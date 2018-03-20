Изменения нельзя назвать кардинальными. Однако есть моменты, на которые необходимо обратить внимание. Рассказываем, что изменилось в правилах поступления в вузы в 2018 году.
Выпускникам колледжей не придётся сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. Они будут сдавать вступительные экзамены непосредственно в вузах.
А вот одиннадцатиклассники из Крыма ещё год могут не сдавать ЕГЭ. У выпускников будет выбор — писать общероссийский тест или сдавать экзамены по правилам вуза. Наравне со всеми крымские абитуриенты будут сдавать ЕГЭ.
Изменится приём поступления на целевое обучение. Раньше договор на целевое обучение был двухсторонним: между абитуриентом и организацией, которая направляла ученика. Вуз принимал абитуриента, а потом выдавал ему направление на трудоустройство в ту организацию, которая заключала с ним договор.
Теперь договор будет трёхсторонним: между абитуриентом, вузом и работодателем. Студент должен будет успешно учиться, а после выпуска отработать три года в организации, указанной в договоре.
Проходной балл устанавливается отдельно в каждом вузе для каждого факультета. Однако лучшие учебные заведения требуют от абитуриентов самых высоких баллов. Например традиционно высокий конкурс в МГУ, Санкт-Петербургском госуниверситете, МГИМО, Высшей школе экономики и других вузах. Для того, чтобы поступить в эти университеты необходмо набрать по одному экзамену не менее 85-ти баллов.
Он проходит в два этапа:
- на первом из них отбираются абитуриенты, которые заполнят 80% мест, оплачиваемых из бюджета;
- на втором – заполняются оставшиеся места на направление.
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