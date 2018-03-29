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Таунхаусы зашли на российский рынок недвижимости не так давно. "Малоэтажная мода" была заимствована у Запада. Между тем таунхаус довольно быстро приобрел популярность среди отечественных застройщиков. Несмотря на то, что классические коттеджи по-прежнему пользуются популярностью, все больше внимания уделяется и альтернативным вариантам.
Что такое таунхаус?
Если буквально перевести с английского townhouse, это слово будет обозначать "городской дом, особняк". Впрочем, таунхаусы трудно назвать особняками в полном смысле этого слова, поскольку автономность проживания, свойственная отдельно стоящим зданиям, в таунхаусе соблюдается относительно. Она, безусловно, больше, чем в многоквартирном доме, но несколько меньше, нежели в индивидуальном коттедже. Не стоит, правда, забывать, что в последнем случае ценник окажется намного выше.
Откуда пошла мода на таунхаусы?
Таунхаусы — изначально английское изобретение. Британская знать неохотно меняла свои привычки. И с ростом городов членам семей аристократов требовалось все чаще выбираться из своих сельских жилищ для решения проблем графств и всей страны. Но менять привычный, "сельский" уклад жизни знать не очень хотела, а дефицит земли в городе был весьма ощутим. И экономные сэры объединялись с представителями других уважаемых фамилий под одной крышей, заодно гарантируя себе однородную социальную среду.
Правда ли, что таунхаус продается всегда с землей?
Таунхаус — это многоуровневые апартаменты в 2-3 этажа с отдельным входом, автономными системами теплоснабжения и собственным земельным участком размером 1-4 сотки. Такие дома блокируются в единый комплекс из нескольких строений, соединенных общими боковыми стенами и единой архитектурной идеей, однако для каждого выстраиваются обособленные подъездные пути и гараж. Получается своеобразный ансамбль из двух коттеджей под одной крышей, называющийся дуплексом. Нередко встречаются случаи, когда объединяются три либо четыре коттеджа.
Какая планировка встречается в таунхаусах?
Для планировки таунхауса характерна большая гостиная и кухня, которая расположена на первом этаже, спальные комнаты – на втором и, как правило, санузел имеется на каждом этаже. Иногда таунхаусы возводятся с цокольным этажом, где можно обустроить бильярдную, сауну или бассейн. Получается своего рода гибрид коттеджа с квартирой – ведь таунхаусы оснащаются всеми необходимыми коммуникациями, включая интернет и кабельное телевидение, и могут располагаться даже в центре современного города. При этом в российском варианте чаще встречается загородное размещение таунхаусов, сгруппированных в поселки.
Главные плюсы таунхауса
Квартиры расположены не одна над другой, а слева или справа друг от друга. Значит, над вами и под вами не будет никаких соседей. Следовательно, никто не зальет вас водой, никто не будет прыгать и бегать, шуметь и т.д.
Из каждой квартиры имеется прямой выход к небольшому ухоженному участку. Его можно благоустроить по своему желанию: поставить шезлонг, надувной бассейн, барбекю или соорудить детскую площадку.
Если вы владелец таунхауса — у вас нет проблем с парковкой. Большая часть проектов предусматривает пристроенный к дому гараж, из которого можно сразу попасть в жилые помещения.
Владельцами таунхаусов, как правило, становятся состоятельные люди, которые привыкли к комфорту.
Главное достоинство таунхауса — цена. Стоимость квадратного метра снижается благодаря экономии площади земли под застройку, общим стенам. Также существенно снижает цену малая протяженность коммуникаций, которые проходят от общей сети к каждому дому.
Комментарии
Потому и завоевывают, что у людей не стало денег содержать коттеджи.
В Новосибирске уже давно целыми микрорайонами застраивают...