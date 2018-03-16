Как принять участие в конкурсе?

Условия простые и понятные. Необходимо прийти на любой избирательный участок 18 марта 2018 года, сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22" и выложить фото в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса -#фотовыборы22.

Главное, чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.

В Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото.

В "ВКонтакте": пришлите своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость" vk.com/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.

В "Одноклассниках": пришлите своё фото в официальную группу конкурса ok.ru/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.