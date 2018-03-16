Последние дебаты кандидатов в президенты прошли 15 марта на канале "Россия 1". Прошли не без скандала. Что произошло в студии и какими конфликтами запомнились дебаты кандидатов в президенты России в 2018 году, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Кандидат Павел Грудинин (КПРФ) ушел с дебатов. Он покинул студию после того, как Максим Сурайкин ("Коммунисты России") привел в студию Лидию Филькину. Филькина начала публично обвиняет Грудинина в том, что он, пообещал ее семье бесплатное жилье, когда возглавлял совхоз имени Ленина. А потом отнял жилье у женщины.
Грудинина заменил в студии журналист Максим Шевченко. Вел дебаты Владимир Соловьев. Он попросил Максима Сурайкина покинуть студию. Но Сурайкин прежде чем выполнить просьбу ведущего поругался с Шевченко и пообещал "сломать ему челюсть".
Кандидат в президенты Ксения Собчак не смогла пройти мимо этого скандала. НА своей странице в социальной сети она написала, что предвыборные дебаты достигли дна.
"Разбираться в подоплеке этой безобразной сцены лично мне стыдно и противно, оставлю это экспертам. Не знаю, было ли это спланированной провокацией или спонтанным выбросом хамства и быдлячества. Скажу лишь, что в телешоу "Дом-2", которое мне тут часто припоминали, мне ни разу не пришлось разнимать орущих и плюющихся мужчин", — написала Ксения Анатольевна в своем instagram.
Стоит отметить, что Павел Грудинин не один раз покидал студию во время дебатов. Первый раз произошел во время эфира на Первом канале. Грудинин заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу, и отказался в них участвовать.
"То, что происходит – это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут – необъяснимо никому… ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один — сделали из дебатов шоу и портите отношение к президентским выборам. Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию", — отметил кандидат в президенты.
Что касается Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, которые также являются кандидатами в президенты, то их участие в дебатах нельзя было назвать скандальным.
Один из самых громких конфликтов произошел между кандидатами в президенты Владимиром Жириновским и Ксенией Собчак.
Владимир Вольфович начал оскорблять Ксению Анатольевну, употребляя нецензурные выражения. Собчак в ответ выплеснула на него стакан воды. Далее она заявила, что пользуется методами, которые раньше позволял себе Жириновский. После этого Жириновский разразился в эфире нецензурной бранью.
Первая дискуссия прошла на "Радио России". Лично на ней присутствовал только кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Вместо Ксении Собчак, Бориса Титова и Павла Грудинина были их представители.
Закон требует личного присутствия кандидатов на телевидении и радио, и только в случае болезни или выполнения служебных обязанностей, кандидата могут представлять доверенные лица.
Глава ЦИК Элла Памфилова назвала "странным" отсутствие большинства кандидатов на первых радиодебатах.
Впрочем, в дальнейшем (в большинстве случаев) кандидаты в президенты сами участвовали в дебатах.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
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