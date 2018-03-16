Фото: kttp44.ru
Для молодых избирателей 18 марта в Алтайском крае подготовлено достаточно приятных сюрпризов. Например, можно бесплатно посетить бассейн или попытаться выиграть IPhone 8. Главное условие: прийти на избирательный участок в день выборов и проголосовать. Кто может воспользоваться бесплатными предложениями и как это сделать, читайте в рубрике вопрос-ответ.
Участниками акции могут стать молодые люди, которые 18 марта впервые будет голосовать на выборах президента Российской Федерации. После процедуры голосования молодым избирателям на избирательном участке выдадут памятные значки с надписью "Я выбрал Президента".
Эти значки станут бесплатным пропуском для посещения различных центров.
В категорию впервые выбирающих главу государства входят молодые люди, которые родились в период с 5 марта 1994 года по 18 марта 2000 года.
Бассейны: спорткомплекс "Обь", "Амфибия", "Олимпийский".
Крытые катки: "Динамо", Дворец спорта им. Г.С. Титова.
Фитнес-клубы: "ПОЗИТИF", тренажерный зал "Авангард-Спорт", "Hardcore", спортивный клуб "Молодость", фитнес-клуб "Аполлон", фитнес-клуб "К2 Sport", велнесс-клуб "Магис-Спорт, клуб "Рельеф", фитнес-клуб "Максима", фитнес-клуб "Сафари-парк", фитнес-центр "Идеал-спорт", фитнес-клуб "FitCurves".
Бассейны: центр спортивной подготовки "Юбилейный". Фитнес-клубы: "Fit-Studio", тренажерный зал "Олимп", "Алмаз-Спорт"
Кинотеатр "Звезда" и бассейн "Аквамарин"
Молодые избиратели могут получить смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие призы.
Такой розыгрыш проводит издательский дом "Регион". Молодым избирателям предлагают поучаствовать в конкурсе фотографий с избирательных участков — "#фотовыборы22".
Авторы лучших снимков со дня выборов президента 18 марта 2018 года получат ценные призы.
Условия простые и понятные. Необходимо прийти на любой избирательный участок 18 марта 2018 года, сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22" и выложить фото в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса -#фотовыборы22.
Главное, чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.
В Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото.
В "ВКонтакте": пришлите своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость" vk.com/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.
В "Одноклассниках": пришлите своё фото в официальную группу конкурса ok.ru/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.
Организаторы конкурса отберут самые креативные, оригинальные фотографии с позитивным посылом. Массовость приветствуется. Итоги подведут до 30 марта 2018 года. Подробные правила проведения конкурса — на сайте www.katun24.ru.
Призовой фонд конкурса превышает 1,2 млн рублей.
Комментарии
Дискриминация однако
Мы с друзьями точно пойдем в бассейн))
16.03.2018 08:31
Иришка
Свою простыню не забудь взять. Басик в сауне.
Что до выборов, что после, возможности бесплатно заниматься спортом, как это было в Советском Союзе, не будет. И не у всех родителей есть возможность оплачивать эти занятия для своих детей. Что может измениться после этих выборов, когда все уже и так знают их результаты? Так зачем идти?
ну так для этого и предлагают различные "плюшки", победитель то определен а вот с явкой беда
Народ и без этих всех бесплатных мероприятий придет на выборы, потому что им важен чтобы победил из кандидат.