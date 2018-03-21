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Таиланд — один из лидеров направлений для отдыха среди жителей Барнаула и Алтайского края. Туристы любят этот курорт за неплохой сервис и относительно недорогую стоимость путевок. Однако эта страна не всегда безопасна для путешественников. Барнаулец Герасим Григорьев сейчас находится в больнице в Таиланде. Молодой человек заразился лихорадкой денге, сейчас он в коме, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Что такое лихорадка денге, чем она опасна и где ей можно заразиться, читайте в рубрике вопрос-ответ.

2 Как ей можно заразиться? Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.

3 Где чаще всего встречается? Встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Отмечается, что в год этой болезнью заражаются примерно 50 млн человек.

4 Симптомы лихорадки денге? Симптомы лихорадки явные. Это высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли, увеличение лимфатических узлов. Иногда развивается геморрагический вариант лихорадки. Это когда из-за коллапса кровеносных сосудов у человека происходят сильные внутренние кровотечения. Симптомы денге обычно появляются через неделю после укуса инфицированным комаром. Иногда инкубационный период составляет от двух до четырех дней. В отдельных случаях до 12 дней. Материалы по теме Страховка для выезда за границу: что она дает и какая медпомощь положена Первым делом: зачем нужна страховка для выезда за границу и какую медпомощь она гарантирует 658 1

5 Какие осложнения возможны при лихорадке денге? Лихорадка денге может вызвать инфекционно-токсический шок, энцефалит, менингит, привести к развитию психоза, полиневрита, пневмонии, паротита и отита.

6 Как лечат? Больных обязательно госпитализируют в стационар. Назначают болеутоляющие препараты и антигистаминные (противоаллергические) препараты, витамины. Показаны строгий постельный режим и обильное питье. Если же у человека геморрагическая форма заболевания, то назначают инфузионную терапию, введение плазмы и плазмозаменителей (в тяжёлых случаях), глюкокортикоиды (в тяжёлых случаях), кислородотерапию и препараты, которые повышают свертываемость крови.

7 Как защититься от лихорадки? Всем отдыхающим необходимо пользоваться репеллентами. В помещениях должны быть дополнительно устанавлены противомоскитные сетки и противокомариные пологи над кроватями. Надевать максимально закрытую одежду. Ее также стоит дополнительно обработать средствами от комаров.