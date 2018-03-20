А что с ЕГЭ?

Выпускникам колледжей не придётся сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. Они будут сдавать вступительные экзамены непосредственно в вузах.

А вот одиннадцатиклассники из Крыма ещё год могут не сдавать ЕГЭ. У выпускников будет выбор — писать общероссийский тест или сдавать экзамены по правилам вуза. Наравне со всеми крымские абитуриенты будут сдавать ЕГЭ.