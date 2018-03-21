Как работает страховка?

Если произошел страховой случай в поездке, вы звоните в сервисную службу страховой компании и описывайте проблему. Телефон всегда указан в полисе.

Далее страховая должна принять заявку, подобрать врача или клинику и, если необходимо, организует транспортировку. Чтобы подтвердить оплату, компания направит в больницу гарантийные письма и будет координировать вас по телефону.

Обычно страховая компания берет все расходы по вашему на себя. Однако на всякий случай спрашивайте у врачей выписки и диагнозы, анализы. И обязательно сохраняйте чеки за лекарства и такси на случай, если потребуется компенсация после.

В редких случаях, когда, например, турист путешествует в отдаленных районах, расположенных вдали от туристических центрах, вы платите сами, а потом вам возмещают деньги.

Допустим клиника принимает только наличные или не хочет ждать перевода. Тогда страховая компания попросит оплатить лечение самостоятельно. Тогда вам надо собрать все бумаги и написать заявление о компенсации.