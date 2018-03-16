История и традиции праздника

Наши предки верили, что в этот день природа просыпается от зимнего сна, тьма отступает, а дни увеличиваются. Так что праздник весны встречали с большим размахом. Утром хозяйки выпекали печенье в форме жаворонков. А еще обязательно пекли блины, которые украшали сахарным сиропом и пшеничными зернами.

В первую очередь угощения предназначались Медвежьему богу. Люди пытались задобрить божество, чтобы впредь хищники не нападали на мужчин, пока те на охоте.

Потом гулянья перетекали на ярмарку. По дороге пели, танцевали и участвовали в играх. Например, перетягивание каната, прыжки через костер, городки.

К вечеру праздник только набирал обороты: на городских площадях массово жгли костры. Огонь считался залогом сытой и счастливой жизни в наступившем году. Главная традиция праздника — катание с горы в реку горящие колеса.