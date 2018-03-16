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Кто и куда может бесплатно сходить в день выборов в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Молодые избиратели смогут бесплатно посетить 18 марта бассейны, спортклубы и фитнес-центры. Рассказываем, как это сделать

Фото: kttp44.ru


Для молодых избирателей 18 марта в Алтайском крае подготовлено достаточно приятных сюрпризов. Например, можно бесплатно посетить бассейн или попытаться выиграть IPhone 8. Главное условие: прийти на избирательный участок в день выборов и проголосовать. Кто может воспользоваться бесплатными предложениями и как это сделать, читайте в рубрике вопрос-ответ.

1
Кто может стать участником акции?

Участниками акции могут стать молодые люди, которые 18 марта впервые будет голосовать на выборах президента Российской Федерации. После процедуры голосования молодым избирателям на избирательном участке выдадут памятные значки с надписью "Я выбрал Президента".

Эти значки станут бесплатным пропуском для посещения различных центров.

2
Кто считается молодым избирателем?

В категорию впервые выбирающих главу государства входят молодые люди, которые родились в период с 5 марта 1994 года по 18 марта 2000 года.

3
Что можно будет посетить бесплатно?
Бесплатными для посещения будут спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны и на катки. Главное проголосовать и получить соответствующий значок.
4
Сколько дней будет доступно бесплатное посещение?
Значок даст право воспользоваться услугами спортивных объектов только в течение одного дня – 18 марта.
5
В каких городах края будет проходить такая акция?
Она пойдет в Барнауле, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Рубцовске и Славгороде.
6
Участники акции в Барнауле

Бассейны: спорткомплекс "Обь", "Амфибия", "Олимпийский".

Крытые катки: "Динамо", Дворец спорта им. Г.С. Титова.

Фитнес-клубы: "ПОЗИТИF", тренажерный зал "Авангард-Спорт", "Hardcore", спортивный клуб "Молодость", фитнес-клуб "Аполлон", фитнес-клуб "К2 Sport", велнесс-клуб "Магис-Спорт, клуб "Рельеф", фитнес-клуб "Максима", фитнес-клуб "Сафари-парк", фитнес-центр "Идеал-спорт", фитнес-клуб "FitCurves".

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7
Рубцовск

Бассейны: центр спортивной подготовки "Юбилейный". Фитнес-клубы: "Fit-Studio", тренажерный зал "Олимп", "Алмаз-Спорт"

8
Бийск
Бассейны: "Дельфин", "Заря". Фитнес-клубы: "Атлант", "Nemo", тренажерный зал "Стимул".
9
Славгород
Катки: ледовый дворец "Кристалл". Фитнес-клубы: PARKFITNESS.
10
Заринск
Катки: спортивный комплекс "Факел". Фитнес-клубы: тренажёрный зал "Рельеф".
11
Новоалтайск
Бассейны: "Атлантика". Фитнес-клубы: тренажерный зал "Файтер", тренажёрный зал "Рельеф".
12
Камень-на-Оби

Кинотеатр "Звезда" и бассейн "Аквамарин"

13
А что за розыгрыш IPhone 8?

Молодые избиратели могут получить смартфон Apple IPhone 8, планшетный компьютер Apple Ipad, игровую консоль Play Station 4, 4K-телевизор, моноколесо и другие призы.

Такой розыгрыш проводит издательский дом "Регион". Молодым избирателям предлагают поучаствовать в конкурсе фотографий с избирательных участков — "#фотовыборы22".

Авторы лучших снимков со дня выборов президента 18 марта 2018 года получат ценные призы.

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14
Как принять участие в конкурсе?

Условия простые и понятные. Необходимо прийти на любой избирательный участок 18 марта 2018 года, сделать фотографию (или селфи) на фоне баннера конкурса "#фотовыборы22" и выложить фото в общедоступных социальных сетях с хештегами конкурса -#фотовыборы22.

Главное, чтобы было видно название населенного пункта, указанного на плакате.

В Instagram: выложите своё фото на персональную страницу, поставьте хештеги (#фотовыборы22) конкурса и отметьте аккаунт @fotovybory22 на фото.

В "ВКонтакте": пришлите своё фото в официальную группу конкурса через личные сообщения или через "Предложить новость" vk.com/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.

В "Одноклассниках": пришлите своё фото в официальную группу конкурса ok.ru/fotovybory22. После публикации сделайте репост на личную страницу.

15
До какого числа можно присылать фото с избирательного участка?
До участия в конкурсе допускаются фотографии, которые размещены пользователями с 18 по 20 марта 2018 года.
16
Когда и как будут подводить итоги?

Организаторы конкурса отберут самые креативные, оригинальные фотографии с позитивным посылом. Массовость приветствуется. Итоги подведут до 30 марта 2018 года. Подробные правила проведения конкурса — на сайте www.katun24.ru.

Призовой фонд конкурса превышает 1,2 млн рублей.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.03.2018 08:00
- гость -

Дискриминация однако

0  0
16.03.2018 08:31
Иришка

Мы с друзьями точно пойдем в бассейн))

0  0
16.03.2018 08:39
Друзья


16.03.2018 08:31
Иришка

Свою простыню не забудь взять. Басик в сауне.

0  0
16.03.2018 09:06
- гость -

Что до выборов, что после, возможности бесплатно заниматься спортом, как это было в Советском Союзе, не будет. И не у всех родителей есть возможность оплачивать эти занятия для своих детей. Что может измениться после этих выборов, когда все уже и так знают их результаты? Так зачем идти?

0  0
16.03.2018 09:14
- гость -

ну так для этого и предлагают различные "плюшки", победитель то определен а вот с явкой беда

0  0
16.03.2018 09:31
_45

Народ и без этих всех бесплатных мероприятий придет на выборы, потому что им важен чтобы победил из кандидат.

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