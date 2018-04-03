Долгожданные майские праздники уже не за горами. Многие уже даже пытаются распланировать мини-каникулы. Сколько дней россияне будут отдыхать в мае 2018 года и какие даты объявлены выходными, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В 2018 году праздник выпадает на воскресенье, 29 апреля. Нерабочим днем объявлен понедельник (30 апреля) из-за переноса выходного с субботы, 28 апреля. По умолчанию выходной день 1 мая. А 2 мая считается выходным, потому что на него перенесли 7 января 2019 года, который приходился на воскресенье.
Таким образом, мы будем отдыхать четыре дня.
В связи с празднованием Дня Победы переносов не будет. Праздник выпадает на среду. Таким образом, понедельник и вторник (7 и 8 мая), а также четверг и пятница (10 и 11 мая) — рабочие дни. А вот в среду, 9 мая, у россиян выходной.
Вторник, 8 мая - предпраздничный день, поэтому рабочее время сокращается на один час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России у россиян будет три выходных дня подряд. В 2018 году праздник приходится на вторник. Отдыхать будем с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно.
Понедельник, 11 июня, будет выходным за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
Комментарии