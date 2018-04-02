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Существенное потепление придет в Алтайский край на этой неделе — к началу выходных в регионе может потеплеть до +20 градусов.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в первой половине рабочей недели на районы края будет оказывать влияние антициклон.
Местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, усиление ветра до 15 метров в секунду.
Ночные температуры в регионе будут колебаться в диапазоне -5...-15 градусов, днем будет -2...+3 градуса.
В течение недели будет происходить постепенное повышение температуры воздуха, и уже в пятницу-субботу в регион придет существенное потепление.
Ночные температуры будут балансировать в пределах от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Днем потеплеет до +10...+15 градусов, а в предгорьях ожидается до +20 градусов.
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