24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата эта не случайна. Именно 24 марта в 1882 году врач Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. И с этого момента врачи получили возможность вовремя поставить диагноз и вылечить пациентов с этим заболеванием. Но до сих пор туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний. Ежегодно во всем мире от туберкулёза умирает 2 миллиона человек. Рассказываем, сколько сегодня в Барнауле проживает человек с этим диагнозом, как заражаются туберкулезом и как его можно вылечить.

1 Чем опасен туберкулез? Туберкулез — это смертельно опасное заболевание, которое с высокой скоростью распространяется по всему миру. На протяжении тысяч лет оно уносит жизни людей. Несмотря на развитие медицины, создание вакцин, риск заражения палочкой Коха остается довольно высоким во многих странах и сегодня. Туберкулез является одной из 10 основных причин смерти в мире. В России туберкулез занимает первое место в утвержденном Правительством РФ перечне социально-значимых заболеваний.

2 Сколько человек в Барнауле больны туберкулезом? На начало 2017 года в Барнауле состояло на учете у фтизиатра 1249 человек. В 2016 таковых было 1402 человека. За весь 2017 год новых случаев туберкулеза в городе было выявлено у 484 человек. В 2016году новых случаев туберкулеза было выявлено у 522 жителей Барнаула. То есть, можно сказать, что отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Больных туберкулезом детей было выявлено в 2017году 26 человек, подростков — 4 человека. В 2016 году – 27 случаев заболевания у детей.

3 Неужели от туберкулеза до сих пор нет прививки? Алтайский край получит 480 млн руб. на достройку туберкулезного диспансера Средства будут приходить в регион в течение трех лет 5528 1 Прививка есть. Всем малышам в России, как правило, ставят прививку вакциной БЦЖ в роддоме на 3-7 день жизни. Вакцинация не предотвращает заражение туберкулезом, но способна снизить риск развития тяжелых форм заболевания.

4 Как заражаются туберкулезом? Основной путь передачи туберкулеза — воздушно капельный. Также высок риск заражения контактно-бытовым способом. Вообще, по статистике, каждый год регистрируется более 10 миллионов случаев заболеваний туберкулезом в мире. Это говорит о том, что инфицирование может случиться с каждым. Чаще всего болезнь поражает легкие, но может поражать и другие органы человека. Внелегочные формы заболевания туберкулезом наименее опасны.

5 То есть, туберкулезом можно заразиться и во время поездки в автобусе? Риск возрастает при тесном контакте с человеком, который выделяет микобактерии в окружающую среду. Вероятность заболеть зависит, в том числе, и от длительности контакта. Например, в автобусе можно ехать 15 минут, а можно простоять в пробке два часа. За 15 минут заболеть сложно.

6 А по наследству туберкулез передается? Нет, врачи во всем мире утверждают, что заболевание по наследству не передается.

7 Кто в первую очередь подвержен риску заболеть туберкулезом? Врачи выделяют среди населения группы риска по туберкулезу. Это: Беременные и кормящие женщины – из-за гормональных изменений защитные силы слабеют, и организм женщины становится уязвим ко многим заболеваниям.

Маленькие дети — их иммунная система еще недостаточно сформирована, чтобы противостоять инфекции. Кроме того, вероятность заражения возрастает по причине отсутствия у малышей гигиенических навыков.

Солдаты, проживающие в казармах.

Заключенные в переполненных камерах, где отсутствует циркуляция воздуха.

Члены семьи, где проживает больной.

Лица с ослабленным иммунитетом. Например, больные сахарным диабетом.

Лица с язвой желудка и 12-перстной кишки.

Граждане, имеющие хронические неспецифические заболевания легких (хронический бронхит, бронхиальная астма и т.п.).

Больные, длительно получающие гормональную и иммуносупресивную терапию.

Пациенты, состоящие на учете у нарколога и психиатра.

8 Какие признаки у туберкулеза? Это очень коварное заболевание. И на его ранних стадиях человек может ощущать себя абсолютно здоровым. Затем он может начать жаловаться на повышенную утомляемость, немотивированную усталость. Немного повышается температура — около 37 и 37,2. Дальше присоединяется не проходящее длительное время покашливание. Если вы заметили такие симптомы — обязательно обратитесь к врачу.

9 Какие исследования помогают выявить туберкулез? У взрослых людей помогает диагностировать туберкулез всем известная флюорография. Флюорография позволяет выявить туберкулез на ранних стадиях, когда нет никаких других клинических проявлений. Поэтому она очень важна. И делать ее необходимо ежегодно.А у детей – иммунодиагностика, к которой относятся проба Манту, Диаскинтест.

10 Насколько информативна проба манту, и какие есть еще способы диагностики? Что такое реакция Манту и как на Алтае выявляют детский туберкулез? Проба Манту является безвредной для здоровых детей и подростков и для детей с различными соматическими заболеваниями 5072 3 Проба Манту является методом скрининга детского населения на туберкулез. И она на самом деле высокоинформативна, но так как в ее состав входят два штамма микробактерий, один из которых БЦЖ, то иногда возникают ложноположительные пробы при выраженном поствакцинном иммунитете. Уточняющей пробой в таких ситуациях является Диаскинтест или тесты IGRA (T SPOT или QuantiFERON®-ТВ Gold). Пробы ребенку делают ежегодно, пока ему не исполнится 17 лет.

11 Как лечится туберкулез? Люди, больные туберкулезом, получают в лечении антибикатериальные препараты по специальной схеме, утвержденной Министерством Здравоохранения РФ. Если туберкулез выявлен своевременно, то успех в лечении гарантирован.