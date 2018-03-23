Скольких пенсионеров Алтайского края коснется индексация?

По информации отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, индексация коснется почти 76 тысяч пенсионеров региона, из которых более 70 тысяч — получатели социальных пенсий.

В апреле индексация будет проведена независимо от того, работают ли пенсионеры. В августе вырастут страховые пенсии у пенсионеров, которые работали в 2017 году, — Пенсионный фонд России проведет традиционный беззаявительный перерасчет.

Важно, что индексация будет проведена пенсионерам независимо от того, работают они или нет. Напомним, пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.