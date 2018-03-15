Уже через месяц на Оби наступит ледоход. Но уже сегодня пребывание на льду становится опасным для жизни и здоровья. Между тем, многие любители подледного лова что называется "до последнего" продолжают выходить на Обь и другие водоемы региона, чтобы насладиться рыбалкой. Рассказываем про весенний лед все, что нужно знать, чтобы уберечься от беды.
Безопасным считается лед толщиной не меньше семи сантиметров. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, по данным на середину марта, толщина льда на Оби в районе Барнаула составляет 80-85 сантиметров. Однако, как отмечают спасатели есть места, где лёд может быть и тоньше.
Также в МЧС обращают внимание, что с весной лед на водоемах становится рыхлым и теряет свою прочность. А потому выход на лед становится опасным.
Факт: если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%.
Лед непрочен в местах быстрого течения, там, где бьют ключи и стоковые воды, а также в местах, где есть водная растительность, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Весной особенно опасными считаются участки на Оби, где впадают притоки рек Барнаулка, Власиха, Середчиха.
Кстати, по сообщению МЧС, сейчас в черте Барнаула на Оби возникли две полыньи: в районе бывшего "Кожзавода" и водозабора №1.
Во-первых, не выходить на лед в местах, обозначенных запрещающими аншлагами.
Во-вторых, нельзя собираться большими группами на небольшом участке.
В-третьих, при выходе на лед, нужно повесить рюкзак не на два, а на одно плечо. Если лед провалится, то вы сможете легко освободиться от груза, который потянет вас на дно.
Особые правила существуют для рыбаков:
- Нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Кроме того, спасатели советуют брать с собой прочный и длинный шнур. На конце шнура закрепить глухую петлю. Если ваш товарищ провалился под лед, такая веревка поможет спасти ему жизнь. А петля нужна для того, чтобы пострадавший смог за нее держаться.
- Не паникуйте и не делайте резких движений, постарайтесь выровнять дыхание;
- Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за край льда, придайте телу горизонтальное положение по направлению течения;
- Следует осторожно налечь грудью на край льда и забросить по очереди ноги на лед.
- Перекатываясь, отодвиньтесь от края полыньи, и медленно ползите к берегу.
- Нужно двигаться в сторону, откуда пришли, так как лед там уже проверен вами на прочность.
Действуйте спокойно и обдуманно.
- Возьмите длинную палку, доску или веревку (можно связать между собой шарфы, ремни или одежду)
- Ползком пододвинуться к полынье;
- Остановитесь в нескольких метрах от пострадавшего и бросьте ему веревку, край одежды, конец палки или шеста.
- Осторожно постарайтесь вытащить пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны в ту сторону, откуда пришли.
В случае возникновения чрезвычайного происшествия необходимо позвонить по телефону "112".
Поисково-спасательный отряд на акваториях: 24-64-30
Оперативный дежурный УГО ЧС по Барнаулу 33-44-77
Спасатели просят родителей проявить особую бдительность и не допускать, чтобы они находились вблизи водоемов.
Напомним, 1 февраля в Барнауле на реке Барнаулке мальчик провалился под лед и утонул. Поисковая операция продолжалась почти трое суток.
18 февраля в Смоленском районе через реку Бия пытались пройти 38-летний мужчина и его десятилетняя дочь. Об а погибли, провалившись под лед.
26 февраля в Благовещенском районе в реке Кучук утонула семилетняя девочка.
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