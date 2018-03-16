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Погода в Алтайском крае 17 и 18 марта не претерпит серьезных изменений — местами по региону ожидается потепление до +8 градусов.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в эти дни районы края будут находиться под влиянием антициклона.

Это значит, что характер погоды, установившейся в последние дни на Алтае, существенно не изменится. Ночные температуры воздуха в крае будут балансировать в пределах -7...-17 градусов. Днем в регионе будет -4...+2 градуса, в предгорьях ожидается +3...+8 градусов.

В субботу и воскресенье в крае будет преимущественно без осадков.