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Кто такой Сергей Цивилёв и чем он известен

, ИА "Амител"
1 апреля Владимир Путин назначил Сергея Цивилёва врио губернатора Кемеровской области


1 апреля стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию. Президент России Владимир Путин подписал это заявление и этим же документом назначил Сергея Цивилёва врио главы региона.

1
Откуда родом? 
Сергей Цивилёв уроженец Донецкой области. Он окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности "Вооружение кораблей" — квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик и Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности "Финансы и кредит" (квалификация экономист). С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России, пишет Regnum.ru.
2
Где раньше работал Цивилёв?
57-летний Сергей Цивилёв должность вице-губернатора Кемеровской области  занимал всего пару недель. Как сообщает "Коммерсант", на пост заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку его назначили в начале марта этого года.
До этого он  четыре года был гендиректором угольной компании "Колмар" (ведет добычу угля на юге Якутии). Он владел 100% акций двух холдинговых компаний "АНТЭ Холдинг" и "Данрит" и через них являлся основным совладельцем "Колмара" (70%). После того, как он вступил в должность вице-губернатора, он передал акции компании своей супруге.
Как пишет портал bolshoyvopros.ru, в 1995-1996 годах Цивилёв занимал должность руководителя службы безопасности в санкт-петербургском филиале банка "Аэрофлот". С 1997 по 2012 год он был главой юридической компании "Нортэк".
 
3
Чем Цивилёв отличился после трагедии в Кемерово?
На народном митинге в Кемерово, который прошел 27 марта, Сергей Цивилёв был единственным из представителей власти, кто вышел к людям. 

Во время митинга он вел себя эмоционально. Просил прощения на коленях у кемеровчан. Перед этим Цивилёв клялся своими тремя детьми в том, что власти говорят правду и не занижают количество пострадавших и погибших в пожаре: "Возможно, мы просто можем не знать о том, что кто-то еще погиб. Тогда мы просим вашей помощи. Но цивилизованной. Придите к нам, скажите, что я, такой-то такой, ищу соседа, брата, родственника. Его имя такое-то, год рождения такой-то. И мы будем искать. Вместе. Поверьте, мы действительно делаем все возможное. Но и мы нуждаемся в вашей помощи".

Кроме этого, на этом же митинге Цивилёв сказал жителю Кемерово Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре жену, сестру и троих детей, "что он пришел попиариться на горе". Это заявление вызвало большой общественный резонанс.

Также тогда еще вице-губернатор заявил, что на время всех мероприятий, связанных с ЧП в "Зимней вишне", переезжает в штаб, который находится в школе рядом со сгоревшим ТРЦ.  
4
Что говорят эксперты о назначении Цивилёва?
Мнения экспертов в этом вопросе разделились. Некоторые СМИ и эксперты назвали его основным преемником Амана Тулеева. К тому же припомнили, что он 27 февраля встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Хотя у других были сомнения насчёт его кандидатуры.
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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

1.04.2018 15:59
гость

да, тулеев был хоть от народа, а этот от олигархов

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