Какие еще скандалы были во время дебатов?

Стоит отметить, что Павел Грудинин не один раз покидал студию во время дебатов. Первый раз произошел во время эфира на Первом канале. Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.

"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — отметил кандидат в президенты.

Что касается Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, которые также являются кандидатами в президенты, то их участие в дебатах нельзя было назвать скандальным.