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Какая погода будет в Барнауле на Пасху

, ИА "Амител"
По предварительному прогнозу, в краевой столице будет тепло и ожидаются небольшие осадки


Фото: Amic.ru

Главный православный праздник – Воскресение Христово – уже совсем скоро, а значит, для многих жителей Барнаула становится актуальным вопрос, какая погода будет в этот день.

Напомним, что, согласно информации регионального Гидрометцентра, в течение этой недели температура воздуха в крае будет постепенно повышаться, и к концу рабочей пятидневки в регионе ожидается потепление вплоть до +15 градусов.

Более точный прогноз на воскресенье, 8 апреля, когда и будет отмечаться Пасха, еще не опубликован.

Однако, по предварительным данным, в этот день в Барнауле будет достаточно тепло. По информации сайта gismeteo.ru, в ночь на воскресенье в краевой столице температура не опустится ниже -5 градусов. В дневное же время в Барнауле, согласно имеющимся данным, будет +6 градусов и выше.

Также ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Прогнозируется небольшой ветер до семи метров в секунду.

Более точный прогноз погоды в Барнауле на Пасху будет опубликован позже.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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