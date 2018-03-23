24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата эта не случайна. Именно 24 марта в 1882 году врач Роберт Кох открыл возбудитель туберкулеза. И с этого момента врачи получили возможность вовремя поставить диагноз и вылечить пациентов с этим заболеванием. Но до сих пор туберкулез считается одним из самых опасных заболеваний. Ежегодно во всем мире от туберкулёза умирает 2 миллиона человек. Рассказываем, сколько сегодня в Барнауле проживает человек с этим диагнозом, как заражаются туберкулезом и как его можно вылечить.
Туберкулез — это смертельно опасное заболевание, которое с высокой скоростью распространяется по всему миру. На протяжении тысяч лет оно уносит жизни людей. Несмотря на развитие медицины, создание вакцин, риск заражения палочкой Коха остается довольно высоким во многих странах и сегодня. Туберкулез является одной из 10 основных причин смерти в мире.
В России туберкулез занимает первое место в утвержденном Правительством РФ перечне социально-значимых заболеваний.
На начало 2017 года в Барнауле состояло на учете у фтизиатра 1249 человек. В 2016 таковых было 1402 человека. За весь 2017 год новых случаев туберкулеза в городе было выявлено у 484 человек. В 2016году новых случаев туберкулеза было выявлено у 522 жителей Барнаула. То есть, можно сказать, что отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости.
Больных туберкулезом детей было выявлено в 2017году 26 человек, подростков — 4 человека. В 2016 году – 27 случаев заболевания у детей.
Основной путь передачи туберкулеза — воздушно капельный. Также высок риск заражения контактно-бытовым способом.
Вообще, по статистике, каждый год регистрируется более 10 миллионов случаев заболеваний туберкулезом в мире. Это говорит о том, что инфицирование может случиться с каждым. Чаще всего болезнь поражает легкие, но может поражать и другие органы человека. Внелегочные формы заболевания туберкулезом наименее опасны.
Врачи выделяют среди населения группы риска по туберкулезу. Это:
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Беременные и кормящие женщины – из-за гормональных изменений защитные силы слабеют, и организм женщины становится уязвим ко многим заболеваниям.
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Маленькие дети — их иммунная система еще недостаточно сформирована, чтобы противостоять инфекции. Кроме того, вероятность заражения возрастает по причине отсутствия у малышей гигиенических навыков.
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Солдаты, проживающие в казармах.
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Заключенные в переполненных камерах, где отсутствует циркуляция воздуха.
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Члены семьи, где проживает больной.
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Лица с ослабленным иммунитетом. Например, больные сахарным диабетом.
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Лица с язвой желудка и 12-перстной кишки.
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Граждане, имеющие хронические неспецифические заболевания легких (хронический бронхит, бронхиальная астма и т.п.).
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Больные, длительно получающие гормональную и иммуносупресивную терапию.
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Пациенты, состоящие на учете у нарколога и психиатра.
Проба Манту является методом скрининга детского населения на туберкулез. И она на самом деле высокоинформативна, но так как в ее состав входят два штамма микробактерий, один из которых БЦЖ, то иногда возникают ложноположительные пробы при выраженном поствакцинном иммунитете. Уточняющей пробой в таких ситуациях является Диаскинтест или тесты IGRA (T SPOT или QuantiFERON®-ТВ Gold).
Пробы ребенку делают ежегодно, пока ему не исполнится 17 лет.
Люди, больные туберкулезом, получают в лечении антибикатериальные препараты по специальной схеме, утвержденной Министерством Здравоохранения РФ. Если туберкулез выявлен своевременно, то успех в лечении гарантирован.
Практически все взрослое население инфицировано микобактерией туберкулеза, но по статистике заболевают не более 10-15% населения. Чтобы предотвратить заболевание туберкулезом, человеку следует воздерживаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, следить за сбалансированностью питания и избегать стрессов.
При появлении в семье больного туберкулезом, все родственники, которые с ним контактировали, обязательно проходят обследование. Взрослые – флюрографическое, а детей направляют к детскому фтизиатру.
Комментарии
алтайский край вообще рассадник тубика и онкологии
В ООН призвали Россию присоединиться к борьбе с туберкулезом.
"Мы можем положить конец заболеваемости туберкулезом, но решение этой задачи требует политической воли для выделения ресурсов на меры, которые в конечном счете сохранят миллионы жизней. Прежде всего глобальное сообщество должно объединить усилия, чтобы разработать более эффективные инструменты диагностики туберкулеза и добраться до "забытых" почти 4 миллионов человек с недиагностированным туберкулезом, основывать лечение на методах, подтвердивших свою эффективность, обеспечить всеобщий доступ к медицинским услугам", — говорится в сообщении.
в россии один способ борьбы со всем, штрафы. заболел тубиком плати штраф
Плохое и бедное питание способствует снижению иммунитета. Нестабильность вызывает стресс и также снижает иммунитет. От этого и высокий процент заболеваемости.