Сколько человек участвовали в нападении?

Известно, что одна школьница взяла пневматический пистолет у своего отца. Девочка пронесла оружие в школу мимо охранника (рамок-металлоискателей в школе нет) и передала пистолет второй девочке, своей подруге.

По версии некоторых СМИ, у подруг была еще одна сообщница. Однако эту информацию не подтверждают.