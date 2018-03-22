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Стрельба по одноклассникам: что произошло в Курганской школе

, ИА "Амител"
Школьницы принесли оружие и открыли огонь по одноклассникам


Очередное ЧП произошло в одной из школ Курганской области. Инцидент случился утром 21 марта. Известно, что школьницы открыли стрельбу по своим одноклассникам. Что известно о трагедии, читайте в материале Amic.ru.

1
Что произошло?

Школьницы из Курганской области открыли огонь по одноклассникам. Девочки смогли принести в школу пневматический пистолет.

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2
Сколько человек участвовали в нападении?

Известно, что одна школьница взяла пневматический пистолет у своего отца. Девочка пронесла оружие в школу мимо охранника (рамок-металлоискателей в школе нет) и передала пистолет второй девочке, своей подруге.

По версии некоторых СМИ, у подруг была еще одна сообщница. Однако эту информацию не подтверждают.

3
Когда произошло ЧП?
Утром 21 марта. Примерно в середине первого урока в седьмом классе одна из девочек попросила учительницу отвести ее в медпункт, потому что, якобы, школьнице стало плохо. Когда педагог вместе с ученицей вышли из кабинета, вторая девочка заперла класс изнутри и начала стрелять по одноклассникам-мальчикам.
4
Сколько человек пострадали?

От выстрелов пострадало семеро учеников. Одному из одноклассников пуля из пневматического пистолета попала в голову. Мальчика сразу госпитализировали. Остальные школьники получили синяки и ссадины.

Известно, что мальчик, которому пуля попала в голову, серьезно не пострадал. Пуля застряла в мягких тканях около виска. Вечером ребенок уже был дома.

Кроме того ко всем пострадавшим домой были направлены психологи.

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5
Что стало причиной стрельбы?

По сообщениям СМИ, причиной конфликта могла быть неприязнь между детьми. Девочки решили напасть на одноклассников, потому что те часто их дразнили.

Как сообщает телеканал "360", конфликт мог возникнуть из-за того, что девочки были замкнутыми, неохотно шли на контакты с одноклассниками. Руководство школы говорит, что что причины конфликта выясняются.

6
Что известно о нападавших?
Известно мало. Девочки не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и живут благополучных семьях. Одна из них живет в полной семье. Вторая, которая стреляла, живет с мамой и бабушкой.
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7
Что грозит школьницам?

В настоящее время управлении Следственного комитета по Курганской области и МВД региона воздерживаются от каких-либо комментариев. На официальных сайтах ведомств нет никакой информации, связанных с этим ЧП. Школа работает в штатном режиме.

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в первую очередь необходимо разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. "Выводы пока делать рано", — сказал глава Курганской области.

8
Не первое ЧП
С начала текущего учебного год в России произошло четыре нападения на детей в их школах. Так 5 сентября 2017 года школьник из подмосковной Ивантеевки открыл в классе стрельбу.
 
Тогда было ранено четыре человека. Уже 15 января 2018 года двое подростков напали с ножами на учеников школы № 127 в Перми, в результате ЧП пострадало 15 человек. А 19 января в военном городке Сосновый Бор в Улан-Удэ школьник поджег класс бутылкой с зажигательной смесью и напал с топором на учеников и учительницу, пострадали шесть человек. Четвертое ЧП произошло 21 марта 2018-го. Школьницы из Курганской области открыли огонь по одноклассникам.
Читайте также в сюжете: Нападения на школы в России
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

22.03.2018 14:30
- гость -

"Вторая, которая стреляла, живет с мамой и бабушкой."
Две глупые курицы-брошенки и мужененавистницы воспитывали такую же будущую кукушку, вот результат.

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