая информация, которую невозможно расшифровать. Хокинг возразил ему, опираясь на собственные исследования 1975 года, что подобную информацию нельзя обнаружить, потому что она попадает в Вселенную, параллельную нашей.
И в 2004, на конференции по космологии в Дублине, Хокинг представил новую революционную теорию о природе черной дыры, признав правоту своего оппонента Прескилла. В своей теории Хокинг заключал, что в черных дырах информация не исчезала без следа, но значительно искажалась, и однажды она покинет дыру вместе с излучением.
В 1965 году Хокинг женился на Джейн Уайлд, в браке у них родились сыновья Роберт и Тимоти и дочь Люси.
Отношения Стивена с супругой постепенно ухудшались. В 1990 году они стали жить раздельно. После развода с Джейн в 1995 году Хокинг женился на своей сиделке, Элайн Мэйсон, с которой прожил 11 лет. В октябре 2006 года они также развелись.
Комментарии
Рискую быть оплёванным всякой либераснёй, но решу предположить, что Ванесса Мэй возложила вину на Россию. Или Тереза.
Стивен Хокинг не мог говорить и двигаться, а всё равно стал великим человеком. Но его счастье, что он родился не в России, тут бы его просто сдали в дом инвалидов где он бы тоскуя мучительно умирал. Без мировой славы и признания.