Первый день Страстной недели принято называть Чистым понедельником. Откуда пошла такая традиция и как правильно проводить этот день, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Изначально Чистым понедельником называли первый день Великого поста. В 2018 году этот день пришелся на 19 февраля. Люди убирали свои дома после Масленицы. Таким образом они настраивали себя и свой быт на Великий пост, избавлялись от духа праздника и очищались перед вступлением в пост.
Но на 2 апреля 2018 года также приходится Чистый понедельник.
Эта традиция пришла из Советского Союза. В советское время люди окрестили Чистым понедельником первый день Страстной седмицы.
Это также связано с народной традицией в последнюю неделю Великого поста убирать свое жилище перед предстоящим праздником Пасхи.
Однако на Страстной неделе принято убирать дома в Чистый четверг. А понедельник, согласно церковной традиции, называется Великим. И главный смысл этого дня не в уборке, а прежде всего в воспоминании о конкретных евангельских событиях, в переживании их в своем сердце, в молитвенном сосредоточении.
В Великий понедельник, как и в любой день на Страстной неделе, верующие ходят в церковь. В Великий понедельник Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа и евангельский рассказ о бесплодной смоковнице, а также притчу о злых виноградарях.
Каждый день Страстной недели Великого поста посвящен воспоминаниям о последних днях пребывания на земле Иисуса Христа. Церковь именует эти дни Страстными или Великими, каждый из них посвящен воспоминаниям об особых событиях.
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