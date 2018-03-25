Что такое ФГДС, зачем его назначают и как к нему подготовиться

Как проводится это исследование?

Исследование проводится с помощью фиброволоконной оптики (зонд, гастроскоп, эндоскоп). Пациент должен лежать на левом боку, левая щека прижата к подушке, руки сложены на груди или животе. В рот ему дают специальный пластмассовый мундштук, который зажимается зубами и губами.

Именно через него врач осторожно вводит эндоскоп до корня языка. Глубоко вдохнуть — и вот аппарат уже в пищеводе. Остальное уже за специалистом, а пациенту требуется спокойно лежать и глубоко дышать.

Длится процедура 5-30 минут.