1 апреля стало известно о том, что губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию. Президент России Владимир Путин подписал это заявление и этим же документом назначил Сергея Цивилёва врио главы региона.
Во время митинга он вел себя эмоционально. Просил прощения на коленях у кемеровчан. Перед этим Цивилёв клялся своими тремя детьми в том, что власти говорят правду и не занижают количество пострадавших и погибших в пожаре: "Возможно, мы просто можем не знать о том, что кто-то еще погиб. Тогда мы просим вашей помощи. Но цивилизованной. Придите к нам, скажите, что я, такой-то такой, ищу соседа, брата, родственника. Его имя такое-то, год рождения такой-то. И мы будем искать. Вместе. Поверьте, мы действительно делаем все возможное. Но и мы нуждаемся в вашей помощи".
Кроме этого, на этом же митинге Цивилёв сказал жителю Кемерово Игорю Вострикову, потерявшему на пожаре жену, сестру и троих детей, "что он пришел попиариться на горе". Это заявление вызвало большой общественный резонанс.
Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Комментарии
да, тулеев был хоть от народа, а этот от олигархов