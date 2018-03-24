Не за горами один из самых грандиозных туристических праздников, которые проходят в Алтайском крае. "Цветением маральника" на Алтае официально открывается туристический сезон.
Праздник, посвященный цветению маральника, завершает международный туристский форум VISIT ALTAI и открывает летний туристический сезон в Алтайском крае. Цветение маральника" проходит в одном из красивейших районов региона.
Праздник назван в честь растения семейства вересковых; один из видов рододендрона. В это время горы покрываются нежными лилово-розовыми цветами. Длится это зрелище недолго. Поэтому стоит отправиться на праздник хотя бы для того, чтобы насладиться красивым зрелищем. К этому уникальному явлению природы приурочена большая экскурсионная и плотная событийная программа в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь".
Туристские компании Алтайского края организуют транспортную доставку туристов из Барнаула, Бийска, Заринска и Павловска. Что касается стоимости поездки, то пока информации нет.
Однако в 2017-ом году цена была примерно следующей: стоимость поездки у туристических агентств начиналась примерно от 1000 рублей. Также можно было взять пакет экскурсий. Например доставка на праздник плюс посещение этнопарка "Легенда" и Тавдинских пещер, а также ночевка обходились в среднем в 4000 рублей взрослому человеку. Путевка ребенку (до 16 лет) стоила не намного дешевле – 3900. Вход на праздник и все программные мероприятия бесплатные.
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