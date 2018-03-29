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Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Вину не признаю: как идет следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне"

, ИА "Амител"
Пожар в Кемерово: кто виноват, кому предъявили обвинение и что известно о расследовании причины трагедии?


Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца Сергея Антюшина. Это охранник, который работал в момент пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Всего обвинение предъявлено пяти подозреваемым.

О том, что известно о ходе расследования пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, читайте в материале Amic.ru.

2
По каким статьям расследуется дело?

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" расследуется по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации:

- причинение смерти по неосторожности (статья 109);

- нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (статья 219);

- оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238).

2
Кому предъявили обвинение?

Следственный комитет предъявил обвинения пяти подозреваемым – гендиректору компании "Зимняя вишня – Кемерово" Надежде Судденок (она арендовала торговые площади в здании), техническому директору компании "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгию Соболеву, владельцу сгоревшего торгового центра.

Также обвинение предъявили Игорю Полозиненко (гендиректор ООО "Системный интегратор", компания обслуживала пожарную сигнализацию в "Зимней вишне"), Александру Никитину (электромонтер "Системного интегратора"), Сергею Антюшину (охраннику в "Зимней вишне").

3
В чем их подозревают?

Их подозревают в том, что они не предприняли необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности в торгово-развлекательном центре и своевременно не оповестили посетителей о возгорании.

Следствие обнаружило массу нарушений. В частности, не работала противопожарная сигнализация, многие эвакуационные выходы из здания были закрыты, а двери в некоторых кинозалах во время сеанса были заперты на ключ.

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4
В чем обвиняют охранника?

В том, что он отключил систему оповещения о пожаре в здании, когда получил сигнал о нем.

"Сигнализация не работала, но есть тревожная кнопка, она работала. Охранник ее по непонятным причинам не включил", — заявил глава СКР Александр Бастрыкин Владимиру Путину.

Антюшин же заявил, что пожарно-охранная система в ТЦ была отключена, поскольку руководству "Зимней вишни" надоело, что она все время срабатывает по ложному поводу.

5
Кто такой Денис Штенгелов?

Это совладелец ТЦ "Зимняя вишня". Он основатель крупной компании по производству конфет и снэков "КДВ Групп". Его имя также фигурирует в ходе следствия. Однако сам Штенгелов заявляет, что не занимался оперативным управлением торгового центра.

Также он пообещал, что его компания выплатит по три миллиона рублей компенсации родственникам погибших при пожаре. Штенгелов в настоящее время находится в Австралии и, судя по всему, в Россию пока не собирается.

Подсчеты Forbes свидетельствуют, что его состояние составляет порядка $600 млн.

6
Подозреваемые признают свою вину?

Накануне на заседаниях Заводского районного суда Кемерово по мере пресечения обвиняемым управляющая сгоревшим ТЦ Надежда Судденок не признала своей вины.

Также Судденок призналась, что у нее есть подозрения, что гендиректор "Кемеровского кондитерского комбината" Юлия Богданова вынуждает сотрудников давать показания, чтобы переложить всю вину на нее, пишет meduza.

Георгий Соболев и электромонтер пожарной сигнализации Александр Никитин заявляли, что все системы на момент пожара работали исправно. Последняя комплексная проверка пожарной безопасности с полной эвакуацией здания проводилась в феврале 2018 года.

Охранник на допросе признал, что не включил вручную систему оповещения при пожаре. По его словам, он просто растерялся в экстренной ситуации. До этого он заявлял, что соответствующая кнопка была неисправна с 19 марта.

28 марта суд арестовал на два месяца Надежду Судденок и Сергея Антюшина. Также под стражей находятся остальные подозреваемые.

7
Что еще говорили подозреваемые?

Надежда Судденок также заявила, что сотрудники "Зимней вишни" никогда не закрывали двери в залах кинотеатра. Она даже процитировала жалобы посетителей, которые были недовольны зрителями, постоянно хлопавшими дверьми.

При этом в Следственном комитете утверждали, что двери кинозалов в момент пожара были заперты. Судденок также сказала, что надзор за исправностью пожарной сигнализации не входил в ее обязанности.

8
Уголовное дело против пранкера

СКР возбудил уголовное дело против пранкера Вольнова, который звонил в больницы и госорганы и сообщал ложную информацию о сотнях погибших.

Уголовное дело возбудили по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. В ближайшее время он будет объявлен в розыск", — уточняют в СКР.

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Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.03.2018 11:06
- гость -

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании Кувикову меры пресечения в виде ареста заочно. - а этот кто такой ?

0  0
29.03.2018 11:18
месный

Ээээ а где чиновники кто подписывал, согласовывал, проверял, утверждал!?!?!? Где они? Почему никого из них нет?!?!?!

0  0
29.03.2018 11:19
гость

Кувиков - это украинский блогер Вольнов. Вольнов его погоняло. Тот урод, который звонил в морги и говорил про сотни трупов и запускал в сеть дезинформацию

0  0
29.03.2018 11:22
Иsтина

Месный - первый раз с тобой целиком и полностью согласен

0  0
29.03.2018 11:23
Грантштейн

29.03.2018 11:18
месный
ВЫ в себе?
У нас в стране следствие отменили?
В Кемерове 100 следователей из центрального аппарата СК РФ работает.
Может вы дождетесь результатов?
Или вы хотите, чтобы дела в суде развалились?
Под стражу взяли тех, кто очевидно ответственен за безопасность в этом ТРЦ.

0  0
29.03.2018 11:46
месный

29.03.2018 11:23
Грантштейн

следствие, суды. Вы о чём? Все всё знают уже давно и про следствие и про суды российские.

0  0
29.03.2018 11:53
- гость -

Да, мягко говоря странно, что братва допустившая эксплуатацию начиненного горючими материалами центра почивает на лаврах...

0  0
29.03.2018 11:56
- гость -

а кто двери в кинозал закрыл на ключ, тех почему не арестовали?

0  0
29.03.2018 11:57
- гость -

Вот щяс самое время директорамчопика, и монтажной конторки рассказать стам следователям сколько они дали откат директору ТЦ за право безусыпно охранять, и монтажыровать ПС, а той уже рассказать сколько она заносила конвертиков и мешков в кабинеты с портретами вождей.

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