Фото: Андрей Луковский/Amic.ru
Жизнь кемеровчан разделилась на до и после. Уже пошли третьи сутки с момента страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня". О главных событиях, которые произошли в городе после трагедии, о стихийном митинге, расследовании уголовного дела, приезде президента и других важных моментах читайте в материале Amic.ru.
Администрация города Кемерово опубликовала список погибших и пропавших без вести во время пожара.
Список поделили на две части: погибшие, чья личность установлена, и числящиеся пропавшими без вести.
В списке тех, кого опознали, 25 имен. Пропавшими без вести числятся 38 человек. Всего в списке администрации Кемерово 63 человека.
Родственники жертв пожара в торговом центре "Зимняя вишня" собрали данные о 85 пропавших без вести.
"Данные получены лично, по почте и SMS. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести — дети, средний возраст — 10-13 лет", — пишет "Интерфакс" со ссылкой на представителя штаба. Собранные данные планируется передать в полицию.
Днем 27 марта на центральной площади Кемерово прошел стихийный митинг. На площадь перед администрацией области пришли родственники людей, погибших в пожаре, и просто неравнодушные горожане. Почти за восемь часов митинг посетили несколько тысяч человек.
Люди требовали отставки Амана Тулеева, также граждане обсуждали информацию о погибших в результате пожара. Люди высказывали уверенность в том, что истинные масштабы трагедии от них скрывают.
Горожане заявили о недоверии к властям. Они потребовали самостоятельной проверки моргов города. Жители столицы Кузбасса хотели убедиться лично, что от них не прячут трупы погибших и не приуменьшают масштабы трагедии.
Инициативная группа жителей провела самостоятельную проверку. По результатам люди заявили, что о сотнях погибших речи не идет. Напомним, до этого в социальных сетях распространяли информацию, что в пожаре в Кемерово погибло около 300 человек.
К людям, которые собрались на митинг в Кемерово, вышел вице-губернатор Сергей Цивилев. Представитель власти обратился к участнику митинга Игорю Вострикову (мужчина потерял в пожаре сестру, жену и троих детей) со словами: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?". На это Востриков ответил, что у него в "Зимней вишне" погибла вся семья: жена, сестра и трое детей.
Еще одна чиновница обратилась к толпе, которая требовала отставки Амана Тулеева и других представителей власти, со словами: "Почему паника? Почему сразу в отставку? Дети каждый день гибнут. СПИДом многие болеют".
Спустя шесть часов с начала митинга вице-губернатор Кемеровской области встал на колени перед людьми на площади. Стоя на коленях, Цивилев попросил прощения у жителей города.
Люди отнеслись к этому жесту по-разному. Одни кричали, что "это позерство", другие оценили жест вице-губернатора и даже начали аплодировать.
Стоит отметить, что Цивилев единственный, кто вышел к людям из представителей власти города и области. Губернатор области Аман Тулеев так и не появился перед толпой людей.
Владимир Путин приехал в Кемерово 27 марта. Президент заявил о кадровых перестановках в Кемерово после пожара в ТЦ. Об этом глава государства заявил на встрече с инициативной группой граждан, которая происходила в холле морга местной медико-санитарной части.
Также Владимир Путин призвал не сомневаться в официальных данных о количестве жертв пожара и не доверять информации, которую распространяют в соцсетях.
Президент провел в Кемерово совещание о ликвидации последствий пожара в ТЦ.
"Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие", — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
В тексте указа говорится, что в день траура по всей стране должны быть приспущены флаги РФ, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагают отменить развлекательные мероприятия и передачи. Также российскому правительству вместе с органами госвласти субъектов РФ нужно принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.
Во многих городах страны 27 марта прошли акции памяти погибших в страшном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Трагедия объединила жителей чуть ли не всего государства и даже других стран. Люди собирались на митинги, приносили белые шары, цветы, свечи, детские игрушки.
Акции памяти прошли в Барнауле, Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске, Мурманске, Екатеринбурге и других городах.
Торговый центр "Зимняя вишня" будет снесен. Об этом заявил и глава Кузбасса Аман Тулеев, и министр ЧС Владимир Пучков. Здание аварийное, даже пожарные, работая на завалах, рискуют жизнью.
На официальном сайте ТЦ размещена информация о том, что руководство и сотрудники торгового центра выражают глубочайшие соболезнования родственникам погибших.
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" Надежда Судденок назвала поджог причиной пожара. Женщина утверждает, что таким образом подростки отомстили за то, что охрана регулярно выводила их из центра.
"Они были разного возраста, ходили группами по семь-восемь человек, мы неоднократно вызывали полицию, есть протоколы", — утверждает Судденок.
Более того, управляющая также опровергла информацию о том, что двери кинотеатра, где сгорели люди, были заперты.
Правоохранители установили личность иностранного гражданина, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово. Цель пранкера — дестабилизация ситуации в регионе.
Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"С четверга в Октябрьском районе мы проверяем торговый центр "Пионер". Он вводился в эксплуатацию одним из последних. Там есть и фуд-корт, и игровая зона, и кинотеатр. По сути, это некий аналог ТЦ, где произошла трагедия в Кемерово", — рассказал порталу Amic.ru прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин.
Комментарии
Как этой Судденок не стыдно так врать?Двери действительно были закрыты,сгорающие дети звонили от туда родным и просили помощи,потому что двери были заперты.Неужели они лгали,а она говорит правду?Прикрывает себя и свою халатность.
В списке тех, кого опознали, 25 имен. Пропавшими без вести числятся 38 человек. Всего в списке администрации Кемерово 63 человека.
а трупов 64...