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Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

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Почему произошла трагедия в "Зимней вишне" в Кемерово: версии и причины

, ИА "Амител"
Пытаемся разобраться, почему произошла трагедия


Страшный пожар произошел 25 марта в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. До сих пор неизвестно точное количество жертв. По официальным данным, погибли 37 человек, девять из них — дети. Без вести пропавшими до сих пор числятся 69 человек, из них 40 детей.

Почему произошла такая страшная трагедия? Попытаемся разобраться вместе.

1

Какова официальная причина пожара в ТЦ "Зимняя вишня"?

Специалисты рассматривают несколько версий. Пока приоритетной является версия о том, что возгорание могло произойти по причине неисправной электропроводки в здании торгового центра.

"Интерфакс" со ссылкой на службы технического надзора региона пишет, что, вероятно, были допущены нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании. При этом они могли не иметь высокой степени защиты от перепадов напряжения и в итоге не выдержали повышенной нагрузки.

РБК со ссылкой на источник в региональном МЧС сообщает о том, что причиной возгорания стало короткое замыкание в механизме детского аттракциона.

2
А что говорят про поджог в детской комнате?

На этой версии настаивают сотрудники торгового центра. Якобы кто-то из них видел, что у одного из детей в батутном бассейне была при себе зажигалка. Об этом же объявил вице-губернатор Владимир Чернов, сообщает VSE42.Ru. В итоге поролон в бассейне вспыхнул моментально, и произошла трагедия. Впрочем, жители города в соцсетях пишут, что эта версия "притянута за уши" и является попыткой "свалить вину на пострадавших", чтобы истинные виновники могли уйти от ответственности.

3
Это точно не теракт?
В социальных сетях некоторые люди со ссылкой на "знакомых свидетелей" пишут, что якобы некий мужчина оставил около игровой комнаты рюкзак и быстро ушел. Вскоре после этого якобы раздался взрыв. Как мы уже писали выше, специалисты проверят все версии, которые могли привести к трагедии. Но в первую очередь будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации.
4

Почему всё-таки в ТЦ погибло так много людей?

Дело в том, что многие просто слишком поздно узнали о возгорании: не сработала система оповещения о пожаре, включая сигнализацию, датчики дыма и прочее. Когда начался пожар в детской игровой комнате, родители, оставившие там детей, чтобы совершить покупки в магазине, даже не знали, что там происходит. Кроме того, вскоре оказались отрезаны пути отхода. 

Почему-то оказались заблокированы некоторые двери. В частности, многие не смогли выйти из кинотеатра, расположенного в ТЦ. В сети распространяется рассказ жительницы Кемерова о том, что билитерши кинозала в "Зимней вишне" специально закрывали на ключ двери после начала сеанса, чтобы "не проходили безбилетники".

По свидетельству очевидцев и сообщению СМИ, охранники торгового центра покинули его одними из первых. В результате люди просто метались по коридорам огромного ТЦ, не зная, где может быть ближайший спасительный выход.

План 4 этажа ТРЦ "Зимняя вишня", где был кинозал, из которого не смогли выйти дети

Кемеровчане также указывают на то, что якобы при строительстве данного ТЦ для удешевления процесса могли использовать не те материалы, которые указывались в документах. Например, вместо гипсокартона — ДСП или пластик. Однако эта информация не подтверждена. Специальная комиссия уже занялась выяснением всех обстоятельств.

5
Разве в "Зимней вишне" не проводили проверки противопожарной системы?
Говорят, что проводили. По данным Life.ru, представителям Госпожарнадзора УМЧС РФ по городу Кемерово за 2016–2017 годы провели несколько проверок сгоревшего ТРЦ, и они не выявили серьёзных нарушений в деятельности центра. Жители города пишут в соцсетях, что на прошлой неделе в ТРЦ уже было задымление, однако работа центра не была остановлена.
6
Что сейчас делают власти и правоохранительные органы?

В настоящий момент спасатели продолжают работать на месте ЧП. В некоторых помещениях до сих пор высокая температура, конструкции грозят обвалом. Там, где условия позволяют, ведется разбор завалов в поисках возможных погибших.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. В его рамках полиция уже задержала трех человек: владелицу сгоревшего кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок, а также директора компании, отвечающего за пожарную безопасность, и еще одного руководителя компании.

В Кемерово по указанию президента прилетели министр МЧС Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Они координируют работы по ликвидации трагедии. ЧП находится на личном контроле у президента страны Владимира Путина.

Глава Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что семьям погибших выплатят материальную помощь в размере 1 млн рублей. Кстати, у Амана Тулеева в этом ЧП погибла 11-летняя родственница.

 

 

 

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Комментарии

26.03.2018 11:27
- гость -

Не могу. Реву и всё.

0  0
26.03.2018 12:07
Мария

У Амана сразу тоже погиб ребёнок родственница. Врать уже хватит . Про Лесную Поляну и переезд слышали уже.

0  0
26.03.2018 12:07
- гость -


26.03.2018 11:27
- гость -
За 6 лет наревёмся ещё, слёз не хватит.

0  0
26.03.2018 12:15
- гость -

Кроме того, вскоре оказались отрезаны пути отхода.
Почему-то оказались заблокированы некоторые двери

Вот основные причины трагедии. И так во всех ТЦ.

0  0
26.03.2018 12:26
- гость -

потому что коррупция кругом, люди идут в гос.структры работать с желаниям получать выгоду от своего служебного положения. Давно всех служащих пора проверять на полиграфе и ввести неожиданные проверки предприятий. У нас никто ничего не контролирует

0  0
26.03.2018 12:28
- гость -

самое противное в этой ситуации то, что мы ничего не можем в этом изменить, крупный бизнес давно ест с властью из одной тарелки...

0  0
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