В Чистый четверг принято молиться, тем самым очищая свою душу. А также верующие не забывают и об уборке дома. Однако много кто знает, что следует делать в этот день, а вот о том, от чего следует воздержаться, — не все.
Верующие люди, которые стараются выдерживать пост по всем принятым канонам, знают, что начинать этот день следует с похода в церковь. В храме следует выстоять утреннюю литургию и причаститься. До этого момента нельзя ничего есть и пить, а также, разумеется, приступать к домашним делам.
Нельзя печь пасхальные куличи и красить яйца до генеральной уборки или во время. К приготовлению главных праздничных блюд стоит отнестись с должным уважением. Поэтому нельзя начинать печь до того, как вы закончите все дела по дому.
Нельзя нарушать пост. Особенно сложно это сделать хозяйкам, которые начинают готовить праздничные блюда. Страстная неделя еще продолжается, а это самая строгая неделя Великого поста.
Также нельзя оставлять дела по дому на следующий день. Нельзя замачивать белье на ночь, чтобы постирать его в Страстную пятницу, или оставлять грязную посуду в раковине.
Помните, что пост продолжается, поэтому нельзя посещать увеселительные мероприятия, "зависать" в социальных сетях и так далее.
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