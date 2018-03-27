Акции памяти погибших в Кемерово пройдут во вторник, 27 марта. Примечательно, что траурные мероприятия запланировали еще до объявления национального траура по погибшим при пожаре в Кемерово.
Акции памяти погибших в Кемерово пройдут:
Барнаул — 20.00 (время сбора 19.59), площадь Победы;
Москва — 19:00, Манежная площадь;
Санкт-Петербург — 19:00, Марсово поле;
Омск — 20:00, сквер у Успенского собора
Новосибирск — 18:00, Нарымский сквер;
Красноярск — 20:00, набережная за кинотеатром "Синема Парк";
Иркутск — 19:00, часовня возле здания областной администрации;
Хабаровск — 19:00, ТЦ "Южный парк";
Мурманск — 19:00, парк на Семеновском озере;
Екатеринбург — 14:00, площадь Труда
Краснодар — 19:00, около собора Александра Невского;
Калининград — 18:00, площадь Победы;
Чита — 20:00, площадь имени Ленина;
Нижнекамск — 14:00, перед городским музеем;
Пенза — 19:00, сквер имени Дзержинского;
Воронеж — 18:30, перед кинотеатром "Пролетарий".Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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как бы не превратились они в акции протеста...