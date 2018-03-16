Пятница, 16 Март, 13:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,02
€ 70,52
464606
1°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Вопрос дня



Какими скандалами запомнили дебаты кандидатов в президенты России

, ИА "Амител"
"Предвыборные дебаты достигли дна", - написала в своем instagram Ксения Собчак. Разбираемся, что произошло в студии


Последние дебаты кандидатов в президенты прошли 15 марта на канале "Россия 1". Прошли не без скандала. Что произошло в студии и какими конфликтами запомнились дебаты кандидатов в президенты России в 2018 году, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.

1
Что произошло на дебатах 15 марта?

Кандидат Павел Грудинин (КПРФ) ушел с дебатов. Он покинул студию после того, как Максим Сурайкин ("Коммунисты России") привел в студию Лидию Филькину. Филькина начала публично обвиняет Грудинина в том, что он, пообещал ее семье бесплатное жилье, когда возглавлял совхоз имени Ленина. А потом отнял жилье у женщины.

Грудинина заменил в студии журналист Максим Шевченко. Вел дебаты Владимир Соловьев. Он попросил Максима Сурайкина покинуть студию. Но Сурайкин прежде чем выполнить просьбу ведущего поругался с Шевченко и пообещал "сломать ему челюсть".

2
Причем тут Собчак?

Кандидат в президенты Ксения Собчак не смогла пройти мимо этого скандала. НА своей странице в социальной сети она написала, что предвыборные дебаты достигли дна.

"Разбираться в подоплеке этой безобразной сцены лично мне стыдно и противно, оставлю это экспертам. Не знаю, было ли это спланированной провокацией или спонтанным выбросом хамства и быдлячества. Скажу лишь, что в телешоу "Дом-2", которое мне тут часто припоминали, мне ни разу не пришлось разнимать орущих и плюющихся мужчин", — написала Ксения Анатольевна в своем instagram.

3
Какие еще скандалы были во время дебатов?

Стоит отметить, что Павел Грудинин не один раз покидал студию во время дебатов. Первый раз произошел во время эфира на Первом канале. Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.

"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — отметил кандидат в президенты.

Что касается Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, которые также являются кандидатами в президенты, то их участие в дебатах нельзя было назвать скандальным.  

4
Жириновский и Собчак

Один из самых громких конфликтов произошел между кандидатами в президенты Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.

Владимир Вольфович начал оскорблять Ксению Анатольевну, употребляя нецензурные выражения. Собчак в ответ выплеснула на него стакан воды. Далее она заявила, что пользуется методами, которые раньше позволял себе Жириновский. После этого Жириновский разразился в эфире нецензурной бранью.

Материалы по теме

 

5
Почему кандидаты не всегда ходили на дебаты?
рехнедельный марафон предвыборных дебатов на радио и телевидении стартовал 26 февраля. 
Первая дискуссия прошла на "Радио России". Лично на ней присутствовал только кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Вместо Ксении Собчак, Бориса Титова и Павла Грудинина были их представители. 
Закон требует личного присутствия кандидатов на телевидении и радио, и только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей, кандидата могут представлять доверенные лица.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала "странным" отсутствие большинства кандидатов на первых радиодебатах.

Впрочем, в дальнейшем (в большинстве случаев) кандидаты в президенты сами участвовали в дебатах.
6
Путин участвовал в дебатах?
Нет. Действующий президент Владимир Путин  отказался от бесплатного времени для дебатов на телевидении и радио. Стоит отметить, что он ни разу в них не участвовал.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
13:40
Какими скандалами запомнили дебаты кандидатов в президенты России 0
13:32
Уголовное дело главы алтайского Росприроднадзора внезапно "исчезло" из суда 2
13:23
Горожане сообщили о первых клещах в Барнауле 4
13:15
Мощная волна потепления до +14 градусов и шторм накроют Алтайский край 0
13:04
Светоотражатели на детской одежде могут стать обязательными 0
12:53
Жительница Барнаула попала в руки аферистов при оформлении ОСАГО через сеть 3
12:41
Потеплеет до +8 градусов: какая погода будет на Алтае в день выборов 0
12:32
Выборы идут: на Алтае проголосовали сотрудники высокогорных метеостанций 1
12:23
Площадь Сахарова в Барнауле начали подготавливать к "Крымскому" митингу 10
12:14
В новосибирском магазине "Мария-Ра" жестоко убили бездомную собаку 50
12:07
Золото, бриллианты: ограблен ювелирный магазин в Москве 1
11:52
ГИБДД Барнаула призывает водителей не мешать технике, очищающей наледь 0
11:40
Барнаульский детсад заплатит 55 тысяч рублей за травму пятилетней девочки 13
11:31
Тактильная плитка для слепых в Барнауле разрушилась после первой зимы 7
11:22
Обслуживание рейсов "Победы" из Барнаула в Москву обойдется в 1 млн рублей 3
11:14
Последний писк моды: в соцсетях набирает популярность пирсинг пальцев 12
11:05
Котенок леопарда подружился с овчаркой в зоопарке Владивостока 0
10:50
В "кольце" землетрясений: подземные толчки активизировались вокруг Алтая 1
10:41
Хоккейный "Алтай" проиграл "Ростову" и вылетел из плей-офф первенства ВХЛ 3
10:33
Главное — выбрать: власти Барнаула назвали сроки благоустройства территорий 4
10:21
Потери россиян при смене пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей 8
10:14
Минпромторг опубликовал список машин, облагаемых налогом на роскошь 21
10:05
ФАС возбудил дело против Google из-за рекламы онлайн-казино 3
09:51
Житель Славгорода украл телевизор у знакомой и сдал его в ломбард 1
09:32
Весенний привет: в Барнауле замечены первые бабочки 3
09:30
Соревнования по информационной безопасности пройдут в Алтайском крае 0
09:25
Королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри Меган Маркл 0
09:12
Закон об отмене ЕГЭ рассмотрят депутаты Госдумы 16 марта 15
09:05
Пригожин заявил, что откажется от "Макдоналдса" из-за новых санкций США 18
08:50
Египетскому картофелю "закрыли" вход в Россию 9
08:35
"Моя весна": прими участие в фотоконкурсе на Amic.ru 2
08:24
Более 10 человек тушили пожар в частном доме в Алтайском крае 0
08:15
Куда сходить на выходных и как отдохнуть в Барнауле 17 и 18 марта 0
08:04
Как выбрать "правильную" куртку для активного отдыха 7
07:50
Кто и куда может бесплатно сходить в день выборов в Алтайском крае 16
07:41
Когда благоустроят общественные территории, выбранные в Барнауле 18 марта 2
07:34
Как голосовать за благоустройство общественных территорий: инфографика 0
07:26
Дорожники не планируют устранять царапины на тротуарах в центре Барнаула 4
07:14
С максимальной пользой: как будут развлекать барнаульцев в день выборов 12
07:12
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 5
07:03
Дизайнерскую квартиру с соснами во дворе продают в Барнауле за 16,35 млн 9
06:54
Новые правила, санкции и "олимпийцы": эксперт о том, как пройдет ЕГЭ-2018 0
06:43
Очередная годовщина референдума в Крыму: вспоминаем, как все было в 2014-м 4
06:32
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 22
06:23
Спит как сурок: подборка милейших спящих животных 0
06:14
Уходим в плюс: весеннее тепло набирает силу в Алтайском крае 0
06:01
Петербургский дух и конструктивизм: фотопрогулка по Жилплощадке 0
05:41
Орешкин: инфляция в России впервые в истории оказалась ниже, чем в США 6
04:48
Лавров пошутил о своем падении при подъеме на сцену 8
03:54
"Крым наш!": четыре года назад на полуострове прошел тот самый референдум 0
02:13
Банда бывших полицейских задержана в Москве 3
01:20
Российский ученый рассказал, как можно высыпаться с запасом на две недели 1
00:45
Томские ученые придумали новый метод анализа мозга после инсульта 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.