Как добраться до площадки праздника?

Туристские компании Алтайского края организуют транспортную доставку туристов из Барнаула, Бийска, Заринска и Павловска. Что касается стоимости поездки, то пока информации нет.

Однако в 2017-ом году цена была примерно следующей: стоимость поездки у туристических агентств начиналась примерно от 1000 рублей. Также можно было взять пакет экскурсий. Например доставка на праздник плюс посещение этнопарка "Легенда" и Тавдинских пещер, а также ночевка обходились в среднем в 4000 рублей взрослому человеку. Путевка ребенку (до 16 лет) стоила не намного дешевле – 3900. Вход на праздник и все программные мероприятия бесплатные.