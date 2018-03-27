В Кемерово во вторник, 27 марта, проходит митинг. Как сообщает телеграм-канал "Говорит Москва", на площади рядом со сгоревшим ТЦ "Зимняя вишня" находятся сотни людей. Жители города протестуют против беспредела, который привел к трагедии в "Зимней вишне".
Что известно о пожаре в Кемерово на утро вторника, 27 марта, читайте в материале Amic.ru.
На утро вторника, 27 марта, известно о 64 погибших. В морг в Кемерово доставлены уже 34 тела погибших при пожаре. Опознаны тела 25 погибших.
По заявлению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, среди опознанных 13 детей в возрасте от четырех до 12-13 лет.
С понедельника в социальных сетях и мессенджерах распространяются сообщения о том, что погибших на самом деле намного больше.
По разным данным, число жертв составляет от 150 до 400 человек. Официального подтверждения этой информации нет. Более того, Следственный комитет России официально заявляет, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Стоит обратить внимание на то, что сообщения в интернете об "утаивании информации" появляются после каждого крупного ЧП, но всегда опровергаются.
Информация о том, что с родственников погибших берут подпись о неразглашении информации, также появилась в сети Интернет. Некоторые СМИ со ссылкой на источник также написали об этом.
Следственный комитет прокомментировал эту информацию. В ведомстве пояснили, что подписание таких документов действительно предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Эта мера направлена на защиту интересов пострадавших. Однако в Следственном комитете подчеркивают, что отсутствие подписи не может быть препятствием для опознания и выдачи тел родственникам погибших.
Президент России Владимир Путин прилетел в Кемерово. Ожидается, что глава государства посетит место трагедии, а также заслушает доклады представителей экстренных служб и руководства региона.
Отметим, информация о том, что президент прилетел в Кемерово, появилась еще в ночь на 27 марта. Однако Путин прибыл в столицу Кузбасса только утром во вторник.
По сообщению ТАСС, глава государства положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда горожане приносят мягкие игрушки, цветы и фото погибших.
Также президент и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осмотрели фасад сгоревшего здания.
Следственный комитет сообщил, что охранник отключил пожарную сигнализацию. Мотивы еще предстоит выяснить.
Также следствию предстоит установить, как именно начался пожар. Сегодня отрабатывается несколько версий причин пожара. По одной из версий, возгорание началось в детской зоне в бассейне, наполненном поролоновыми блоками. Еще одна версия — неисправная проводка.
Следователи сообщили о задержании четырех подозреваемых в причастности к возгоранию. Это технический директор компании, арендатор помещения, сотрудник и руководитель компании, которая занималась обслуживанием пожарной сигнализации.
В настоящее время рассматривается вопрос о задержании охранника, который при получении сигнала о пожаре якобы отключил сигнализацию.
Также установлено, что пожарные выходы в "Зимней вишне" были заблокированы.
В Кемерово и в Ингушетии объявлен трехдневный траур.
В Кемеровской области 27, 28 и 29 марта объявлены траурными днями. Траур также объявлен в Ингушетии. Многие пользователи в соцсетях просят объявить национальный траур.
Люди размещают посты в Instagram с просьбами объявить национальный траур по всей стране.
Проверки торговых центров будут поведены по всей стране. Губернатор Алтайского края уже распорядился провести проверки во всех ТЦ в Барнауле.
Проверять будут ТЦ, где есть развлекательные центры. Соответствующее поручение дал первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман.
В регионах сотрудникам ведомства поручено "обратить особое внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации и пожаротушения", а в случае выявления нарушений "незамедлительно принять исчерпывающие меры реагирования, обеспечив их реальное устранение".
Комментарии
Обязательно повести проверку моргов! Нельзя ничего скрывать! И должен быть объявлен национальный траур!!!!
Какая разница погибло 70 человек или 700 человек, если даже погиб 1 человек, виновных надо садить. Максимальная санкция по такому уголовному делу начинается с гибели 2-х и более человек
Главное сделать так, чтобы не допустить в дальнейшем, не допустить гибели даже одного!
Национальный траур объявляют , если число жертв больше 100 человек...
В любом случае доверия к продажным СМИ нет,все прекрасно знают что они работают на главных виновников трагедии, правдивую информацию скрывают ,доверие только к родственникам пострадавших которые утверждают что детей погибло гораздо больше...
повылазили всякие мрази, чтобы на прахе погибших заработать себе очки.
посмотрите топ-ютьюба, безвестные блоххеры соревнуются в цифрах погибших. мерзко это.
как можно замолчать смерть человека, ребенка?
хорошо, вы всех считаете продажными, и их купили за деньги.
но соседи, знакомые, родственники, друзья... они что, тоже память разом потеряли? или их всех тоже купили? это что теперь, Кемерово мгновенно превратился в город миллионеров? вы поменьше позволяйте себя чушью кормить.
Согласна полностью, нам нужна правда. Вот и проявляется наша гражданская активность, демократия.СМИ врут иначе они потеряют работу??? или говорят правду??? мы, взрослые понимаем, и все из нас были в ТРЦ, что бежать там не куда, тем более в темноте.............................
27.03.2018 11:27
гостьЯ
Если вы хотите разобраться в истинных причинах, чтобы это не повторилась, не слушайте политическую пургу. Те кто ее гонят, выискивают политическую выгоду в случившемся.
Что мешает спрятать тела в морге? Хотя бы в частном? В одной камере по 10 детей? Вы хоть раз были там... в морге, там вообще не найдешь кто за что отвечает. Все циничны - по специфики своей работы.
В ТЦ Огни сегодня в срочном порядке эвакуационную дверь со стороны ТЦ Ледокола молотком лотали, до этого ни разу не видела её открытой!!!