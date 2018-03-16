День весеннего равноденствия считается уникальным природным явлением. В старину этот день отмечали как праздник. Наши предки устраивали бурные гулянья и восхваляли Солнце. Они считали, что в этот день природа просыпается от зимнего сна, тьма отступает, а дни увеличиваются. Что такое день весеннего равноденствия, когда его отмечают, а также об истории и традициях праздника, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.
Это одно из уникальных явлений природы. В момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. То есть, переходит из южного полушария небесной сферы в северное. В это время Земля находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария планеты нагреваются почти одинаково.
Продолжительность дня и ночи на всей Земле 20 марта 2018 года будет равно 12 часам.
Наши предки верили, что в этот день природа просыпается от зимнего сна, тьма отступает, а дни увеличиваются. Так что праздник весны встречали с большим размахом. Утром хозяйки выпекали печенье в форме жаворонков. А еще обязательно пекли блины, которые украшали сахарным сиропом и пшеничными зернами.
В первую очередь угощения предназначались Медвежьему богу. Люди пытались задобрить божество, чтобы впредь хищники не нападали на мужчин, пока те на охоте.
Потом гулянья перетекали на ярмарку. По дороге пели, танцевали и участвовали в играх. Например, перетягивание каната, прыжки через костер, городки.
К вечеру праздник только набирал обороты: на городских площадях массово жгли костры. Огонь считался залогом сытой и счастливой жизни в наступившем году. Главная традиция праздника — катание с горы в реку горящие колеса.
В этот день предсказывали погоду. Например, если было морозно, то ждать до конца весны еще 40 морозных дней. Если теплая, то ближайшие 40 дней будет тепло. А еще определяли погоду по облакам: если они плыли быстро и высоко, лето и осень должны быть теплыми.
Увидеть стаю птиц – к хорошему зерновому урожаю. А если простить всем свои обиды и выгнать из мыслей злость и гордыню, то весь год природа будет щедрой.
Комментарии
Блин не знать что это за день - стыд