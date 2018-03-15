Какой толщины сегодня лед на Оби и насколько он безопасен?

Безопасным считается лед толщиной не меньше семи сантиметров. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, по данным на середину марта, толщина льда на Оби в районе Барнаула составляет 80-85 сантиметров. Однако, как отмечают спасатели есть места, где лёд может быть и тоньше.

Также в МЧС обращают внимание, что с весной лед на водоемах становится рыхлым и теряет свою прочность. А потому выход на лед становится опасным.

Факт: если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, прочность льда снижается на 25%.