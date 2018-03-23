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Передается ли туберкулез по наследству и можно ли им заразиться в автобусе

, ИА "Амител"
Стыдные вопросы об одном из самых страшных заболеваний человека


24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата эта не случайна. Именно 24 марта в 1882 году врач Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. И с этого момента врачи получили возможность вовремя поставить диагноз и вылечить пациентов с этим заболеванием. Но до сих пор туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний. Ежегодно во всем мире от туберкулёза умирает 2 миллиона человек. Рассказываем, сколько сегодня в Барнауле проживает человек с этим диагнозом, как заражаются туберкулезом и как его можно вылечить.

1
Чем опасен туберкулез?

Туберкулез — это смертельно опасное заболевание, которое с высокой скоростью распространяется по всему миру. На протяжении тысяч лет оно уносит жизни людей. Несмотря на развитие медицины, создание вакцин, риск заражения палочкой Коха остается довольно высоким во многих странах и сегодня.  Туберкулез является одной из 10 основных причин смерти в мире.

В России туберкулез занимает первое место в утвержденном Правительством РФ перечне социально-значимых заболеваний.

2
Сколько человек в Барнауле больны туберкулезом?

На начало 2017 года в Барнауле состояло на учете у фтизиатра 1249 человек. В 2016 таковых было 1402 человека. За весь 2017 год новых случаев туберкулеза в городе было выявлено у 484 человек. В 2016году новых случаев туберкулеза было выявлено у 522 жителей Барнаула. То есть, можно сказать, что отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.

Больных туберкулезом детей было выявлено в 2017году 26 человек, подростков — 4 человека. В 2016 году – 27 случаев заболевания у детей.

3
Неужели от туберкулеза до сих пор нет прививки?
Прививка есть. Всем малышам в России, как правило, ставят прививку вакциной БЦЖ в роддоме на 3-7 день жизни. Вакцинация не предотвращает заражение туберкулезом, но способна снизить риск развития тяжелых форм заболевания.
4
Как заражаются туберкулезом?

Основной путь передачи туберкулеза — воздушно капельный. Также высок риск заражения контактно-бытовым способом.

Вообще, по статистике, каждый год регистрируется более 10 миллионов случаев заболеваний туберкулезом в мире. Это говорит о том, что инфицирование может случиться с каждым. Чаще всего болезнь поражает легкие, но может поражать и другие органы человека. Внелегочные формы заболевания туберкулезом наименее опасны.

5
То есть, туберкулезом можно заразиться и во время поездки в автобусе?
Риск возрастает при тесном контакте с человеком, который выделяет микобактерии в окружающую среду. Вероятность заболеть зависит, в том числе, и от длительности контакта. Например, в автобусе можно ехать 15 минут, а можно простоять в пробке два часа. За 15 минут заболеть сложно.
6
А по наследству туберкулез передается?
Нет, врачи во всем мире утверждают, что заболевание по наследству не передается.
7
Кто в первую очередь подвержен риску заболеть туберкулезом?

Врачи выделяют среди населения группы риска по туберкулезу. Это:

  • Беременные и кормящие женщины – из-за гормональных изменений защитные силы слабеют, и организм женщины становится уязвим ко многим заболеваниям.

  • Маленькие дети — их иммунная система еще недостаточно сформирована, чтобы противостоять инфекции. Кроме того, вероятность заражения возрастает по причине отсутствия у малышей гигиенических навыков.

  • Солдаты, проживающие в казармах.

  • Заключенные в переполненных камерах, где отсутствует циркуляция воздуха.

  • Члены семьи, где проживает больной.

  • Лица с ослабленным иммунитетом. Например, больные сахарным диабетом.

  • Лица с язвой желудка и 12-перстной кишки.

  • Граждане, имеющие хронические неспецифические заболевания легких (хронический бронхит, бронхиальная астма и т.п.).

  • Больные, длительно получающие гормональную и иммуносупресивную терапию.

  • Пациенты, состоящие на учете у нарколога и психиатра.

8
Какие признаки у туберкулеза?
Это очень коварное заболевание. И на его ранних стадиях человек может ощущать себя абсолютно здоровым. Затем он может начать жаловаться на повышенную утомляемость, немотивированную усталость. Немного повышается температура — около 37 и 37,2. Дальше присоединяется не проходящее длительное время покашливание. Если вы заметили такие симптомы — обязательно обратитесь к врачу.
9
Какие исследования помогают выявить туберкулез?
У взрослых людей помогает диагностировать туберкулез всем известная флюорография. Флюорография позволяет выявить туберкулез на ранних стадиях, когда нет никаких других клинических проявлений. Поэтому она очень важна. И делать ее необходимо ежегодно.А у детей – иммунодиагностика, к которой относятся проба Манту, Диаскинтест.
10
Насколько информативна проба манту, и какие есть еще способы диагностики?

Проба Манту является методом скрининга детского населения на туберкулез. И она на самом деле высокоинформативна, но так как в ее состав входят два штамма микробактерий, один из которых БЦЖ, то иногда возникают ложноположительные пробы при выраженном поствакцинном иммунитете. Уточняющей пробой в таких ситуациях является Диаскинтест или тесты IGRA (T SPOT или QuantiFERON®-ТВ Gold).

Пробы ребенку делают ежегодно, пока ему не исполнится 17 лет.

11
Как лечится туберкулез?

Люди, больные туберкулезом, получают в лечении антибикатериальные препараты по специальной схеме, утвержденной Министерством Здравоохранения РФ. Если туберкулез выявлен своевременно, то успех в лечении гарантирован.

12
Как уберечься от туберкулеза?

Практически все взрослое население инфицировано микобактерией туберкулеза, но по статистике заболевают не более 10-15% населения. Чтобы предотвратить заболевание туберкулезом, человеку следует воздерживаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, следить за сбалансированностью питания и избегать стрессов.

При появлении в семье больного туберкулезом, все родственники, которые с ним контактировали, обязательно проходят обследование. Взрослые – флюрографическое, а детей направляют к детскому фтизиатру.

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.03.2018 12:16
- гость -

алтайский край вообще рассадник тубика и онкологии

0  0
23.03.2018 12:58
- гость -

В ООН призвали Россию присоединиться к борьбе с туберкулезом.

"Мы можем положить конец заболеваемости туберкулезом, но решение этой задачи требует политической воли для выделения ресурсов на меры, которые в конечном счете сохранят миллионы жизней. Прежде всего глобальное сообщество должно объединить усилия, чтобы разработать более эффективные инструменты диагностики туберкулеза и добраться до "забытых" почти 4 миллионов человек с недиагностированным туберкулезом, основывать лечение на методах, подтвердивших свою эффективность, обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам", — говорится в сообщении.

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23.03.2018 13:15
- гость -

в россии один способ борьбы со всем, штрафы. заболел тубиком плати штраф

0  0
23.03.2018 13:21
- гость -

Плохое и бедное питание способствует снижению иммунитета. Нестабильность вызывает стресс и также снижает иммунитет. От этого и высокий процент заболеваемости.

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