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Пригородные маршруты могут исчезнуть в Алтайском крае с 1 июля 2018 года, когда на всех работающих автобусах должен быть установлен тахограф. Объясняем, для чего эти приспособления нужны.
Тахограф – измерительный прибор, основной функцией которого является учет времени, проведенного водителем за рулем. Смысл тахографа в том, что это устройство фиксирует время, которое водитель-профессионал находится за рулем. Тахографы не нужно устанавливать на частные автомобили, которые используются для личных нужд. Они обязательны только для таких видов транспорта, как грузовые коммерческие автомобили (категории C — на грузовики, которые относятся к категории B, тахограф устанавливать не нужно) и пассажирские автобусы, если они предназначены для того, чтобы перевозить более восьми пассажиров. Корпус тахографа в 2018 году должен быть опломбирован, чтобы исключалась любая возможность повлиять на содержащуюся зашифрованную информацию.
Правительство РФ наделило Минтранс полномочиями по определению порядка оснащения контролирующими устройствами. Требования к приборам и правила обращения с ними согласовываются с ФСБ и МВД. Тахографы должны быть установлены до 1 июля 2018 года – это крайний срок для замены устройств в автобусах, задействованных на регулярных пригородных рейсах, а ровно через год наступит время для городского пассажирского транспорта.
За нарушение порядка установки тахографа последует административное наказание. В 2018 году инспекторы ГИБДД имеют все основания выписать штраф:
за тахограф ЕСТР без карточки доступа к международным перевозкам;
за цифровой тахограф, не усиленный блоком СКЗИ;
за аналоговый тахограф (в подавляющем большинстве случаев).
Штрафы за тахограф в 2018 году составят от 1 000 до 3 000 рублей – для граждан; от 5 000 до 10 000 рублей – для должностных лиц.
Нарушивший режим труда и отдыха водитель заплатит от 1 000 до 3 000 рублей.
До 1 июля 2018 года по этому же принципу должны быть заменены тахографы в автобусах, которые выполняют пригородные рейсы. А к 1 июля 2019 года подлежат замене такие модели тахографов, которые установлены в городских автобусах. Каждый такой аппарат стоит более 50 тысяч рублей. Это дорого для перевозчиков.
Как заявил президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов, в Алтайском крае 271 пригородный маршрут. Чтобы избежать неприятных последствий, необходима помощь властей.
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