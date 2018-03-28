Как в Барнауле очищают питьевую воду во время паводка

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В редакцию ИА "Амител" обратилась жительница Барнаула Александра, которая пожаловалась на сильный запах хлорки, исходящий от воды из-под крана. "Соответствует ли вода нормам СанПиН и как очищают в городе питьевую воду во время паводка?" - поинтересовалась читательница Amic.ru. Ее вопрос мы переадресовали в пресс-службу "Росводоканал Барнаул".
"Во время паводка значительно меняется состав воды в реке Обь. Например, цветность может повыситься с привычных 2 градусов до 10-15, мутность – с 3 мг/л до 150-200 мг/л. В этот период для очистки воды до норм СанПиН производится корректировка доз реагентов, в том числе повышается доза хлора, используемого для обеззараживания воды. Однако все показатели соответствуют санитарным нормам", — сообщили в пресс-службе организации.
Также в компании подчеркнули, что в настоящий момент показатели воды в реке поменялись незначительно, а мутность не превышает 30 мг/л, поэтому корректировка доз реагентов и хлора не производилась. Жалоб от абонентов в настоящий момент не зафиксировано.
В компании также напомнили, что в 2018 году "Росводоканал Барнаул" внедряет новые технологии очистки воды и сейчас проводит реконструкцию на очистных сооружениях речной воды.
Как пояснили в пресс-службе, для обеззараживания воды хлор будет производиться методом мембранного электролиза. Специальная таблетированная соль в процессе физико-химического процесса "раскладывается" на хлор, водород и щелочь.
Эта технология позволит исключить использование жидкого хлора и повысить уровень безопасности объекта. Внедрить технологию планируется в середине 2018 года. В Водоканале подчеркивают, что на качестве воды изменение технологии очистки не отразится. Как и сейчас, горожане будут получать коммунальный ресурс, соответствующий нормам СанПиН.
Комментарии
У меня вода из крана пахнет дустом! Что я делаю не так?
В вашем случае проводится дустирование, а не хлорирование как у всех