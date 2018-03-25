Что такое ФГДС, зачем его назначают и как к нему подготовиться

Фото: stomach-info.ru
В народе эту процедуру называют "глотанием лампочки". Кто-то боится этого словосочетания как огня, кто-то "уже раз десять делал" и совершенно спокойно ее переносит. На самом деле ФГДС является одним из самых распространенных и современных методов исследований. Зачем нужна эта процедура, насколько она неприятна и как к ней подготовиться? Больше полезной информации в проекте Amic.ru "Здоровье".
ФГДС, или фиброгастродуоденоскопия — это одно из самых достоверных исследований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Исследование помогает выявить язву желудка и двенадцатиперстной кишки, рак, полип желудка, рефлюксную болезнь, стеноз двенадцатиперстной кишки.
Кроме возможности видеть органы изнутри врач получает еще одно важное преимущество — можно взять образец самой ткани для лабораторного исследования.
Исследование проводится с помощью фиброволоконной оптики (зонд, гастроскоп, эндоскоп). Пациент должен лежать на левом боку, левая щека прижата к подушке, руки сложены на груди или животе. В рот ему дают специальный пластмассовый мундштук, который зажимается зубами и губами.
Именно через него врач осторожно вводит эндоскоп до корня языка. Глубоко вдохнуть — и вот аппарат уже в пищеводе. Остальное уже за специалистом, а пациенту требуется спокойно лежать и глубоко дышать.
Длится процедура 5-30 минут.
На самом деле боли почти нет. Но процедура действительно неприятная. Особенно для людей с сильным рвотным рефлексом. Для уменьшения чувствительности больному опрыскивают рот раствором лидокаина или дают под язык таблетку фалиминта.
Процедура вызывает обильное слюноотделение. Во время обследования медсестра удаляет ее специальным отсосом.
Не бойтесь, что не сможете нормально дышать с трубкой во рту. Ее диаметр составляет всего 8-11 миллиметров.
Для назначения нужны строгие показания. Среди них регулярная тошнота и рвота, нарушение глотания, анемия или потеря веса неясного происхождения, потеря аппетита, боль в животе или изжога по неустановленным причинам, неприятные ощущения в пищеводе, заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, наследственные заболевания в роду (рак желудка, язва) и другое.
Есть и противопоказания. Например, в остром периоде инсульта, сразу после гипертонического криза, инфаркта миокарда, при нарушении свертываемости крови, при тяжелой бронхиальной астме, при наличии психических заболеваний.
ФГДС — это введение инородного тела в органы желудочно-кишечного тракта. Так что самое главное при подготовке — отказ от пищи минимум за 12 часов. В идеале – легкий ужин минимум за четыре часа до сна в ночь перед процедурой. Например, рыба с овощами, курица с гречкой.
Отказаться лучше и от курения, хотя бы за пару часов до процедуры. Сигареты обостряют рвотные рефлексы и провоцируют выработку желудочной слизи, которая может помешать обследованию.
Лекарства отменяют (по согласованию с врачом) за несколько дней. То же касается алкоголя, острой или тяжелой пищи.
Предупредите врача об аллергии на лекарства.
После процедуры кушать можно только часа через полтора-два. Если врач брал пробу тканей, то на несколько часов откажитесь от горячего питья и еды.
Обязательно иметь при себе документы (паспорт, медицинский полис, иногда просят СНИЛС), направление от врача. Захватите полотенце, оно может пригодиться после процедуры.
Надевайте удобную одежду, лучше без плотного облегания шеи.
Перед обследованием придется сдать анализы на RW, ВИЧ. Не забудьте их взять, если они не остались в вашей карточке.
Наркоз — палка о двух концах. С одной стороны, могут быть показания для проведения процедуры под наркозом. Так делают детям или больным, для которых ФГДС — это не обследование, а вариант лечения, что дольше и может быть болезненно.
С другой стороны, если необходимости нет, то наркоз делать не стоит. Когда пациент в сознании, он может глотать. Да, это неприятно. Но именно глотание позволяет вводить эндоскоп почти без риска повредить глотку или пищевод.
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