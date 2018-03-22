Очередное ЧП произошло в одной из школ Курганской области. Инцидент случился утром 21 марта. Известно, что школьницы открыли стрельбу по своим одноклассникам. Что известно о трагедии, читайте в материале Amic.ru.
Школьницы из Курганской области открыли огонь по одноклассникам. Девочки смогли принести в школу пневматический пистолет.
Известно, что одна школьница взяла пневматический пистолет у своего отца. Девочка пронесла оружие в школу мимо охранника (рамок-металлоискателей в школе нет) и передала пистолет второй девочке, своей подруге.
По версии некоторых СМИ, у подруг была еще одна сообщница. Однако эту информацию не подтверждают.
От выстрелов пострадало семеро учеников. Одному из одноклассников пуля из пневматического пистолета попала в голову. Мальчика сразу госпитализировали. Остальные школьники получили синяки и ссадины.
Известно, что мальчик, которому пуля попала в голову, серьезно не пострадал. Пуля застряла в мягких тканях около виска. Вечером ребенок уже был дома.
Кроме того ко всем пострадавшим домой были направлены психологи.
По сообщениям СМИ, причиной конфликта могла быть неприязнь между детьми. Девочки решили напасть на одноклассников, потому что те часто их дразнили.
Как сообщает телеканал "360", конфликт мог возникнуть из-за того, что девочки были замкнутыми, неохотно шли на контакты с одноклассниками. Руководство школы говорит, что что причины конфликта выясняются.
В настоящее время управлении Следственного комитета по Курганской области и МВД региона воздерживаются от каких-либо комментариев. На официальных сайтах ведомств нет никакой информации, связанных с этим ЧП. Школа работает в штатном режиме.
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в первую очередь необходимо разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. "Выводы пока делать рано", — сказал глава Курганской области.
Комментарии
"Вторая, которая стреляла, живет с мамой и бабушкой."
Две глупые курицы-брошенки и мужененавистницы воспитывали такую же будущую кукушку, вот результат.