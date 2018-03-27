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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Важно для жизни: как вести себя, если в торговом центре начался пожар

, ИА "Амител"
Инструкция для выживания: что делать и как себя вести, если в торговом центре или кинотеатре начался пожар


Страшная трагедия, которая произошла в Кемерово, заставила обратить внимание на самое главное — безопасность. Мало кто задумывался до этого чудовищного случая о том, как вести себя в торговых центрах или кинотеатрах, если начался пожар.

Не дай бог попасть в подобную ситуацию. Однако после пожара в Кемерово нелишним будет напомнить о правилах безопасности в общественных местах.

1
Узнать сразу

Если вы запланировали поход в торговый центр, сразу же, еще на входе, изучите план эвакуации. Он должен быть расположен на видных местах. Там должны быть указаны возможные пути выхода на случай ЧС.

Изучите планировку этажей. Постарайтесь запомнить, где находятся выходы, в том числе и запасные, эвакуационные. Также на схемах должны быть указаны места со средствами первичного пожаротушения. 

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2
Что надо сделать в первую очередь, если начался пожар?

Необходимо оценить опасность. И, не поддаваясь панике, покинуть опасную территорию. Параллельно, если есть возможность, оповестите о пожаре персонал и посетителей. Для этого надо воспользоваться ручными пожарными извещателями. Они должны быть расположены на стенах вблизи эвакуационных выходов. Моментально должна быть организована эвакуация.

Также о возгорании необходимо сообщить в подразделение пожарной охраны по телефону 01 или 101 с мобильного.

3
Как вести себя во время пожара?
Сохраняйте спокойствие. Необходимо понять, в каком месте центра вы находитесь и где находится выход. Постарайтесь как можно быстрее покинуть опасную территорию.
4
Что делать, если выходы "отрезаны" огнем?

Если огонь перекрыл все пути отступления, то необходимо отступить в помещение, удаленное от очага возгорания, где меньше дыма, и дождаться помощи.

Обязательно подавайте всевозможные сигналы: кричите, звоните в службу спасения, называйте свои координаты. Если в помещении есть окно, кричите из окна и привлекайте к себе внимание. По возможности не разбивайте и не открывайте окно. Приток воздуха усилит пламя.

Прыгать из окна опасно для жизни. Но иногда это единственный возможный способ спасти свою жизнь при пожаре.

5
Как вести себя в толпе?

Если вы оказались в толпе и началась давка, то следует наклонить корпус назад, упираясь ногами вперед, руки согнуть в локтях и прижать к бокам, сжимая кулаки, сдерживая напор спиной, медленно двигаться вперед.

Пропускайте вперед детей и стариков. Если вы с ребёнком, посадите его на плечи. Однако, если в помещении дым, то ребенок должен быть внизу, но ведите его перед собой, а не за руку рядом.

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6
Что делать, если помещение сильно задымлено?

В этом случае держитесь за стены или поручни, двигаясь к выходу. Если почувствуете, что температура растет, вернитесь обратно.

Также смочите водой платок, шарф, футболку и дышите через ткань. Это частично спасет от продуктов горения, которые попадают в легкие.

Однако такой способ поможет, если необходимо пробежать через дым небольшое расстояние.

При сильном задымлении не стойте и не идите в полный рост. Пригнитесь, при необходимости опуститесь на четвереньки. Опасные продукты горения концентрируются на высоте человеческого роста и выше, прежде чем заполнить помещение целиком.

7
Как понять, что вы выбрали безопасное направление для выхода?

Если вы перед дверью, но она закрыта, потрогайте металлическую ручку или поверхность двери. Если она горячая или очень тёплая, значит, выходить нельзя, потому что рядом огонь.

Если же поверхность холодная, откройте дверь. В случае, если за ней черный дым или видимость менее десяти метров, то выходить опасно. Если видимость хорошая, дыма мало, то есть хорошие шансы выбраться.

8
Что запрещено делать?

Во время пожара запрещено пользоваться эскалаторами, лифтами. В любой момент их могут отключить. Лифтами запрещено пользоваться, даже если нет пламени, а только задымление.

Ни в коем случае нельзя идти в направлении большой концентрации дыма. Нельзя подниматься на более высокие этажи, прятаться в отдаленных помещениях.

9
Это важно

Помните, что во время пожара дым распространяется снизу вверх, поэтому нужно опуститься как можно ниже.

Если вам удалось выйти из горящего помещения, не возвращайтесь. Найдите спасателя, полицейского, расскажите им, откуда именно вам удалось выбраться. Это поможет спасателям в поисках других.

Если дым начал проникать в помещение, старайтесь держаться как можно ближе к полу.

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Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

27.03.2018 16:47
- гость -

теория. Здесь столько "если", что это нельзя назвать инструкцией.
Все по ситуации! главное не паниковать.

0  0
27.03.2018 16:53
- гость -

вернуть в пожарные шкафы топоры - они легко вскроют и перегородку и наружную стену в любом современном здании

0  0
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