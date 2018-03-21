Фото: easythai.ru
Таиланд — один из лидеров направлений для отдыха среди жителей Барнаула и Алтайского края. Туристы любят этот курорт за неплохой сервис и относительно недорогую стоимость путевок. Однако эта страна не всегда безопасна для путешественников. Барнаулец Герасим Григорьев сейчас находится в больнице в Таиланде. Молодой человек заразился лихорадкой денге, сейчас он в коме, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Что такое лихорадка денге, чем она опасна и где ей можно заразиться, читайте в рубрике вопрос-ответ.
Встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.
Отмечается, что в год этой болезнью заражаются примерно 50 млн человек.
Симптомы лихорадки явные. Это высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли, увеличение лимфатических узлов.
Иногда развивается геморрагический вариант лихорадки. Это когда из-за коллапса кровеносных сосудов у человека происходят сильные внутренние кровотечения. Симптомы денге обычно появляются через неделю после укуса инфицированным комаром. Иногда инкубационный период составляет от двух до четырех дней. В отдельных случаях до 12 дней.
Лихорадка денге может вызвать инфекционно-токсический шок, энцефалит, менингит, привести к развитию психоза, полиневрита, пневмонии, паротита и отита.
Больных обязательно госпитализируют в стационар. Назначают болеутоляющие препараты и антигистаминные (противоаллергические) препараты, витамины. Показаны строгий постельный режим и обильное питье.
Если же у человека геморрагическая форма заболевания, то назначают инфузионную терапию, введение плазмы и плазмозаменителей (в тяжёлых случаях), глюкокортикоиды (в тяжёлых случаях), кислородотерапию и препараты, которые повышают свертываемость крови.
Всем отдыхающим необходимо пользоваться репеллентами. В помещениях должны быть дополнительно устанавлены противомоскитные сетки и противокомариные пологи над кроватями.
Надевать максимально закрытую одежду. Ее также стоит дополнительно обработать средствами от комаров.
Комментарии
Знакомая семья уехали отдыхать вчетвером,
вернулись втроем. Укус комара забрал жизнь
ребенка.
пяти дневная .....эт типа 5 дней и все привет?)