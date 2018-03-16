А что сказали в России?

В России отвергли обвинения и в свою очередь потребовали дать возможность ознакомиться с материалами дела. А также заявили, что такое серьезное обвинение не должно основываться на том, что это вещество было изобретено в СССР.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — процитицировал ТАСС ответ президента России Владимира Путина 12 марта на вопрос корреспондента BBC об ответственности России за инцидент с экс-полковником ГРУ.

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Великобритания России по делу Скрипаля России ничего не передала и ничего не запросила, хотя в соответствии с международными правилами должна была. Также без ответа остаются и все запросы России по этому делу.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Москва запросила у Лондона доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, но получила отказ. А поэтому Россия не будет отвечать на ультиматум Британии, пока та не выполнит свои обязательства.

14 марта на заседании Собвеза ООН Россия предложила проект заявления по расследованию инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Однако Великобритания выступила против. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ и в очередной раз призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.