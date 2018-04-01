С 1 апреля 2018 года вступают в силу новые законы. Например, изменения коснутся правил дорожного движения, перевозки опасных грузов и оплаты ЖКХ. О том, что изменится в жизни россиян в апреле, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. По государственному пенсионному обеспечению выплаты вырастут на 2,9 %, в среднем это 247 рублей. По информации отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, индексация коснется почти 76 тысяч пенсионеров региона, из которых более 70 тысяч — получатели социальных пенсий.
Индексация будет проведена пенсионерам независимо от того, работают они или нет.
Размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы составит с 1 апреля 2018 года 14 297 рублей (с районным коэффициентом 15 %), 14 919 рублей (с районным коэффициентом 20 %).
Расходы на проведение указанной индексации составят почти десять миллиардов рублей до конца года.
Услуги почты станут дороже. Повысятся тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции
Например, за пересылку простой почтовой карточки нужно будет заплатить 17 рублей, а заказного письма весом до 20 граммов — 46 рублей. Ранее эти услуги стоили 16 рублей и 41 рубль соответственно, пишет "Парламентская газета".
Больше придётся заплатить и за пересылку заказных бандеролей и бандеролей с объявленной ценностью. Предельный максимальный тариф на пересылку заказной бандероли весом 100 граммов увеличится на шесть рублей — до 66 рублей.
Закон, который многие эксперты называют "революционным" для сферы ЖКХ, должен вступить в силу с 1 апреля. Речь идет о так называемых "прямых" договорах.
Прямые расчеты — это схема работы, при которой деньги потребителей сразу попадают на счета ресурсоснабжающих организаций. Платежи поступают, минуя расчетный счет управляющей организации или ТСЖ.
Собственники могут воспользоваться правом перейти на "прямые" договоры, если качество работы управляющей компании их не устраивает.
С 7 апреля 2018 года несовершеннолетние не смогут покупать лотерейные билеты.
Распространение лотерейных билетов, в том числе электронных, среди граждан, не достигших 18 лет, будет запрещено.
Подтверждать свой возраст потенциальным покупателям придётся при помощи паспорта. Кроме того, под запрет попадет приём лотерейных ставок от несовершеннолетних, а также выплата, передача или предоставление им выигрышей.
При выигрышах от 15 тысяч рублей идентификация участника лотереи будет осуществляться в обязательном порядке, а при выигрыше до этой суммы — только в случае сомнения в его возрасте.
Если выигрыш равен этой сумме или превышает ее, тогда необходимо пройти упрощенную идентификацию.
Уже с 1 апреля жители страны смогут оценить качество работы медорганизаций. До конца 2018 года будет проводиться эксперимент по оценке гражданами удовлетворённости качеством работы медицинских организаций через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Написать сове мнение можно будет в личном кабинете пациента "Моё здоровье".
После окончания эксперимента все оценки граждан будут проанализированы. На основании мнений эксперты должны сформировать предложения о доработке функциональности портала. Также станет понятным, нужны ли изменения в федеральном законодательстве для того, чтобы подобный механизм оценки работы медиков заработал в полную силу.
С 15 апреля текущего года ужесточат контроль за перевозкой опасных грузов. Весь транспорт, который используют для перевозки опасных грузов, должен быть оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Собственники таких транспортных средств должны оснащать их аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей определение и передачу в Ространснадзор информации о пространственно-временных характеристиках транспортного средства через Государственную автоматизированную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС", пишет "Парламентская газета".
С 28 апреля начнет действовать "зона перекрёстка". Устанавливается специальная дорожная разметка в виде перекрестия жёлтых диагональных линий в квадрате, который обозначает границы перекрёстка.
Въезжать на перекрёсток, обозначенный такой разметкой, если впереди по пути следования образовался затор, будет запрещено. Разметка может применяться самостоятельно либо совместно с дорожным знаком "Участок перекрёстка".
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