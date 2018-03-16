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Великобритания VS РФ: что происходит и в чем теперь обвиняют Россию

, ИА "Амител"
Новые санкции в отношении России и высылка дипломатов: что происходит?

Фото: Cityreporter.ru


Российских дипломатов высылают из Великобритании, а РФ грозят новые санкции со стороны Европы и США. Рассказываем, что происходит и в чем обвиняют Россию.

1
Что случилось?
4 марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (несколько лет назад осужденный в России за госизмену) и его дочь Юлия потеряли сознание на скамейке около торгового центра в Солсбери. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Кроме них пострадал и отправленный в дом Скрипаль полицейский Ник Бейли. По мнению спецслужб и отец и сын Скрипалей и полицейский были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", который был изобретен с СССР в 70-е годы.
2
При чем тут Россия?

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что именно Россия виновна покушении на Скрипалей, так как "Новичок", по словам Терезы Мэй, разрабатывался как секретное оружие СССР. "Мы знаем, что Россия ранее производила это вещество и до сих пор способна это делать",— сказала премьер-министр Великобритании.

Мэй заявила, что либо речь идет о том, что Россия действует против Великобритании, либо российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки. Мэй объявила РФ ультиматум: до вечера вторника предоставить подробные объяснения произошедшего.

3
А что сказали в России?

В России отвергли обвинения и в свою очередь потребовали дать возможность ознакомиться с материалами дела. А также заявили, что такое серьезное обвинение не должно основываться на том, что это вещество было изобретено в СССР.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", — процитицировал ТАСС ответ президента России Владимира Путина 12 марта на вопрос корреспондента BBC об ответственности России за инцидент с экс-полковником ГРУ.

Представитель МИД РФ Захарова заявила, что Великобритания России по делу Скрипаля России ничего не передала и ничего не запросила, хотя в соответствии с международными правилами должна была. Также без ответа остаются и все запросы России по этому делу.

Глава МИД России Сергей Лавров также сообщил, что Москва запросила у Лондона доступ ко всем материалам по делу Скрипаля, но получила отказ. А поэтому Россия не будет отвечать на ультиматум Британии, пока та не выполнит свои обязательства.

14 марта на заседании Собвеза ООН Россия предложила проект заявления по расследованию инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Однако Великобритания выступила против. При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ и в очередной раз призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.

4
Великобритания действительно не предоставила доказательств?

Похоже на то. Тереза Мей не отвечает на вопросы о доказательствах вины России, которые ей задают как английские, так и российские журналисты.

14 марта она заявила, что Россия продемонстрировала презрение и сарказм к серьезности данного обвинения, а также не предоставила никакого разумного объяснения случившемуся. А потому "нет никакого другого вывода, кроме того, что российское государство виновно в попытке убийства господина Скрипаля и его дочери — и в угрозе жизни другим жителям Солсбери, включая полицейского Ника Бейли", — сказала Мэй.

Также Британия отказалась предоставлять России образцы вещества, которым могли быть отравлены Скрипаль и его дочь

Впрочем, сегодня, 16 марта, газета The Telegraph со ссылкой на британские спецслужбы сообщила, что "Новичок", которым якобы был отравлен Скрипаль, доставили в Великобританию из Москвы в багаже его дочери Юлии. В материале говорится о том, что сейчас полиция рассматривает версию о том, что ядом был пропитан какой-либо предмет одежды, косметики или подарок в багаже женщины. Сделать это мог неизвестный преступник, пробравшийся в ее квартиру в Москве накануне ее вылета в Великобританию.

5
И какие санкции грозят России?

Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов, которые, по словам Мэй, были раскрыты как тайные агенты спецслужб.

Отменен визит Сергея Лаврова в Лондон. А британских чиновников и членов королевской семьи не увидят на чемпионате мира по футболу в России.

Также Мэй заявила, что будут усилены проверки частных авиарейсов.

6
А какова реакция других стран на обвинение России?

В среду, 14 марта, на заседании Совбеза ООН был заблокирован предложенный Россией проект заявления по расследованию инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Против выступила Великобритания.

Решение Великобритании поддержали лидеры США, Франции и Германии — Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Они подписали совместное с Великобританией заявление, в котором назвали "отвратительной" попытку покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, за которой, вероятно, стоит Россия.

Также они потребовали от России полностью рассекретить программу разработки нервно-паралитических веществ класса "Новичок" и призвали Россию выполнять свои обязанности по поддержанию мира и безопасности как члена Совбеза ООН.

7

А Россия собирается ввести какие-то ответные санкции?

Собирается. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ответ на высылку российских дипломатов, Москва вышлет британских. Говоря о сроках, Лавров заявил: "Скоро".

То, что Москва готовит свой ответ, подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что меры в ответ на действия Британии против России не заставят себя ждать. По его словам предложения сформулирует МИД и другие ведомства, а окончательное решение будет за президентом РФ.

8

Кто такой Сергей Скрипаль, из-за которого все началось?

Сергей Скрипаль — бывший полковник запаса Главного разведывательного управления Генштаба РФ (ГРУ). В 2006 году он был приговорен к 13 годам тюрьмы за сотрудничество с британской Секретной разведывательной службой. В 2010 году его и еще двоих граждан обменяли на десятерых человек, задержанных в США по обвинению в шпионаже в пользу России. Кстати, в их числе была разведчица Анна Чапман.
9
Что за вещество "Новичок", которым якобы отравили отца и дочь Скрипаль?

О "Новичке" рассказал один из разработчиков химического оружия в СССР Вил Мирзаянов в своей книге "Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри". По его словам, для создания этого оружия использовали химикаты, применяемые в сельском хозяйстве. Вещество угнетало дыхание и замедляло сердцебиение. В 1990-е годы завод по производству газа начали строить в Павлодаре. В 1994 году завод официально закрыли, и правительство Казахстана приняло решение утилизировать все найденные там химические вещества.

Предполагается, что в 1995 году этим веществом были отравлены председатель правления Росбизнесбанка Иван Кивелиди и его секретарша. Виновным в этом убийстве в 2007 году, были признан партнер Кивелиди Владимир Хуцишвил.

Сам Мирзаянов в интервью The Telegraph 12 марта заявил, что если Скрипаль и его дочь были отравлены "Новичком", то либо умрут, либо будут искалечены. "Он (Новичок) по крайней мере в 10 раз мощнее любого известного нервно-паралитического агента. Плюс практически это неизлечимо", — сказал Мирзаянов.

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Комментарии

16.03.2018 15:41
гость

Я бы голосовал за Путина уже только потому, что его ненавидят русофобские твари

0  0
16.03.2018 15:44
- гость -

скоро займем место рядом с северной Кореей

0  0
16.03.2018 16:04
- гость -

http://my-files.ru/Get/5bbg71/4L.jpg/thumb500.jpg

0  0
16.03.2018 16:13
- гость -

Классно. "Go away and shut up!" Cool, bro!

0  0
16.03.2018 16:32
- гость -

Настроить против себя весь цивилизованный мир - это несомненный успех внешней политики!

0  0
16.03.2018 16:43
- гость -

Раньше думал Британия как Британия,сейчас стало ясно,что там достаточно полудурков живёт,не дружащих с реальностью, в том числе на высшем уровне.Точно,мистер Лейстред в исполнении Брондукова вспоминается )))

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