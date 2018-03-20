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Для абитуриента: на что в 2018 году обратить внимание при поступлении в вуз

, ИА "Амител"
Выпускникам на заметку. На что обратить внимание при поступлении в вузы в 2018 году?


Изменения нельзя назвать кардинальными. Однако есть моменты, на которые необходимо обратить внимание. Рассказываем, что изменилось в правилах поступления в вузы в 2018 году.

1
Что изменится?
В 2018 году уменьшится квота на заочную форму обучения. Дело в том, что эксперты предполагают, что так удастся заставить учиться на стационаре большее число студентов. А очная форма обучения, по мнению многих, дает лучшие знания.
2
Результаты олимпиад будут действовать дольше?
Да. Результаты всероссийских олимпиад будут действительны четыре года. Это отличное изменение для школьников. Например, если победить в этом интеллектуальном состязании в девятом классе, то в 11-ом можно не так сильно волноваться перед выпускными экзаменами.
3
Сколько баллом можно получить за индивидуальные достижения?
За индивидуальные достижения дают меньше баллов. Раньше обширный список личных заслуг мог принести до 20 дополнительных баллов при поступлении. Сейчас вуз даёт максимум 10 баллов.
4
А что с ЕГЭ?

Выпускникам колледжей не придётся сдавать ЕГЭ для поступления в вуз. Они будут сдавать вступительные экзамены непосредственно в вузах.

А вот одиннадцатиклассники из Крыма ещё год могут не сдавать ЕГЭ. У выпускников будет выбор — писать общероссийский тест или сдавать экзамены по правилам вуза. Наравне со всеми крымские абитуриенты будут сдавать ЕГЭ.

5
А что с целевым обучением?

Изменится приём поступления на целевое обучение. Раньше договор на целевое обучение был двухсторонним: между абитуриентом и организацией, которая направляла ученика. Вуз принимал абитуриента, а потом выдавал ему направление на трудоустройство в ту организацию, которая заключала с ним договор.

Теперь договор будет трёхсторонним: между абитуриентом, вузом и работодателем. Студент должен будет успешно учиться, а после выпуска отработать три года в организации, указанной в договоре.

6
Какой средний балл нужен для поступления?

Проходной балл устанавливается отдельно в каждом вузе для каждого факультета. Однако лучшие учебные заведения требуют от абитуриентов самых высоких баллов. Например традиционно высокий конкурс в МГУ, Санкт-Петербургском госуниверситете, МГИМО, Высшей школе экономики и других вузах. Для того, чтобы поступить в эти университеты необходмо набрать по одному экзамену не менее 85-ти баллов.

7
Что осталось без изменений?
Абитуриенты, как и прежде, могут направлять свои документы максимум в пять образовательных учреждений. При этом в каждом из них можно определить для поступления три направления.
8
Как будет проходить прием документов?

Он проходит в два этапа:

- на первом из них отбираются абитуриенты, которые заполнят 80% мест, оплачиваемых из бюджета;

- на втором – заполняются оставшиеся места на направление.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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