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Когда в Кемеровской области пройдут досрочные выборы губернатора

, ИА "Амител"
Как будет развиваться избирательная кампания и кто станет новым главой Кузбасса, читайте в материале Amic.ru

Фото: kaifzona.ru


Уход в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева 1 апреля 2018 года фактически дал старт новой избирательной кампании в регионе. Полномочия Тулеева истекали в сентябре 2020 года. Последний раз он был выбран главой Кузбасса 13 сентября 2015 года, набрав рекордные 96,69% голосов.

Пока врио губернатора стал Сергей Цивилёв. Многие политологи полагают, что именно на него готов сделать ставку Кремль в будущей избирательной кампании. Впрочем, в тяжелый период для области за губернаторское кресло наверняка поборются и другие влиятельные фигуры.

1

Кто назначает выборы губернатора?

Такими полномочиями обладает Совет народных депутатов Кемеровской области. Он должен назначить выборы главы региона не позднее чем в начале июня.
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2
В какую дату состоится голосование?

По сложившейся традиции это будет единый день голосования — второе воскресенье сентября, в данном случае 9-е число.

3

Когда станут известны кандидаты?

Период выдвижения продлится с середины июня до середины июля.
4

Будет ли применяться муниципальный фильтр?

Да. Напомним, это ноу-хау появилось в России одновременно с возвращением прямых выборов губернаторов в 2012 году. В Кемеровской области кандидаты должны собрать подписи 8% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов. Кроме того, кандидат должен получить подписи не менее чем в ¾ районов и городских округов, то есть в 25 из 34.

5
Кого могут выдвинуть на этот пост?

Губернатором может быть избран гражданин РФ, достигший возраста 30 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность губернатора более двух сроков подряд. В Кемеровской области допустимо как выдвижение кандидатов политическими партиями, так и самовыдвижение.

Теоретически максимально возможное количество кандидатов в губернаторы — 12.

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6
Кто станет фаворитом предстоящих выборов?
Пока на слуху несколько фамилий. Помимо упоминавшегося Сергея Цивилёва им может стать первый замгубернатора Владимир Чернов.
7

Что противопоставят оппозиционные партии?

Здесь ярких личностей немного. Учитывая, с каким перевесом в прошлый раз выиграл выборы Аман Тулеев, наверное, заявлять тех же самых партийцев, что были в 2015 году, уже не станут. Тем не менее напомним, кто еще боролся за кресло главы региона три года назад. Это Владимир Волчек ("Справедливая Россия"), Юрий Скворцов ("Патриоты России"), Виктор Шаламинов (КПРФ) и Алексей Диденко (ЛДПР).

8
Какая явка прогнозируется на выборах в сентябре 2018 года?

Учитывая показатель предыдущей кампании в 92,13%, а также традиционно высокую активность жителей Кузбасса на выборах любого уровня, в том числе и президентских (18 марта явка здесь равнялась 83,35%), следует ожидать, что политическая активность как минимум не снизится.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

2.04.2018 12:50
- гость -

почему в Кемерово губернатора выбирает народ, а у нас его Назначают?

0  0
2.04.2018 12:53
- гость -


2.04.2018 12:50
- гость -
Потому что у нас красный пояс, население не любит едро и норовит выбрать того кого не надо.

0  0
2.04.2018 13:01
- гость -

Дык, в Кемерово уже назначили нового, а народ в едином порыве и экстазе его как бы изберет в сентябре!

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