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Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. На эти цели будет направлено около 10 млрд рублей. Рассказываем, чего ждать пенсионерам Алтайского края.
По информации отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, индексация коснется почти 76 тысяч пенсионеров региона, из которых более 70 тысяч — получатели социальных пенсий.
В апреле индексация будет проведена независимо от того, работают ли пенсионеры. В августе вырастут страховые пенсии у пенсионеров, которые работали в 2017 году, — Пенсионный фонд России проведет традиционный беззаявительный перерасчет.
Важно, что индексация будет проведена пенсионерам независимо от того, работают они или нет. Напомним, пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.
Социальная пенсия положена тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Ее получают мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет.
Также социальная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам, детям, оба родителя которых неизвестны.
Размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит с 1 апреля 2018 года 14 297 рублей (с районным коэффициентом 15 %), 14 919 рублей (с районным коэффициентом 20 %).
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