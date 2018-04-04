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Что такое тахографы и почему из-за них могут исчезнуть пригородные маршруты на Алтае

, ИА "Амител"
Такая ситуация может произойти уже в июле 2018 года


Фото: twitter

Пригородные маршруты могут исчезнуть в Алтайском крае с 1 июля 2018 года, когда на всех работающих автобусах должен быть установлен тахограф. Объясняем, для чего эти приспособления нужны.

1
Что такое тахографы?

Тахограф – измерительный прибор, основной функцией которого является учет времени, проведенного водителем за рулем. Смысл тахографа в том, что это устройство фиксирует время, которое водитель-профессионал находится за рулем. Тахографы не нужно устанавливать на частные автомобили, которые используются для личных нужд. Они обязательны только для таких видов транспорта, как грузовые коммерческие автомобили (категории C — на грузовики, которые относятся к категории B, тахограф устанавливать не нужно) и пассажирские автобусы, если они предназначены для того, чтобы перевозить более восьми пассажиров. Корпус тахографа в 2018 году должен быть опломбирован, чтобы исключалась любая возможность повлиять на содержащуюся зашифрованную информацию.

Правительство РФ наделило Минтранс полномочиями по определению порядка оснащения контролирующими устройствами. Требования к приборам и правила обращения с ними согласовываются с ФСБ и МВД. Тахографы должны быть установлены до 1 июля 2018 года – это крайний срок для замены устройств в автобусах, задействованных на регулярных пригородных рейсах, а ровно через год наступит время для городского пассажирского транспорта.

2
Какой штраф грозит?

За нарушение порядка установки тахографа последует административное наказание. В 2018 году инспекторы ГИБДД имеют все основания выписать штраф:

за тахограф ЕСТР без карточки доступа к международным перевозкам;

за цифровой тахограф, не усиленный блоком СКЗИ;

за аналоговый тахограф (в подавляющем большинстве случаев).

Штрафы за тахограф в 2018 году составят от 1 000 до 3 000 рублей – для граждан; от 5 000 до 10 000 рублей – для должностных лиц.

Нарушивший режим труда и отдыха водитель заплатит от 1 000 до 3 000 рублей.

3
Как это отразится на пригородных перевозках?

До 1 июля 2018 года по этому же принципу должны быть заменены тахографы в автобусах, которые выполняют пригородные рейсы. А к 1 июля 2019 года подлежат замене такие модели тахографов, которые установлены в городских автобусах. Каждый такой аппарат стоит более 50 тысяч рублей. Это дорого для перевозчиков.

Как заявил президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая" Николай Орлов, в Алтайском крае 271 пригородный маршрут. Чтобы избежать неприятных последствий, необходима помощь властей. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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