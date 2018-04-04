Росавиация опубликовала перечень авиамаршрутов, которые будут субсидироваться из федерального бюджета в 2018 году. В настоящее время прямых рейсов из Барнаула в Симферополь по льготной цене нет. Кто может купить такие билеты, будет ли возможность у жителей Алтайского края приобрести их и когда можно купить билеты по спецтарифу, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Кто может купить субсидированные билеты?
Возможность купить билеты дешевле, чем обычно, есть не у всех жителей нашей страны. Так, билеты по спецтарифу могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Если мне 23 года, я могу купить льготный билет?
Нет, не можете. Субсидированные билеты могут купить только те, кому на момент перелета не исполнилось 23-х лет.
Можно ли полететь в Симферополь из Барнаула по субсидированному билету?
Скорее всего, нет. Сейчас Барнаула нет в списке городов, которые осуществляют такие перелеты. Жители краевой столицы смогут воспользоваться спецтарифом с вылетом из Новосибирска.
Но барнаульцы могут купить субсидированный билет?
Да, смогут. "В настоящее время мы не осуществляем продажу таких билетов. Еще нет спроса. Купить такие билеты можно в авиакомпаниях", — рассказал порталу Amic.ru
генеральный директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов.
Сколько стоит субсидированный билет?
Например, билеты в Симферополь в мае на ребенка будут стоить 10 тысяч рублей туда-обратно, для взрослых (до 22 лет включительно) 13 тысяч. А обычный билет на одного взрослого туда-обратно (без скидки) обойдется почти в 18,5 тысяч рублей. Это цена на май. Обычно уже в июне цены поднимаются, отмечают эксперты.
Билетов хватит всем?
Точно не всем желающим воспользоваться привлекательной ценой. Обычно количество таких билетов ограничено.
"Субсидированных билетов не так много. Кому-то повезет, кому-то нет. Обычно на каждый рейс есть лимит льготных билетов", — говорит Александр Смирнов.
По данным Росавиации, по программе субсидирования перевозок в Симферополь (из городов РФ, кроме Москвы и Санкт-Петербурга) полеты осуществляются по 26 маршрутам, льготные билеты доступны более 114,3 тыс. пассажиров.
А вообще будут прямые рейсы из Барнаула в Симферополь?
Должны быть. В 2017-м в начале апреля из Барнаула уже летали прямые рейсы в Крым. В 2018-м рейсы должны поставить уже в конце этой недели.
На какие даты можно купить льготный билет?
Субсидированные авиабилеты в Симферополь продаются с 15 мая по 30 ноября 2018 года в 61 городе России.
Какие документы нужны, чтобы купить такой билет?
Для приобретения билета следует предъявить документы, удостоверяющие:
- личность пассажира;
- его возраст и гражданство;
- социальный статус льготника.
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