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Индексация пенсий: кому и насколько поднимут выплату с 1 апреля 2018 года

, ИА "Амител"
Когда ждать повышения пенсии и кого коснется индексация, которая пройдет 1 апреля 2018-го года?

Фото: pfrf.ru


Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации социальных пенсий с 1 апреля. На эти цели будет направлено около 10 млрд рублей. Рассказываем, чего ждать пенсионерам Алтайского края.

1
Насколько вырастут пенсии?
С 1 апреля 2018 года социальные и пенсии по государственному пенсионному обеспечению вырастут на 2,9 %.
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2
Сколько это в рублях?
В денежном эквиваленте прибавка составит в среднем 247 рублей. После повышения средний размер социальной пенсии вырастет до 9 004 рублей, по государственному обеспечению – до 9 303 рублей, сообщили в отделении Пенсионного фонда России.
3
Скольких пенсионеров Алтайского края коснется индексация?

По информации отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, индексация коснется почти 76 тысяч пенсионеров региона, из которых более 70 тысяч — получатели социальных пенсий.

В апреле индексация будет проведена независимо от того, работают ли пенсионеры. В августе вырастут страховые пенсии у пенсионеров, которые работали в 2017 году, — Пенсионный фонд России проведет традиционный беззаявительный перерасчет.

Важно, что индексация будет проведена пенсионерам независимо от того, работают они или нет. Напомним, пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначается военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", пострадавшим от радиации и нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих и чернобыльцев.

4
А кому положена социальная пенсия?

Социальная пенсия положена тем, кто не заработал право на страховую пенсию по старости. Ее получают мужчины в 65 лет, женщины – в 60 лет.

Также социальная пенсия назначается тем, кто потерял кормильца, круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам, детям, оба родителя которых неизвестны.

5
Какой размер социальной пенсии будет с 1 апреля?

Размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит с 1 апреля 2018 года 14 297 рублей (с районным коэффициентом 15 %), 14 919 рублей (с районным коэффициентом 20 %).

6
А какого повышения ждать в августе 2018-го?
У алтайских пенсионеров, которые работали в 2017 году, в августе 2018 года вырастут страховые пенсии – Пенсионный фонд России проведет традиционный беззаявительный перерасчет страховых пенсий.
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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