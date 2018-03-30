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А вы посещаете ТРЦ и кинотеатры после трагедии в Кемерово?

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Выводы сделаны: какие меры принимаются в России после пожара в Кемерово

, ИА "Амител"
Ценой страшной трагедии: какие меры будут приняты по всей стране после пожара в торговом центре "Зимняя вишня"


Страшная трагедия в Кемерово заставила всю страну пересмотреть отношение к безопасности. Власти и правоохранительные органы инициировали проверку торговых центров во всех регионах России. Простые жители задумались о сохранности жизни и здоровья. Ну признайтесь, кто из нас внимательно изучал план эвакуации, когда приходил в торговый центр?

Какие меры будут приняты в России после страшного пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, читайте в материале Amic.ru.

1
Проверки торговых центров по всей России

Это, пожалуй, первое, о чем заявили силовики и власти после трагедии в Кемерово. Генпрокуратура дала поручение проверить ТЦ по всей стране практически сразу же после трагедии. В Алтайском крае такие проверки уже начались.

В первую очередь надзорное ведомство вместе с МЧС проверит исполнение законодательства в части противопожарной безопасности. "Это и наличие возможности покинуть помещение в экстренных случаях, и информирование посетителей о путях эвакуации, и наличие на этих путях указателей, и система оповещения, и так далее. В качестве специалистов мы привлекаем сотрудников МЧС", — рассказал порталу Amic.ru прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин.

2
Проверки малого бизнеса

Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров заявил о необходимости проверить предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. По мнению сенатора, не надо задумываться, к какой категории принадлежит та или иная компания. Здесь необходимо проводить обязательные периодические проверки противопожарной безопасности на всех предприятиях.

Изменения в законодательство коснутся только плановых проверок обеспечения противопожарных мер и готовности к другим чрезвычайным ситуациям.

3
Изменятся требования пожарной безопасности

МЧС и куратор контрольно-надзорной реформы – министр Михаил Абызов уже назвали первые меры по укреплению пожарной безопасности после пожара в столице Кузбасса.

Абызов заявил, что новые требования нужно разработать оперативно и внести в законодательство. Так, одной из мер, которая должна быть принята, является запуск онлайн-мониторинга систем пожарной безопасности на крупных объектах. Это необходимо для того, чтобы в реальном времени следить за состоянием систем оповещения и пожаротушения.

Также министр призвал МЧС и Минэкономразвития дать свои предложения в части вопросов управления рисками в будущем. Речь идет о тех моментах, которые необходимо учесть в новом законе о госконтроле.

4
Письменные обязательства

Бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал о мерах, которые должны быть приняты после пожара в Кемерово.

Он заявил о необходимости введения системы страхования. По его мнению, это не просто гарантирует защиту пострадавших при пожарах, но и поможет полностью исключить подобные трагедии.

Бизнес-омбудсмен пояснил, что в этом случае к контролю со стороны государства добавляется контроль со стороны страховых компаний. А он может быть куда более жестким.

Также Титов заявил о важности подписания так называемой декларации по пожарной безопасности.

"Чёткий перечень, что должно быть сделано, а предприниматель берёт на себя письменные обязательства, чтобы всё соответствовало этому перечню", — приводит слова бизнес-омбудсмена RT.

В России сегодня данная декларация подписывается не во всех торговых центрах. Но она, по мнению эксперта, должна быть в обязательном порядке.

5
Учебные тревоги

После трагедии в Кемерово по стране прошла волна учебных тревог в различных организациях. Что касается Алтайского края, то подобные учения и инструктажи будут проведены во всех учебных организациях региона.

"Мы проводим очень серьезный аудит состояния противопожарной безопасности во всех учреждениях системы образования Алтайского края. Руководителям муниципальных органов и всем руководителям краевых учреждений, подведомственных министерству, дано задание проанализировать исправность всех систем противопожарной безопасности. Дополнительно провести учения и инструктажи по действиям в случае ЧС", — рассказала порталу Amic.ru заместитель министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.03.2018 11:18
- гость -

После хромой лошади тоже самое говорили. Не верим. И боимся жить в нашей стране

0  0
30.03.2018 11:20
- гость -

Пока законы заточены на получения бабла, ничего не изменится.

0  0
30.03.2018 11:37
- гость -

Веками, такими суетными были и будем, творим глупости с этаким лихим бестрашным безрасудством. Создаем все беды, торжественно своими же руками. Существуя от печального случая к следующему нелицеприятному случаю.
Прочту ка еще раз, актуальные на сей момент сказки Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Отписался на мой адрес по случаю Кемеровской трагедии, один чудило:

29.03.2018 10:33
- гость -
Очередной бесстыжий срыватель покровов? С ампутированной совестью? Не сомневайся, всех найдут и воздадут по заслугам. И тебя вылечат, если захотят.

Думаю, это шаблонное обрашение идиота, относится ко всем закрывающим свои глаза и уши.

Так что, наработали и есть, чем гордиться.

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