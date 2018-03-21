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Страховка для выезда за границу: что она дает и какая медпомощь положена

, ИА "Амител"
Первым делом: зачем нужна страховка для выезда за границу и какую медпомощь она гарантирует

Фото: travelstrahovanie.ru


До начала сезона отпусков совсем мало времени. Кто-то уже выбирает места для отдыха. Одни остаются в дома, другие выбирают путешествия по России, некоторые рассматривают только заграничный вариант. Почему опасно отправляться за рубеж без страховки, зачем она нужна и действительно ли это гарантия медицинской помощи, читайте в нашей рубрике вопрос-ответ.

1
Обязательно ли туристам оформлять страховку?
Страховка обязательна для посещения ряда стран. Без нее вы просто не получите визу. Оформления медицинского полиса содержится в требованиях к получению визы в страны Шенгенского соглашения.
2
В остальных случаях оформление страховки — дело добровольное?

Обязательная страховка (как уже было сказано), необходима для получения визы в ряде стран. Однако надо понимать, что отсутствие страховки в некоторых случаях может стоить здоровья, а то и жизни.

3
Если у меня нет страховки, кто поможет мне в случае ЧП?
Придется рассчитывать только на себя. С 2016 года в России изменились правила выезда за рубеж. Теперь, если вы путешествуете без страховки и попали в беду, за лечение, эвакуацию и возвращение домой платите сами. МЧС и другие государственные службы не помогут.
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4
В какие страны лучше не ездить без страховки?
Антирейтинг стран по количеству страховых случаев: Турция 46,63%, Египет 22,2%, Испания 6,1%, Таиланд 4,23%, Болгария 3,57%, Кипр 1,91%, сообщает Комсомольская правда.
5
Что такое страховой полис выезжающих за рубеж?

Туристическая страховка — это ваша защита от непредвиденных расходов в путешествии.

Базовый вариант такого полиса предполагает медицинское страхование. Турист получает гарантию того, что он получит квалифицированную медицинскую и экстренную помощь при различных заболеваниях. При желании вы также можете включить и дополнительные опции в свою страховку. Например, экстремальный отдых, потеря багажа, отмена поездки и так далее.

6
Как работает страховка?

Если произошел страховой случай в поездке, вы звоните в сервисную службу страховой компании и описывайте проблему. Телефон всегда указан в полисе.

Далее страховая должна принять заявку, подобрать врача или клинику и, если необходимо, организует транспортировку. Чтобы подтвердить оплату, компания направит в больницу гарантийные письма и будет координировать вас по телефону.

Обычно страховая компания берет все расходы по вашему на себя. Однако на всякий случай спрашивайте у врачей выписки и диагнозы, анализы. И обязательно сохраняйте чеки за лекарства и такси на случай, если потребуется компенсация после.

В редких случаях, когда, например, турист путешествует в отдаленных районах, расположенных вдали от туристических центрах, вы платите сами, а потом вам возмещают деньги.

Допустим клиника принимает только наличные или не хочет ждать перевода. Тогда страховая компания попросит оплатить лечение самостоятельно. Тогда вам надо собрать все бумаги и написать заявление о компенсации.

7
Как оформить страховку за границу?

Запомните, что страхованием туристов, которые выезжают за рубеж, могут заниматься только специализированные организации, имеющие лицензии на этот вид деятельности.

Даже если вы получили свою страховку вместе с покупкой путевки, данный документ должен быть выдан страховой компанией, с которой у туроператора заключен договор.

Если же вы планируете путешествие самостоятельно, то обратитесь к страховому агенту. В этом случае вам подробно расскажут о всех вариантах страхования при выезде за рубеж. Дело в том, что далеко не все люди знают, что пакет услуг страхования можно расширять. Это зависит от состояния вашего здоровья, а также от того, чем вы будете заниматься в путешествии.

8
Что покрывает медицинская страховка?

Надо понимать, что медицинская страховка и страховка от несчастного случая — это не одно и то же. Лучше покупать сразу два полиса.

Страхование от несчастного случая предлагается на случай потери трудоспособности, получения травм и увечий.

Обычно в страховых компаниях есть специальная таблица выплат. На основании данных таблицы туристам покрывают часть расходов на лечение. Сумма зависит от тяжести травмы.

Максимальною сумму (100%) выплачивают только в случае получения инвалидности первой группы или смерти.

Важно понимать, что в страховку не попадают ситуации, когда ЧП посходит по вине человека. Например драка в состоянии алкогольного опьянения, попытки самоубийства, получением травм в состоянии наркотического опьянения, при нарушении законодательства страны пребывания (например, вождение без прав).

9
Что включает в себя медицинская страховка?

Обычно это стандартный перечень:

- амбулаторное и стационарное лечение в экстренных ситуациях;

- экстренная стоматология; транспортировка до ближайшей клиники;

- транспортировка пострадавшего на родину при необходимости;

- репатриация останков в случае смерти.

10
В каких случаях данная страховка не действует?

Страховка не действует при обострении хронических заболеваний. Хотя можно отдельно застраховаться на случай обострения хронических заболеваний. Также не рассчитывайте на компенсацию, если травма получена при занятиях экстремальными видами спорта – дайвинг, серфинг, прыжки с парашютом сноуборд и так далее. Для подобных развлечений есть отдельная страховка.

Также если проблема возникла в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; если проблема возникла при нарушении законодательства страны пребывания (купание в неположенном месте).

11
В каких еще случаях может быть отказано в страховой компенсации?

Кроме того туристу могут отказать, если человек перед началом лечения не позвонил в страховую компанию и не сообщил о наступлении страхового случая.

Также отказать могут в случае:

- если страховка компенсационная, необходимо правильно собрать все необходимые документы при прохождении лечения. Если документы нечитабельны и на них нет необходимых подписей и печатей, то в выплате могут отказать;

- если страховка не распространяется на ту страну, в которой возникла проблемная ситуация.

12
Сколько стоит страховка для выезда за границу?
Стоимость может быть разной. Все зависит от множества факторов. Это и возраст туриста, и количество дней пребывания за границей, и от страны, где вы собираетесь отдыхать. Также цена "привязана" к виду отдыха. Для любителей экстремального туризма страховка будет дороже. И так далее.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.03.2018 11:56
ПлохойХорошийЗлой

" В редких случаях, когда, например, турист путешествует в отдаленных районах, расположенных вдали от туристических центрах, вы платите сами, а потом вам возмещают деньги."

да, только заявления по медицинским страховкам принимают обычно лишь центральные офисы, а пакет собранных документов (чеков, справок, рецептов...) требует дополнительной доработки в виде нотариально заверенного перевода отдельно каждого документа, которые не возмещаются.

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